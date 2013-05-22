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- Дата:
- Сегодня, 18:56
Тур де Франс-2023, превью этапов: 15 этап, Ле-Же - Сен-Жерве-Монблан
Пятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в Ле-Же (Les Gets). Французский горнолыжный курорт Ле-Же, расположен всего в часе езды от Женевы, вместе с горнолыжным курортом Морзин он объединяется в один сектор катания с общей протяженностью трасс 110 км. А сектор в свою очередь включен в гигантский регион Порт дю Солей (Portes du Soleil). В отличие от соседних курортов, трассы в Ле-Же не строили специально, почти все склоны здесь образованы естественным путём. Сам по себе Ле Же – маленькая старинная деревушка в 6 км от Морзина.
Ле-Же расположен в самом центре региона на высоте 1173 метра. Ближайшие к курорту склоны на горе Монт Чери (Le Mont Chéry, 1850 метров над уровнем моря) достаточно обширны и разнообразны и более всего подойдут лыжникам среднего уровня. Для начинающих трасс тоже хватает, и расположены они на солнечных склонах. До курорта Авориаза (Avoriaz) из Ле-Же добираются на лыжах через Морзин.
В Ле-Же сохранился и до сих пор прекрасно работает один из первых лыжебуксиров известной фирмы «Pomagalski», установленный ещё в 1936 году. Впрочем, курорт постоянно развивает свою горнолыжную инфраструктуру, и большинство старых подъёмников заменены современными скоростными.
Главная гордость курорта — это музей механических музыкальных инструментов (Le musée de la Musique mécanique). Здесь собраны шарманки, клавесины и другие инструменты разных эпох, есть и довольно старинные. Стоит посетить сыроварню «Les Perrieres», которая примечательна тем, что ее владелец — японец. Местные кондитерские и гончарные и столярные мастерские регулярно проводят мастер-классы для туристов.
Ежегодно в Ле-Же проходит фестиваль рок-музыки, но учитывая, что многие музыканты живут здесь на протяжении целого сезона, концерты в местных клубах случаются чаще. Любители активного отдыха могут отправиться на прогулку на снегоступах с гидом или покататься на собачьих упряжках.
Альтиметрия 15-го этапа Тур де Франс-2023
Ле-Же впервые принимает старт этапа Тур де Франс.
Вторая неделя Тур де Франс-2023 завершается горным этапом с набором высоты 4300 м и финишем в подъём 1 категории.
Со старта велогонщики начнут подниматься в некатегорийный подъём, далее спуск и 22 км по равнине до подножия некатегорийного подъёма Коль-де-Флёрье (Col des Fleuries).
Последующие 40 км пересеченного рельефа приведут к началу подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Форклас-де-Монтмен (Col de la Forclaz de Montmin), протяжённость 7,2 км, 631-1157 м, перепад 526 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%. В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2016 году, первым на вершине был Томас Де Гендт.
Пройдя вершину подъёма, велогонщики устремятся на скоростной спуск протяжённостью 10 км и начнётся подъём к некатегорийной вершине Коль дю Марэ (Col du Marais).
После короткого спуска - подъём 1-й категории Коль-де-ла-Круа-Фри (Col de la Croix Fry), протяжённость 11,3 км, 686-1477 м, перепад 791 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10%. В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2018 году, первым на вершине был Руди Молар.
Ещё один короткий спуск приведёт к подъёму 3-й категории Коль-дез-Арави (Col des Aravis), протяжённость 4,4 км, 1232-1487 м, перепад 255 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 8%.
В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2020 году, но в противоположном направлении, первым на вершине был Ричард Карапас.
После 11-километрового спуска начнётся тягун до Межева, а затем и ещё выше, до отметки 1111 м над уровнем моря, откуда спустятся через Комблу (Combloux), который примет финиш следующего, 16 этапа, и Кот-де-Доманси (Cote de Domancy), по которому будут подниматься на 16 этапе.
Спуск завершится на набережной реки Арв (Arve) и сразу же начнётся заключительная связка подъёмов. Сначала подъём 2-й категории Кот-дез-Амеранд (Côte des Amerands), протяжённость 2,7 км, 589-888 м, перепад 299 м, средний градиент 10,9%, максимальный градиент 17%.
Небольшой спуск и подъём 1-й категории Сен-Жерве-Монблан (Saint-Gervais Mont-Blanc), протяжённость 7 км, 833-1372 м, перепад 539 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%. На финише не действует нейтрализация.
