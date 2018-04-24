Tour of Mersin-2018. Этап 4

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Mersin - Mersin, 126,7 км
1. Yauheni Karaliok (Blr) Minsk Cycling Club
2. Onur Balkan (Tur) Torku Sekerspor
3. German Nicolas Tivani Perez (Arg) Trevigiani Phonix - Hemus 1896
Итоговая генеральная классификация:
1. Eduard Vorganov (Rus) Minsk Cycling Club
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M-07
Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
Юнгельсу поздравления, давно виден его потенциал. Вообще суперуниверсалом может стать, и в ГТ за самые высокие места бороться вполне по силам, во многом на Дюмулина похож, и думаю, что могут быть между ними противостояния на Гранд-Турах.
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Brodyazhnik
Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
Год очень интересных классик. Не перешло бы это в год занудных туров. За 5 км думал, что Юнгельс сдох. Но как он дотерпел! Квики задают новый стандарт команды: выиграть может почти любой и никаких зацикливаний на капитанов.
Пы.Сы. Катюша уже даже не печаль, а вселенская тоска.
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Rebellix
Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
Трёп с Вино на решающих 20 км Монумента о не пойми чём. Уран-Вудс, Кангерт-Фульсан, пропуск решающих действий за шелухой, россказни о том, что Боб "нашёл нужную передачу и теперь всем придётся туго" - сразу после этого на холме Ванендерт съел полминуты, да много чего.
Слишком много вольностей, слишком много пустых художеств стал себе позволять. Тот, на котором мы все влюбились в вело. Так нельзя
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Барде прибавил. Я гонку не видел, кто то может что то рассказать как он ехал сегодня.
Да тихонько ехал. Нормально отбирался в группу лидеров постоянно, а под финиш пульнул. Ромен большой молодец в этом сезоне весенних классик. И на Страде Бьянке, и сегодня всё было чётко
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aksbor
Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
Да вообще невозможно было смотреть! Тут такая борьба,а Винокуров при попустительстве и даже поддержке Курдюкова вещает на темы,некоторые из которых не то что к гонке,а вообще к велоспорту отношения не имеют. В следующий раз перед финишем позвонит,чтоб уж удовольствие от нудных разглагольствований полным было...Хорошо,что хоть англоязычная дорожка есть.
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EL-Fenomeno
Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
Красивая гонка и пускай Амстел да и ФВ в этом году не разочеровали, ЛБЛ есть ЛБЛ, что тут добавить ещё, разве одно только слово - МОНУМЕНТАЛКА.
Фил Жил начал, Боб подхватил, да так что довёз до победы. Инд.ход конечно у него на высоте, да и с такими подъемами как Николя и Фукон (или как там правильно) они ему вполне по плечу; не зря когда то колесил в белой майке лучшего молодого на самой Джиро.
Ну а Квики знают свое дело, славная вело-весна у них получилась
Цитата: Student
Цитата: GTX
Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто
Тут не то что путает, его трём с Винокровым, за 20 км до финиша напрягал.
Ну сегодня надо было обязательно дозвонится до Винокурова, ведь ровно год назад трагически погиб М.Скарпони, вот только то что отключили интершум гонки в тоже время это да, плохо
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Student
Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
Цитата: GTX
Цитата: Rebellix
Что - то я не вижу впечатлений от эфира СК, конкретно по последним 30 км. Всех всё устроило, я так понимаю? А то совсем молодых Брейдо и Мамучашвили даже в тембре голоса "не том" уличали, а здесь, с, на мой взгляд, полнейшим непрофессионализмом - тишина? Ну, понятно, икона же
Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто
Тут не то что путает, его трём с Винокровым, за 20 км до финиша напрягал.
Цитата: Berdok
Боб парень с будущим, большим или не очень - время покажет
Шлек, ещё будучи активным гонцом , предрёк его. Да и Канчеллара тоже, правда видел его больше северным классиком.
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GTX
Льеж-Бастонь-Льеж-2018. Резуль ... (26)
Цитата: Rebellix
Что - то я не вижу впечатлений от эфира СК, конкретно по последним 30 км. Всех всё устроило, я так понимаю? А то совсем молодых Брейдо и Мамучашвили даже в тембре голоса "не том" уличали, а здесь, с, на мой взгляд, полнейшим непрофессионализмом - тишина? Ну, понятно, икона же
Уран-Вудс?ну плутает Курдюков гонщиков довольно часто
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