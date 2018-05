Тур Норвегии-2018. Этап 5 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 17:03 Moelv - Lillehammer, 154,2 км 1 Alexander Kamp (Den) Team Virtu Cycling 3:34:55 2 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:00 3 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker - Icopal 0:00:09 4 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:26 5 Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect - Veranclassic 6 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 7 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 8 Alex Aranburu Deba (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 9 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 10 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 11 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 12 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 13 Andreas Vangstad (Nor) Joker - Icopal 14 Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex 15 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 16 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 17 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:00:34 18 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:39 19 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:00:41 20 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:44 21 Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 22 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:50 23 Krister Hagen (Nor) Team Coop 0:01:37 24 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 25 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:01:54 26 Nicholas Jack William Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:56 27 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 28 Jesper Schultz (Den) Team Virtu Cycling 29 Markus Hoelgaard (Nor) Joker - Icopal 30 Sergio Samitier Samitier (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 31 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:03:43 32 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 33 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:04:16 34 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 35 Niklas Larsen (Den) Team Virtu Cycling 36 Kristoffer Skjerping (Nor) Joker - Icopal 0:05:03 37 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 39 Antoine Warnier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:05:05 40 Abram Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 41 Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:05:07 42 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 43 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 44 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 0:05:09 45 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 46 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:05:11 47 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:05:12 48 Luca Wackermann (Ita) Bardiani - CSF 0:06:01 49 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 50 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 51 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 52 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 53 Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 54 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:06:21 55 Aitor Gonzalez Prieto (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 56 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:06:31 57 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 0:09:08 58 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 59 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 60 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 61 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM 62 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Team Dimension Data 0:09:18 63 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 64 Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 65 Øivind Lukkedal (Nor) Team Coop 66 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 67 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:09:34 68 Mark McNally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 0:13:36 69 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 70 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 71 Boris Vallée (Bel) Wanty - Groupe Gobert 72 Torkil Veyhe (Den) Team Virtu Cycling 73 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:44 DNF Nicolas Dougall (Rsa) Team Dimension Data DNF Nicholas Dlamini (Rsa) Team Dimension Data DNF Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data DNF Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky DNF Leonardo Basso (Ita) Team Sky DNF Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL - Jumbo DNF Pascal Eenkhoorn (Ned) Team LottoNL - Jumbo DNF Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy DNF Omer Goldshtein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy DNF Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy DNF Shane Archbold (Nzl) Aqua Blue Sport DNF Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport DNF Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport DNF Michael Bresciani (Ita) Bardiani - CSF DNF Marco Maronese (Ita) Bardiani - CSF DNF Daniel Savini (Ita) Bardiani - CSF DNF Yannis Yssaad (Fra) Caja Rural - Seguros RGA DNF Alan Banaszek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice DNF Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi - Polkowice DNF Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi - Polkowice DNF Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi - Polkowice DNF Julien El Farès (Fra) Delko - Marseille Provence KTM DNF Brenton Jones (Aus) Delko - Marseille Provence KTM DNF Gatis Smukulis (Lat) Delko - Marseille Provence KTM DNF Jon Aberasturi Izaga (Esp) Euskadi Basque Country - Murias DNF Roman Maikin (Rus) Gazprom - RusVelo DNF Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert