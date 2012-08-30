VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Tour of Mersin-2018. Этап 2

 

Tour of Mersin-2018. Этап 2

 

Mut - Mersin, 163.3 км

 

1. Branislau Samoilau (Blr) Minsk Cycling Club
2. Ivan Balykin (Rus) Torku Sekerspor    
3. Ahmet Örken (Tur)

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Tour of Mersin гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. RVL

    Сегодня, 17:44 | Регистрация: 30.08.2012

    И тут наши! Бронислава с победой!

    Ивана с серебром!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

17 - 22 апреля 2018

Tour of Croatia

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege

24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Комментарии

  • RVL
    Tour of Mersin-2018. Этап 2 (1)
    RVL-Фото

    И тут наши! Бронислава с победой!

    Ивана с серебром!

  • Earl57
    Тур Альп-2018. Этап 5 (8)
    Earl57-Фото
    А команда шкипера где? Где "великий и ужасный" поезд шкипера? У него ведь полная команда была в наличии, тогда как у Пино и Поццовиво только по четыре гонщика осталось. Де Ла Круз непонятно за чем съездил в отрыв и потом пропал. Только один Элисон и надрывался. На финише Кенни горестно покачал головой - столько сил потрачено и всё впустую.
  • motte
    Тур Альп-2018. Этап 5 (8)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Заветную одну секунду никому из претендентов на подиум отгрызть так и не удалось. Всего одна секунда, но оказалась недостижима.

     

    Но это говорит о том,  что шкипер готов к старту Джиро aggressivedash

  • Astanaforever
    Тур Альп-2018. Этап 5 (8)
    Astanaforever-Фото
    Каков Хирт? А? Классный гонец.Молодец! Еще поураганит в Астане.
  • ararat
    Тур Альп-2018. Этап 5 (8)
    ararat-Фото
    Молодцом Марк!
  • Earl57
    Тур Альп-2018. Этап 5 (8)
    Earl57-Фото

    Заветную одну секунду никому из претендентов на подиум отгрызть так и не удалось. Всего одна секунда, но оказалась недостижима.

    Атака Марка великолепна! Пока генеральщики смотрели друг на друга, решил не теряться и воспользоваться шансом.

     

  • pac1ent
    Константин Сивцов – победитель ... (6)
    pac1ent-Фото
    Чтобы разрывы были по 10-15 минут? Зачем 200 км разделки?
  • RVL
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (48)
    RVL-Фото
    хороший пост. спасибо
  • RVL
    Тур Альп-2018. Этап 5 (8)
    RVL-Фото

    это было круто! поздравления Марку!

  • Shega
    Тур Хорватии-2018. Этап 3 (48)
    Shega-Фото

    Прошу прощения, видимо, я нарушила правила сайта,  дав ссылку( Просто скопирую тогда:
    "Совсем недавно компания "Яндекс" обратилась с таким же вопросом в Институт русского языка имени В. В. Виноградова.  "Республика Беларусь или Белоруссия? Как правильно пишется название этой страны, согласно нормам современного русского языка?"
    Научные сотрудники института прислали подробный и обоснованный ответ. В нем говорилось о том, что оба варианта имеют право на существование. Однако стоит различать бытовой уровень общения (разговорную речь) и официальный. Республика Беларусь - это официальное название молодого государства, которое появилось на карте Европы в 1991 году. Именно оно было зафиксировано во всех соответствующих официальных документах, в том числе и на русском языке. Исходя из этого, на официальном уровне следует употреблять исключительно этот термин. Речь идет о телевидении, печатных изданиях, официальных документах, публичных выступлениях, интернет-ресурсах и т. п.
    Кроме этого, существует так называемый "Общероссийский классификатор стран мира", который был утвержден еще в 2001 году. Последние изменения в этот документ вносились в январе 2014 года. В нем в алфавитном порядке представлены все государства мира, а также указаны их правильные названия. И в этом классификаторе также довольно четко и однозначно написано: "Республика Беларусь". То же самое касается и еще одной бывшей страны соцлагеря - Республики Молдовы (правильно писать именно так, а не Молдавия, как ошибочно говорят многие).

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 апреля

Erwann Corbel (Vital Concept)

Gianni Moscon (Team Sky)

Mathew Hayman (Mitchelton-Scott)

Juan Jose Amador Casta?o (Manzana Postobon)

21 апреля

Tanner Putt (UnitedHealthcare Pro Cycling Team)

Luis Enrique Lemus Davila (Israel Cycling Academy)

Aviv Yechezkel (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1632
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1165
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 990
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 923
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 921

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (107)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)