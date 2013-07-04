Сантьяго Буйтраго возглавит велокоманду Bahrain Victorious на Тур де Франс-2024

Состав велокоманды Bahrain Victorious на Тур де Франс-2024

Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) возглавит команду Bahrain Victorious на Тур де Франс-2024. 24-летний колумбийский велогонщик впервые в карьере стартует на французском Гранд-туре, но у него есть опыт выступления на пяти Гранд-турах - трижды он участвовал в Вуэльте Испании, дважды на Джиро д’Италия.

Лучшим результатом Сантьяго Буйтраго в генеральной классификации Гранд-туров является 10-е место на Вуэльте Испании-2023. Колумбийский гонщик , победитель двух этапов Джиро д’Италия, на Тур де Франс-2024 ставит целью борьбу за высокое место в общем зачёте и за белую майку лучшего молодого гонщика. Также Bahrain Victorious нацелена бороться за победы на этапах.

Вместе с Сантьяго Буйтраго на старт во Флоренции 29 июня выйдут: 29-летний словенский гонщик Матей Мохорич, 36-летний нидерландский велогонщик Ваут Пулс, 34-летний испанский велогонщик Пельо Бильбао, 29-летний немецкий велогонщик Фил Баухаус, 30-летний австралийский велогонщик Джек Хейг, 25-летний британский гонщик Фред Райт и 32-летний немецкий гонщик Никиас Арндт.

Пельо Бильбао, Ваут Пулс и Матей Мохорич уже выигрывали этапы на Тур де Франс. Фил Баухаус попробует добиться успеха на спринтерском этапе.

Сантьяго Буйтраго: «Очень рад старту на моём первом Тур де Франс. Мы с командой много работали в тренировочном лагере в Андорре. Думаю, в этом выпуске Тура необходимо быть в полной готовности с первого этапа.

Открывающая гонку неделя будет очень тяжёлой. Мы стартуем в Италии. Мне это удобно, потому что у меня есть опыт выступления на Джиро, где я выиграл два этапа. Надеюсь, это принесёт мне удачу на Тур де Франс. Я буду бороться за то, чтобы занять как можно более высокое место в генеральной классификации. Соперники будут очень сильными, но я знаю, что если буду вести свою гонку, то могу держаться с лучшими.

Я также поборюсь за белую майку. Со мной будет великолепная и очень опытная команда, которая мне поможет преодолеть предстоящие три недели гонки».

Пельо Бильбао: «Старт во Флоренции - это новый для меня опыт. Лично для меня будет меньше эмоционального напряжения, чем когда гонка стартует недалеко от моего дома. Стартовать в Италии будет приятно, у меня отличные воспоминания об итальянских гонках, и я скучаю по ним, потому что последние несколько лет не принимал участия в Джиро. Поэтому я очень рад, что Тур стартует в таком великолепном городе как Флоренция.

В целом я бы отметил, что маршрут Тура довольно сбалансированный. Я с особенным нетерпением жду две длинных разделки, потому что в этом году очень много работал над совершенствованием своей гонки на время. Интересно проверить, как это отразится на результатах. Кроме того, в этом году в маршруте будет этап с гравийным сектором, он может стать решающим для общего зачёта.

Сложности распределены по всем трём неделям гонки. Поэтому выкладываться на 100% придётся с самого начала. Нельзя начинать Тур, рассчитывая, что форма будет расти по ходу гонки. Очень важно быть готовым сразу.

Мои цели - попробовать выиграть ещё один этап. В прошлом году победа на этапе принесла мне одни из самых сильных эмоций в карьере. Я бы очень хотел ещё раз их испытать. Ничто не сравнится с победой на этапе Тур де Франс.

Я также буду нацелен и на генеральную классификацию, хочу выступить как можно лучше. Предстоит очень интересный Тур, учитывая, сколько здесь будет сильных соперников. Будет также интересно, кто выиграет в дуэли Тадея и Йонаса, особенно после сильного выступления Тадея на Джиро.

В целом у нас очень сильный состав, у нас будут возможности для борьбы на каждом этапе».

Матей Мохорич: «Думаю, старт во Флоренции, это нечто невиданное на Туре. И гонка начинается с горного этапа, по извилистым узким дорогам, где пелотон будет нервничать. С первых дней пойдёт настоящая борьба. Это хорошо, потому что мы сразу увидим, у кого идёт нога для борьбы за генеральную классификацию. Это означает, что когда вернёмся во Францию, стресса будет уже меньше.

В этом году сбалансированный маршрут. Я лично большего всего жду двух этапов - гравийного и 18-го, который даёт хорошую возможность для отрыва. Во время гонки будут и другие шансы, так как гонка никогда не идёт так, как запланировано, и мы должны их использовать.

Я готов физически и мотивирован. Тур де Франс - самая важная гонка в году, поэтому приложу все силы, чтобы максимально использовать все шансы. Что касается целей команды, у нас сильный состав. Есть ребята, которые будут бороться за генеральную классификацию, также мы хотим помочь Филу в спринтах. Но, честно говоря, я считаю, что любой из нашей команды в этом году способен выиграть этап Тура».

Состав велокоманды Bahrain Victorious на Тур де Франс-2024:

Santiago Buitrago (Колумбия),

Pello Bilbao (Испания),

Wout Poels (Нидерланды),

Matej Mohorič (Словения),

Jack Haig (Австралия),

Fred Wright (Великобритания),

Nikias Arndt (Германия),

Phil Bauhaus (Германия)