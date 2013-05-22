Тур де Франс-2023, превью этапов: 15 этап, Ле-Же - Сен-Жерве-Монблан



Пятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в Ле-Же (Les Gets). Французский горнолыжный курорт Ле-Же, расположен всего в часе езды от Женевы, вместе с горнолыжным курортом Морзин он объединяется в один сектор катания с общей протяженностью трасс 110 км. А сектор в свою очередь включен в гигантский регион Порт дю Солей (Portes du Soleil). В отличие от соседних курортов, трассы в Ле-Же не строили специально, почти все склоны здесь образованы естественным путём. Сам по себе Ле Же – маленькая старинная деревушка в 6 км от Морзина.



Ле-Же расположен в самом центре региона на высоте 1173 метра. Ближайшие к курорту склоны на горе Монт Чери (Le Mont Chéry, 1850 метров над уровнем моря) достаточно обширны и разнообразны и более всего подойдут лыжникам среднего уровня. Для начинающих трасс тоже хватает, и расположены они на солнечных склонах. До курорта Авориаза (Avoriaz) из Ле-Же добираются на лыжах через Морзин.



В Ле-Же сохранился и до сих пор прекрасно работает один из первых лыжебуксиров известной фирмы «Pomagalski», установленный ещё в 1936 году. Впрочем, курорт постоянно развивает свою горнолыжную инфраструктуру, и большинство старых подъёмников заменены современными скоростными.



Главная гордость курорта — это музей механических музыкальных инструментов (Le musée de la Musique mécanique). Здесь собраны шарманки, клавесины и другие инструменты разных эпох, есть и довольно старинные. Стоит посетить сыроварню «Les Perrieres», которая примечательна тем, что ее владелец — японец. Местные кондитерские и гончарные и столярные мастерские регулярно проводят мастер-классы для туристов.



Ежегодно в Ле-Же проходит фестиваль рок-музыки, но учитывая, что многие музыканты живут здесь на протяжении целого сезона, концерты в местных клубах случаются чаще. Любители активного отдыха могут отправиться на прогулку на снегоступах с гидом или покататься на собачьих упряжках.



Альтиметрия 15-го этапа Тур де Франс-2023

Ле-Же впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

Вторая неделя Тур де Франс-2023 завершается горным этапом с набором высоты 4300 м и финишем в подъём 1 категории.

Со старта велогонщики начнут подниматься в некатегорийный подъём, далее спуск и 22 км по равнине до подножия некатегорийного подъёма Коль-де-Флёрье (Col des Fleuries).

Последующие 40 км пересеченного рельефа приведут к началу подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Форклас-де-Монтмен (Col de la Forclaz de Montmin), протяжённость 7,2 км, 631-1157 м, перепад 526 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%. В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2016 году, первым на вершине был Томас Де Гендт.

Пройдя вершину подъёма, велогонщики устремятся на скоростной спуск протяжённостью 10 км и начнётся подъём к некатегорийной вершине Коль дю Марэ (Col du Marais).

После короткого спуска - подъём 1-й категории Коль-де-ла-Круа-Фри (Col de la Croix Fry), протяжённость 11,3 км, 686-1477 м, перепад 791 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10%. В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2018 году, первым на вершине был Руди Молар.

Ещё один короткий спуск приведёт к подъёму 3-й категории Коль-дез-Арави (Col des Aravis), протяжённость 4,4 км, 1232-1487 м, перепад 255 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 8%.

В последний раз на Тур де Франс преодолевали в 2020 году, но в противоположном направлении, первым на вершине был Ричард Карапас.

После 11-километрового спуска начнётся тягун до Межева, а затем и ещё выше, до отметки 1111 м над уровнем моря, откуда спустятся через Комблу (Combloux), который примет финиш следующего, 16 этапа, и Кот-де-Доманси (Cote de Domancy), по которому будут подниматься на 16 этапе.

Спуск завершится на набережной реки Арв (Arve) и сразу же начнётся заключительная связка подъёмов. Сначала подъём 2-й категории Кот-дез-Амеранд (Côte des Amerands), протяжённость 2,7 км, 589-888 м, перепад 299 м, средний градиент 10,9%, максимальный градиент 17%.

Небольшой спуск и подъём 1-й категории Сен-Жерве-Монблан (Saint-Gervais Mont-Blanc), протяжённость 7 км, 833-1372 м, перепад 539 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%. На финише не действует нейтрализация.

