Тур Азербайджана-2017. Этап 2

Команда английская, главная цель сезона победа на тдф англичанина, а на все остальное им плевать. Если получится катапультировать другого англичанина на подиум Джиро - хороший бонус, но не более. Так, что Ланде прийдется молча пахать на Томаса. Этну, Томас должен выдержать, а на Блокхаусе может уже капнуть и поехать домой, готовится к тдф. Ланда с большой долей вероятности последует за ним. Сомневаюсь, что Скай интересно место в шестерке или десятке, для англичанина или место в призах для какого-то там баска.
Очень интересно, но статистика хороша тогда когда из нее вытикает какой-то закономерный итог... к сожалению исходя из этого списка ничего конкретного сказать нельзя и пока все наши прогнозы это всего лишь предположения. На мой взгляд наиболее вероятная шестерка это Нибали Кинтана Томас Вангардерен Кройсшвайк Пино. Но в какой реальной форме они находятся сейчас и с какой динамикой наращивания они будут идти по ходу гонки это сказать нельзя... От себя еще замечу у всех претендентов на высокие места или даже на подиум относительно не большой гоночный накат.
Думаю в Скае понимают, что на 3 недели Томаса вряд ли хвати и шансов на подиум у него нет. Поэтому Ланда-номер один, а Томас-карта, которую можно разыграть, да и снизить давление на Ланду, чтобы опять чего не вышло))).
Ну, ты даешь. Понимают, но ставят 1-м лидером. Логично, куда уж там. -)