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Тур Азербайджана-2017. Этап 2

Тур Азербайджана-2017. Этап 2

 

Tour d'Azerbaidjan-2017. Этап 2

 

Gabala - Ismayilli, 186.5 км 

1. Kiryll Pozdnyakov (Aze) Synergy Baku Cycling Project

2. Oleksandr Polivoda (Ukr) Kolss
3.Dennis Van Winden (Ned) Israel Cycling Academy

4. Mykhaylo Kononenko (Ukr) Kolss Cycling Team    
5. Eduard Vorganov (Rus) Minsk Cycling Club    
6. Andriy Vasylyuk (Ukr) Kolss Cycling Team    
7. Hermann Pernsteiner (AUT) Amplatz - BMC    
8. Vitaliy Buts (Ukr) Kolss Cycling Team    
9. Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor
10. Sergey Luchshenko (Kaz) Astana City    
11. Benjamin Perry (Can) Israel Cycling Academy    
12. Hideto Nakane (Jpn) Nippo - Vini Fantini    
13. Artem Ovechkin (Rus) Gazprom - RusVelo    


Генеральная классификация после 2 этапа:
1. Kiryll Pozdnyakov (Aze) Synergy Baku Cycling Project

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Теги к статье: Тур Азербайджана Tour d'Azerbaidjan Europe Tour Кирилл Поздняков

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 14:36 | Регистрация: 22.05.2013

    О бывший наш отметился. diablo 

  2. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 15:26 | Регистрация: 2.05.2014

    Парни с Кольса молодцы!!!:-!

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Ближайшие старты

3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

7 мая 2017

Gran Premio Citta di Lugano

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • RVL
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    RVL-Фото
    я представил как 2 капитана бодаются друг с другом во второй половине десятки..
    шутка.))
  • djick
    Джиро д'Италия-2017. Белая ма ... (1)
    djick-Фото

    все по делу. жаль Энао, его истинной силы никто пока не знает. Giulio Ciccone должен неплохо проехать, если успеет форму набрать после травмы.  а так конечно Адам фаворит!

  • Александра
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    Александра-Фото

    Цитата: Sm1T
    Я хочу вам напомнить, что на гонках соперничество в первую очередь не внутри командное, а с другими гонщиками.

    Я-то помню, теперь главное, чтобы два капитана не стали тянуть одеяло каждый на себя.)

  • Bjoern
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    Bjoern-Фото

    Команда английская, главная цель сезона победа на тдф англичанина, а на все остальное им плевать. Если получится катапультировать другого англичанина на подиум Джиро - хороший бонус, но не более. Так, что Ланде прийдется молча пахать на Томаса. Этну, Томас должен выдержать, а на Блокхаусе может уже капнуть и поехать домой, готовится к тдф. Ланда с большой долей вероятности последует за ним. Сомневаюсь, что Скай интересно место в шестерке или десятке, для англичанина или место в призах для какого-то там баска.

  • RVL
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    RVL-Фото

    Сам Ланда говорит, кто где сильнее, а кто слабее. Между собой.

    они сами сомневаются, как и результаты не особо радуют.

    победа на ГТ для обоих большая загадка.

    на одном Фруме не выедешь, а других пока нет.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень интересно, но статистика хороша тогда когда из нее вытикает какой-то закономерный итог... к сожалению исходя из этого списка ничего конкретного сказать нельзя и пока все наши прогнозы это всего лишь предположения. На мой взгляд наиболее вероятная шестерка это Нибали Кинтана Томас Вангардерен Кройсшвайк Пино. Но в какой реальной форме они находятся сейчас и с какой динамикой наращивания они будут идти по ходу гонки это сказать нельзя... От себя еще замечу у всех претендентов на высокие места или даже на подиум относительно не большой гоночный накат.

  • Meilleur
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (10)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Sezar
    Думаю в Скае понимают, что на 3 недели Томаса вряд ли хвати и шансов на подиум у него нет. Поэтому Ланда-номер один, а Томас-карта, которую можно разыграть, да и снизить давление на Ланду, чтобы опять чего не вышло))).

    Ну, ты даешь. Понимают, но ставят 1-м лидером. Логично, куда уж там. -)

  • YuraHist
    Составы команд на Джиро д'Ита ... (26)
    YuraHist-Фото
    Цитата: Venom
    Adam Hansen может этап зацепитacute
    Какой у него уже Гранд Тур подряд? Мужик шпарит по полной :-)
  • SVS
    Отменена премия за самое быстр ... (6)
    SVS-Фото
    Ага, в обязательном защитном снаряжении, панцири там, сплошная защита всего :-)... И ворота на шоссе, которые надо пройти :-)...
    Вообще, интересно было бы, но это не совсем велогонка получается.
  • innusimaxi
    К выходу книги Влада Богомолов ... (8)
    innusimaxi-Фото

    очень очень ждем выхода в свет

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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