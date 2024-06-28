Новые цвета на Тур де Франс-2024: по следам презентации велокоманд

_DeKKeR_

Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (42) Ехать на победу Тур + Вуэльту, значит, нормально) Законы не рушатся, а связка Джиро + Тур остается аномальным явлением)

motte

Тадей Погачар: “Моя форма пере ... (9) Тадей Погакар рассказал, что заболел COVID всего за 10 дней до прибытия на "Тур де Франс-2024". Общаясь сегодня с прессой, Погакар заверил болельщиков, что готов к гонке.

Cahko

Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (42) Не знаю из СНГ или за пределами.

Может местные подкинут еще советы.



Ранее пользовался cycling.today Там правда стремноватый плеер с рекламами и прочим, но всегда что-то показывают.



А если есть регистрация в российской соцсети ВК, там например есть группа https://vk.com/vitalsport_plus

там много всякого спорта



Джиро я там посматривал, Дофине, Швейцарию я там смотрел.

Думаю и ТДФ там покажут

Пока eurosport не вернется в Россию, думаю эта группа будет спокойно жить.

Cahko

Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (42) Кого конкретно вы имеете ввиду?



мне кажется уровень примерно такое же уровень.



по-моему с 2008 года особо ничего не поменялось.



да и на форуме евроспорта примерно тоже самое было, даже скандал ей было больше, хотя форумный формат очевидно удобнее комментариев, там было проще обсуждать и больше комментов. были общие темы на большие гонки, там удобнее было строчить аналитику, прогнозы и т.д



может действительно в конце нулевых было больше людей и вовлеченности.



тут и обсуждений, то нет никаких по сути, если больше 20 комментов это уже много. только гранд туры и собирают такое количество комментов на этапах.



может конечно какие-то другие русскоязычные ресурсы, где больше дискуссий, если знаете накиньте ссылок.

Но мне вполне хватает наполнения этого сайта и дискуссии не важны.

допускают есть более популярные ресурсы... телеграм-каналы и т.д

может все кто разбирался - создали свои телеграм каналы и пишут нам, хотя это даже не баксетбол, вряд ли конечно)

motte

Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (42) Бернар Ино: «Если Вингегор выиграет Тур, я больше ничего не понимаю в велоспорте» «Пальмарес выше моего»

Бернар Ино не скрывает, что предпочитает Тадея Погачара Йонасу Вингегору и что он уже считает словенца равным величайшим чемпионам в истории велоспорта. «Сегодняшние пальмаресы превосходят те, что были у меня в его возрасте. Он уже дважды выиграл Тур, теперь еще Джиро и множество классических гонок. Если с ним ничего не случится, он станет одним из величайших гонщиков века», — прокомментировал он. Ино заявил, что он твердо верит в дубль Погачара на Джиро-Туре



10 лучших цитат из нового интервью Тадея Погачара перед "Тур де Франс". 1. Финальная гонка на время в Ницце обещает быть очень сложной, но после нее я могу просто сесть на велосипед, поехать домой и лечь спать. 2. Похоже, что после "Джиро" я сделал шаг вперед, и моя форма даже лучше, чем я ожидал. Я провел несколько хороших тренировок, немного проверил свои ноги и, честно говоря, никогда еще не чувствовал себя так хорошо на байке. 3. Ты никогда не перестаешь совершенствоваться умственно и физически, и я верю, что у меня все хорошо. Конечно, я тоже хочу получать удовольствие, когда мне больше не будет интересно кататься на велосипеде, тогда, возможно, я уйду на пенсию, поэтому я хочу получать удовольствие как можно дольше. 4. Когда-нибудь я с удовольствием надену красную майку, но могу вас заверить, что в этом году в программе нет тройной гонки "Джиро-Тур-Вуэльта". Выступать в одном и том же году, пожалуй, слишком безумно. Кроме того, это олимпийский год, а также чемпионат мира. 5. Мне очень нравится трасса Чемпионата мира в этом году, Швейцария - прекрасная страна, и там должны быть хорошие дороги и небольшие подъемы, гонка будет сложной. Иметь радужную майку было бы мечтой. 6. Победа на "Джиро д'Италия" стала для меня невероятным опытом, которым я всегда буду дорожить. Это много значило для меня, так как это было мое первое выступление на "Джиро". Одержанная нами победа стала одной из моих самых больших на данный момент. 7. После аварии в Льеже я понял, кто мог мне помочь, а кто нет. Было некоторое разочарование и негативная энергетика, и все это накапливалось до "Тур де Франс" – я не был уверен в себе на 100%. 8. Йонас получил серьезную травму, очень тяжелую, но я думаю, что с ним все будет в порядке. Я думаю, что Йонас будет готов, и если он силен морально и хорошо восстановился, то, конечно, я думаю, мы должны быть готовы увидеть его в лучшей форме. 9. Я думаю, что на финальной гонке в Ницце будет очень жарко и влажно. Я хорошо знаю условия июля и августа и считаю, что они ужасны. В гонке на время будет много усталости, а также два подъема. 10. В последние три дня будет много расчетов, учитывая расстановку сил в турнирной таблице, кто-то может подумать о том, чтобы оставить соревнования на последний день, потому что на финальном этапе они действительно подготовили для нас жестокую гонку на время. Источник: https://www.uaeteamemirates.com/tadej-pogacar-chasing-history-tour-de-france/

Pinkerton

Велокоманда Soudal Quick Step ... (7) Ремко также может за этапами охотиться, если не потянет генерал.

Cyrill

Тадей Погачар: “Моя форма пере ... (9)



Цитата: Cyrill Про Поги, физику, психику и "поедет спать домой"... Вс? очень просто - он профессионал до мозга костей, во вс?м и всегда, у него нет мелочей. И он действительно после 21 этапа поедет спать домой и ляжет ровно в 22/23:00 без ночных триумфаторских плясок. Самое наглядное - одна из побед на Джиро в этом году, когда он поднял руки в победном жесте только после пересечение вторым колесом финишной линии (Оропа, + 48 сек. соперникам?). Про Поги, физику, психику и "поедет спать домой"... Вс? очень просто - он профессионал до мозга костей, во вс?м и всегда, у него нет мелочей. И он действительно после 21 этапа поедет спать домой и ляжет ровно в 22/23:00 без ночных триумфаторских плясок. Самое наглядное - одна из побед на Джиро в этом году, когда он поднял руки в победном жесте только после пересечение вторым колесом финишной линии (Опора, + 48 сек. соперникам?).

Bjoern

Новый спонсор, новая велоформа ... (8) У гастроэнтерогов спросите

Sheridan

Новый спонсор, новая велоформа ... (8) В какой вселенной энергетики вредны так же, как и сигареты?

Pugachev

Тадей Погачар: “Моя форма пере ... (9) Будут создавать радиопомехи переключателям скоростей велосипедов соперников.. Подъезжает КТО-ТО к 16% - а ему вдруг - раз!!! - 54х11 .... Надеюсь, всем ясно, что это шутка...)))