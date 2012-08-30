Tour of Mersin-2018. Этап 2

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"Совсем недавно компания "Яндекс" обратилась с таким же вопросом в Институт русского языка имени В. В. Виноградова. "Республика Беларусь или Белоруссия? Как правильно пишется название этой страны, согласно нормам современного русского языка?"

Научные сотрудники института прислали подробный и обоснованный ответ. В нем говорилось о том, что оба варианта имеют право на существование. Однако стоит различать бытовой уровень общения (разговорную речь) и официальный. Республика Беларусь - это официальное название молодого государства, которое появилось на карте Европы в 1991 году. Именно оно было зафиксировано во всех соответствующих официальных документах, в том числе и на русском языке. Исходя из этого, на официальном уровне следует употреблять исключительно этот термин. Речь идет о телевидении, печатных изданиях, официальных документах, публичных выступлениях, интернет-ресурсах и т. п.

Кроме этого, существует так называемый "Общероссийский классификатор стран мира", который был утвержден еще в 2001 году. Последние изменения в этот документ вносились в январе 2014 года. В нем в алфавитном порядке представлены все государства мира, а также указаны их правильные названия. И в этом классификаторе также довольно четко и однозначно написано: "Республика Беларусь". То же самое касается и еще одной бывшей страны соцлагеря - Республики Молдовы (правильно писать именно так, а не Молдавия, как ошибочно говорят многие).