Новые цвета на Тур де Франс-2024: по следам презентации велокоманд

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- Дата:
- Сегодня, 00:56
Специальный дизайн велоформы для Тур де Франс-2024
Во Флоренции 27 июня прошла презентация велокоманд, стартующих на Тур де Франс-2024. Самая известная и престижная велогонка мира становится огромной сценой и в спортивном плане, и в плане узнаваемости спонсоров, что вдохновляет велокоманды на обновление дизайна велоформы.
По традиции, специальный дизайн формы к Тур де Франс представила велокоманда Visma Lease a Bike, а команда Red Bull Bora-hansgrohe в связи с приходом нового титульного спонсора кардинально поменяла внешний вид велоформы. Изменили цвета формы команда Arkea B&B Hotels, Alpecin Deceuninck, Cofidis.
Photo: Team Jayco AlUla
Велокоманда Jayco AlUla, как и Visma Lease a Bike, разработала особый дизайн к Тур де Франс, чтобы наилучшим образом представить своих титульных спонсоров.
Брент Коупленд, генеральный менеджер Team Jayco AlUla: "Дизайн комплекта действительно особенный и выделяется на фоне тех, что были у нас в прошлом. С гордостью будем носить эту форму во время Тур де Франс. В дизайне продумана каждая деталь. Мы хотим донести до мира необыкновенное наследие и культурное значение оазиса AlUla. Это действительно удивительное место с множеством чудес природы, которые только предстоит исследовать. Мы надеемся достичь наилучших результатов в велоформе нового дизайна, и таким образом выразить благодарность нашему верному партнеру AlUla, а также владельцу команды Джерри Райану и Jayco".
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