Финишируют велогонщики в Сен-Жерве-Монблан (Saint-Gervais Mont-Blanc) как и на 19 этапе Тур де Франс в 2016 году, где победу одержал Роман Барде, тогда
Для пелотона спуск к подножию финального подъёма под дождём по мокрой дороге также не прошёл безболезненно. Сначала Бауке Моллема (Trek-Segafredo) не вписался в поворот и уехал с дороги. Затем по центру дороги упал Крис Фрум (Sky) и гонщик команды Astana Винченцо Нибали. Фрум продолжил гонку, пересев на велосипед Геранта Томаса. Крис Фрум, несмотря на падение, не потерял своего лидерства, финишировал вместе со своим помощником Ваутом Пулсом через 36 секунд после победителя этапа Романа Барде. На 2-е место генеральногой классификации поднялся Роман Барде, который уступал Крису Фруму 4 минуты 11 секунд, и выигрывал у своего ближайшего соперника Наиро Кинтаны, который поднялся на 3-е место, 16 секунд. Адама Йейтса от подиума теперь отделяли 19 секунд.
Из группы фаворитов на спуске перед финальным подъёмом 1-й категории атаковал Роман Барде, который добрал Руя Кошту, а затем оторвался от него и продолжил ехать до финиша в одиночку.
Роман Барде, 25-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale, одержал победу на 19-м этапе Тур де Франс-2016. Это была первая победа французского гонщика в этом выпуске Тур де Франс и вторая в карьере Романа Барде на этапе французского Гран-тура.
На финальных километрах подъёма до Сен-Жерве Монблан (Saint-Gervais Mont Blanc Le Bettex), начались атаки из группы фаворитов. Дэн Мартин (Etixx-Quick Step), Ричи Порт (BMC), Фабио Ару (Astana) пытались уехать от соперников. Но в итоге на несколько секунд удалось оторваться Хоакиму Родригесу (KATUSHA), атаковавшему на последних сотнях метров, за ним успел сесть Алехандро Вальверде (Movistar) и Луис Мейнтьес (Louis Meintjes) из велокоманды Lampre-Merida.
Бауке Моллема (Trek-Segafredo), который после ошибки на спуске был вынужден добирать в одиночку, проиграл на финише 4 минуты 26 секунд и выпал из тройки лидеров общего зачёта, спустившись на 10-ю позицию.
Молодой британский гонщик Адам Йейтс (Orica-BikeExchange), выпавший из группы фаворитов на последнем подъёме, так же потерял своё место в тройке сильнейших и теперь занимал 4-е место.
Рафал Майка (Tinkoff), уезжавший в отрыв дня, укрепил свою позицию в ранге горного короля.
Неудачно сложился этап и для Тома Дюмулина (Giant-Alpecin), который упал и был вынужден сойти с гонки с подозрением на перелом запястья. После осмотра выяснилось, что у Дюмулина перелом лучевой кости предплечья. Также сошёл с гонки из-за падения на спуске Даниэль Наварро (Cofidis).
Для пелотона спуск к подножию финального подъёма под дождём по мокрой дороге также не прошёл безболезненно. Сначала Бауке Моллема (Trek-Segafredo) не вписался в поворот и уехал с дороги. Затем по центру дороги упал Крис Фрум (Sky) и гонщик команды Astana Винченцо Нибали. Фрум продолжил гонку, пересев на велосипед Геранта Томаса.
Крис Фрум, несмотря на падение, не потерял своего лидерства, финишировал вместе со своим помощником Ваутом Пулсом через 36 секунд после победителя этапа Романа Барде.
На 2-е место генеральногой классификации поднялся Роман Барде, который уступал Крису Фруму 4 минуты 11 секунд, и выигрывал у своего ближайшего соперника Наиро Кинтаны, который поднялся на 3-е место, 16 секунд. Адама Йейтса от подиума теперь отделяли 19 секунд.
Сен-Жерве(-ле-Бен) Монблан принимал финиш этапа и на Тур де Франс в 1990 году, тогда победу на этапе одержал Тьерри Клавьеролат.
Курорт Сен-Жерве-Монблан расположен в департаменте Верхняя Савойя в регионе Рона-Альпы в юго-восточной Франции. Ещё с начала 1900-х годов деревня является одним из известных туристических и популярных мест отдыха благодаря своей красоте и месту расположения.
Сен-Жерве-Монблан симпатичная альпийская деревушка, прилепившаяся к горным склонам на высоте 850 м над уровнем моря, также, как и Межев (Megeve) входит в горнолыжную область Эвазьон Мон Блан (Evasion Mont Blanc).
Курорт Сен-Жерве-Монблан идеальное место отдыха как в летний, так и в зимний период года. В летние месяцы доступны поездки на горных велосипедах, даже возможен полет в небо на воздушном шаре - вот уж где можно будет испытать всю гамму эмоций - альпийские пейзажи, величественные вершины или можно испытать свою смелость в рафтинге - спуске по горным рекам. Если это звучит слишком экстремально можно провести время в походах по склонам к вершинам, заняться рыбалкой или посвятить время успокаивающими спа-процедурами на местном термальном источнике Сен-Жерве-ле-Бен.
В зимний период, конечно же, зимние виды спорта. У подножия знаменитой горы Монблан, этот потрясающий город предлагает одни из лучших горнолыжных трасс региона. С большим количеством подъёмников, связывающих его с близлежащими горнолыжными городками.
Приглашаем вас обсуждать события этапа Тур де Франс в комментариях к превью дня.
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