Финишируют велогонщики в Сен-Жерве-Монблан (Saint-Gervais Mont-Blanc) как и на 19 этапе Тур де Франс в 2016 году, где победу одержал Роман Барде, тогда

Для пелотона спуск к подножию финального подъёма под дождём по мокрой дороге также не прошёл безболезненно. Сначала Бауке Моллема (Trek-Segafredo) не вписался в поворот и уехал с дороги. Затем по центру дороги упал Крис Фрум (Sky) и гонщик команды Astana Винченцо Нибали. Фрум продолжил гонку, пересев на велосипед Геранта Томаса.

Из группы фаворитов на спуске перед финальным подъёмом 1-й категории атаковал Роман Барде, который добрал Руя Кошту, а затем оторвался от него и продолжил ехать до финиша в одиночку.

Роман Барде, 25-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale, одержал победу на 19-м этапе Тур де Франс-2016. Это была первая победа французского гонщика в этом выпуске Тур де Франс и вторая в карьере Романа Барде на этапе французского Гран-тура.

На финальных километрах подъёма до Сен-Жерве Монблан (Saint-Gervais Mont Blanc Le Bettex), начались атаки из группы фаворитов. Дэн Мартин (Etixx-Quick Step), Ричи Порт (BMC), Фабио Ару (Astana) пытались уехать от соперников. Но в итоге на несколько секунд удалось оторваться Хоакиму Родригесу (KATUSHA), атаковавшему на последних сотнях метров, за ним успел сесть Алехандро Вальверде (Movistar) и Луис Мейнтьес (Louis Meintjes) из велокоманды Lampre-Merida. Крис Фрум, несмотря на падение, не потерял своего лидерства, финишировал вместе со своим помощником Ваутом Пулсом через 36 секунд после победителя этапа Романа Барде.

Бауке Моллема (Trek-Segafredo), который после ошибки на спуске был вынужден добирать в одиночку, проиграл на финише 4 минуты 26 секунд и выпал из тройки лидеров общего зачёта, спустившись на 10-ю позицию.

Молодой британский гонщик Адам Йейтс (Orica-BikeExchange), выпавший из группы фаворитов на последнем подъёме, так же потерял своё место в тройке сильнейших и теперь занимал 4-е место. На 2-е место генеральногой классификации поднялся Роман Барде, который уступал Крису Фруму 4 минуты 11 секунд, и выигрывал у своего ближайшего соперника Наиро Кинтаны, который поднялся на 3-е место, 16 секунд. Адама Йейтса от подиума теперь отделяли 19 секунд.

Рафал Майка (Tinkoff), уезжавший в отрыв дня, укрепил свою позицию в ранге горного короля.

Неудачно сложился этап и для Тома Дюмулина (Giant-Alpecin), который упал и был вынужден сойти с гонки с подозрением на перелом запястья. После осмотра выяснилось, что у Дюмулина перелом лучевой кости предплечья. Также сошёл с гонки из-за падения на спуске Даниэль Наварро (Cofidis).

Сен-Жерве(-ле-Бен) Монблан принимал финиш этапа и на Тур де Франс в 1990 году, тогда победу на этапе одержал Тьерри Клавьеролат.

Курорт Сен-Жерве-Монблан расположен в департаменте Верхняя Савойя в регионе Рона-Альпы в юго-восточной Франции. Ещё с начала 1900-х годов деревня является одним из известных туристических и популярных мест отдыха благодаря своей красоте и месту расположения.



Сен-Жерве-Монблан симпатичная альпийская деревушка, прилепившаяся к горным склонам на высоте 850 м над уровнем моря, также, как и Межев (Megeve) входит в горнолыжную область Эвазьон Мон Блан (Evasion Mont Blanc).



Курорт Сен-Жерве-Монблан идеальное место отдыха как в летний, так и в зимний период года. В летние месяцы доступны поездки на горных велосипедах, даже возможен полет в небо на воздушном шаре - вот уж где можно будет испытать всю гамму эмоций - альпийские пейзажи, величественные вершины или можно испытать свою смелость в рафтинге - спуске по горным рекам. Если это звучит слишком экстремально можно провести время в походах по склонам к вершинам, заняться рыбалкой или посвятить время успокаивающими спа-процедурами на местном термальном источнике Сен-Жерве-ле-Бен.



В зимний период, конечно же, зимние виды спорта. У подножия знаменитой горы Монблан, этот потрясающий город предлагает одни из лучших горнолыжных трасс региона. С большим количеством подъёмников, связывающих его с близлежащими горнолыжными городками.

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