DNF Lukas Spengler (Sui) WB Aqua Protect - Veranclassic DNF Rasmus Fossum Tiller (Nor) Joker - Icopal DNF David Boucher (Bel) Tarteletto - Isorex DNF Ylber Sefa (Alb) Tarteletto - Isorex DNF Sergio Torres Jorro (Esp) Tarteletto - Isorex DNF Andrew Leigh (Gbr) Tarteletto - Isorex DNF Louis Bendixen (Den) Team Coop DNF Audun Brekke Fløtten (Nor) Team Virtu Cycling DNF Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Virtu Cycling DNF Lars Saugstad (Nor) Uno-X Norwegian Development Team DNF Kristian Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team DNF Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team DNS Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport DNS Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNS Bjørn Tore Hoem (Nor) Joker - Icopal Итоговая генеральная классификация: 1 Eduard Prades Reverter (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 20:47:57 2 Alexander Kamp (Den) Team Virtu Cycling 0:00:03 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:00:12 4 Carl Fredrik Hagen (Nor) Joker - Icopal 0:00:21 5 Alex Aranburu Deba (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:28 6 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:29 7 Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:00:32 8 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi - Polkowice 0:00:35 9 Aritz Bagües Kalparsoro (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 10 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 11 Lawrence Warbasse (Usa) Aqua Blue Sport 12 Andreas Vangstad (Nor) Joker - Icopal 0:00:39 13 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:00:42 14 Rob Ruijgh (Ned) Tarteletto - Isorex 15 Antonio Molina Canet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:48 16 Dimitri Peyskens (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:00:53 17 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:00:55 18 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:56 19 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:59 20 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:01:02 21 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:05 22 Kristian Aasvold (Nor) Team Coop 0:01:46 23 Krister Hagen (Nor) Team Coop 0:01:49 24 Mauro Finetto (Ita) Delko - Marseille Provence KTM 0:02:15 25 Nicholas Jack William Schultz (Aus) Caja Rural - Seguros RGA 0:03:07 26 Jesper Schultz (Den) Team Virtu Cycling 0:03:12 27 Markus Hoelgaard (Nor) Joker - Icopal 0:03:17 28 Nikolay Mihaylov (Bul) Delko - Marseille Provence KTM 0:03:31 29 Timo Roosen (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:03:52 30 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:59 31 Niklas Larsen (Den) Team Virtu Cycling 0:04:25 32 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:04:32 33 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 0:04:37 34 Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:04:55 35 Trond Håkon Trondsen (Nor) Team Coop 0:05:08 36 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:05:12 37 Antoine Warnier (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 38 Abram Stockman (Bel) Tarteletto - Isorex 0:05:14 39 Jon Irisarri Rincon (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:05:16 40 Floris Gerts (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 41 Merhawi Kudus (Eri) Team Dimension Data 0:05:25 42 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 0:05:28 43 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:05:31 44 Kristoffer Skjerping (Nor) Joker - Icopal 0:05:35 45 Luca Wackermann (Ita) Bardiani - CSF 0:06:10 46 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 47 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 48 Paul Martens (Ger) Team LottoNL - Jumbo 0:06:19 49 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:06:22 50 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team LottoNL - Jumbo 0:07:11 51 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 52 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 0:07:33 53 Pawel Bernas (Pol) CCC Sprandi - Polkowice 0:08:31 54 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko - Marseille Provence KTM 0:09:17 55 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 0:09:24 56 David Lopez Garcia (Esp) Team Sky 0:09:26 57 Øivind Lukkedal (Nor) Team Coop 0:09:36 58 Håkon Lunder Aalrust (Nor) Team Coop 0:10:57 59 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Team Dimension Data 0:12:04 60 Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky 0:12:39 61 Hector Saez Benito (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:13:50 62 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:14:09 63 Boris Vallée (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:14:48 64 Mark McNally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 65 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:15:27 66 Torkil Veyhe (Den) Team Virtu Cycling 0:15:58 67 Aitor Gonzalez Prieto (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:16:20 68 Torstein Træen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:16:55 69 Sergio Samitier Samitier (Esp) Euskadi Basque Country - Murias 0:17:56 70 Sébastien Delfosse (Bel) WB Aqua Protect - Veranclassic 0:19:07 71 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:22:29 72 Alexander Porsev (Rus) Gazprom - RusVelo 0:25:25 73 Syver Wærsted (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:26:37 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Норвегии Tour of Norway Europe Tour UCI Europe Tour гонка Европейского тура Тур Европы Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(0)

Просмотров

(56)

В тему: Тур Норвегии-2018. Этап 4

Тур Норвегии-2018. Этап 3

Тур Норвегии-2018. Этап 2

Тур Норвегии-2018. Этап 1

Tour du Finistere-2018

Paris-Camembert-2018

Volta ao Alentejo-2018. Этап 6

Mallorca Challenge-2018. Trofeo Lloseta-Andratx

Вуэльта Астурии-2017. Этап 3

Paris-Camembert-2017

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.