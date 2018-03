Ronde van Drenthe-2018 Категория:

Вчера, 20:33 Emmen - Hoogeveen, 192 км 1 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi - Polkowice 4:36:28 2 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems - Crelan 0:00:00 3 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 4 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 5 Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert 6 Rick Ottema (Ned) Alecto Cyclingteam 7 Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 8 Joey Van Rhee (Ned) Monkey Town Continental Team 0:00:03 9 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Cycling Club 10 Jasper Bovenhuis (Ned) Vlasman CT 11 Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:19 12 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 13 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 14 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 15 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 16 André Looij (Ned) Monkey Town Continental Team 17 Moreno Hofland (Ned) Lotto - Soudal 18 Aksel Nõmmela (Est) BEAT Cycling Club 19 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Cycling Club 20 Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Cycling Club 21 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 22 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis Solutions Crédits 23 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 24 Mark McNally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 25 Wim Kleiman (Ned) Monkey Town Continental Team 26 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 27 Luuc Bugter (Ned) Delta Cycling Rotterdam 28 Jonas Aaen (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team 29 Piotr Havik (Ned) BEAT Cycling Club 30 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 31 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 32 Peter Schulting (Ned) Monkey Town Continental Team 33 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom - RusVelo 34 James Lowsley-Williams (Gbr) Canyon - Eisberg 35 Andreas Stokbro (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team 36 Justin Timmermans (Ned) Delta Cycling Rotterdam 37 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 38 Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 39 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 40 Beau Duvigneau (Ned) Vlasman CT 41 Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy 42 Maarten De Jonge (Ned) Monkey Town Continental Team 43 Nikolay Trusov (Rus) Gazprom - RusVelo 44 Kamil Gradek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 45 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 46 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems - Crelan 47 Jaap Kooijman (Ned) Vlasman CT 48 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 49 Pascal Eenkhoorn (Ned) Nationalmannschaft Niederlande 50 Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems - Crelan 51 Ivar Slik (Ned) Monkey Town Continental Team 52 Tobias Mørch Kongstad (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team 53 Koen Bouwman (Ned) Nationalmannschaft Niederlande 54 Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 55 Alexander Cataford (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 56 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 57 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 58 Anthony Turgis (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:00:35 59 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:00:36 60 Antoine Warnier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 61 Andreas Lorentz Kron (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team 0:00:41 62 Aimé De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:49 63 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis Solutions Crédits 64 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 65 Adriaan Janssen (Ned) Delta Cycling Rotterdam 0:01:23 66 Dennis Van Der Horst (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 67 Lawrence Naesen (Bel) Lotto - Soudal 0:01:42 68 Jetse Bol (Ned) Nationalmannschaft Niederlande 0:02:20 69 Frederik Frison (Bel) Lotto - Soudal 0:02:46 70 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems - Crelan 71 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:07:22 72 Rens Tulner (Ned) Delta Cycling Rotterdam 73 Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems - Crelan 74 Kelvin Van Den Dool (Ned) Vlasman CT 0:07:24 75 Jasper Schouten (Ned) Alecto Cyclingteam 76 Boris Vallée (Bel) Wanty - Groupe Gobert 77 Nahom Desale (Eri) BEAT Cycling Club 78 Folkert Oostra (Ned) Alecto Cyclingteam 79 Maximilian Stedman (Gbr) Canyon - Eisberg 80 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 81 Jasper De Laat (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 82 Sander Armée (Bel) Lotto - Soudal 83 René Hooghiemster (Ned) Alecto Cyclingteam 84 Kamil Malecki (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 85 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 86 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 87 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems - Crelan 88 James Shaw (Gbr) Lotto - Soudal 89 Alex Mengoulas (Ned) BEAT Cycling Club 90 Rémy Mertz (Bel) Lotto - Soudal 0:07:28 91 David Dekker (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 92 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems - Crelan 0:07:31 93 Dexter Gardias (Gbr) Canyon - Eisberg 94 Tijmen Eising (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel 95 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 96 Joost Van Der Burg (Ned) Vlasman CT 0:07:34 97 Travis McCabe (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:07:35 98 Hamish Schreurs (Nzl) Israel Cycling Academy 99 Tanner Putt (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 100 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 101 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:07:43 102 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Enzo Wouters (Bel) Lotto - Soudal DNF Brian Kamstra (Ned) Nationalmannschaft Niederlande DNF Bert-Jan Lindeman (Ned) Nationalmannschaft Niederlande DNF Tom Stamsnijder (Ned) Nationalmannschaft Niederlande DNF Martijn Tusveld (Ned) Nationalmannschaft Niederlande DNF Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport DNF Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport DNF Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport DNF Casper Pedersen (Den) Aqua Blue Sport DNF Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi - Polkowice DNF Szymon Sajnok (Pol) CCC Sprandi - Polkowice DNF Loïc Chetout (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy DNF Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling Team DNF Daniel Eaton (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling Team DNF Adrian Hegyvary (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling Team DNF Eric Marcotte (Usa) UnitedHealthcare Pro Cycling Team DNF Erwann Corbel (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Adrien Garel (Fra) Vital Concept Cycling Club DNF Steven Lammertink (Ned) Vital Concept Cycling Club DNF Patrick Müller (Sui) Vital Concept Cycling Club DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Franklin Six (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Patrick Van Der Duin (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Daan Van Sintmaartensdijk (Ned) Alecto Cyclingteam DNF Daniel Abraham Gebru (Ned) BEAT Cycling Club DNF Bas Tietema (Ned) BEAT Cycling Club DNF Wesley Van Dyck (Bel) BEAT Cycling Club DNF Chris Opie (Gbr) Canyon - Eisberg DNF Alex Paton (Gbr) Canyon - Eisberg DNF Jack Pullar (Gbr) Canyon - Eisberg DNF Harry Tanfield (Gbr) Canyon - Eisberg DNF Eamon Lucas Franck (Usa) Delta Cycling Rotterdam DNF Gijs Meijer (Ned) Delta Cycling Rotterdam DNF Jim Lindenburg (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Danny Van Der Tuuk (Ned) Metec - TKH Continental Cyclingteam p/b Mantel DNF Stephan Bakker (Ned) Monkey Town Continental Team DNF Martin Mortensen (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team DNF Søren Malling Siggaard (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team DNF Troels Rønning Vinther (Den) Riwal CeramicSpeed Cycling Team DNF Robin Wennekes (Ned) Vlasman CT DNF Melvin Van Zijl (Ned) Vlasman CT DNS Gerco Pastoor (Ned) Delta Cycling Rotterdam Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Ronde van Drenthe-2018 гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour



