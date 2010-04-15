Тур де Франс-2023, превью этапов: 11 этап, Клермон-Ферран - Мулен



Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в столице региона Овернь (Auvergne) и департамента Пюи-де-Дом (Puy-de-Dôme) - городе Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand). Клермон-Ферран вырос на склоне потухшего вулкана, на так называемом Центральном Массиве, горной гряде, на высоте более 400 метров над уровнем моря.

Здесь все необычно, начиная от окружающего пейзажа и заканчивая двойным названием города, символизирующим окончание оставшейся в веках борьбы между графами Овернскими и епископами Клермонскими. Здесь находятся памятники разных эпох и штаб-квартира легендарной компании «Мишлен» (Michelin), выпускающей знаменитые шины и «Красный гид» лучших ресторанов мира.



Первые гиды, издаваемые братьями Мишлен, распространялись бесплатно и представляли собой списком мест, которые могли бы пригодиться путешественнику. Спрос на информацию такого рода привел к тому, что с 1920 года путеводители начинают продавать, а рестораны с высокими ценами отмечают одной звездой в форме цветка. Содержание гида неоднократно трансформировали, и в итоге через шесть лет появился уникальный для своего времени ресторанный рейтинг, где за основу классификации бралась уже не ценовая политика, а уровень и качество обслуживания.



Стратегическое расположение Клермон-Феррана в центре Франции, на перекрестке Европы, сыграло важную роль в истории и названии города. В древние времена он назывался Немесс и являлся центром земли галлов, который в I в. до н.э. завоевали римляне во главе с Цезарем. В средние века Клермон стал резиденцией епископов, и им неоднократно пытались завладеть графы Оверни, но после безуспешных попыток основали рядом город Монферран. В 1630 году по указу Людовика XIII был образован Клермон-Ферран, объединивший два этих города. В 1623 году здесь родился великий ученый Паскаль, в 1889 был основан знаменитый концерн Michelin. А сегодня удивительная история «двойного» города проявляется в его многообразии и особой атмосфере.



Близ города расположен курортный городок Руайя (Royat). Также рядом с Клермон-Ферраном расположен вулканологический парк «Вулкания».



Город Клермон-Ферран в истории Тур де Франс



Город Клермон-Ферран вписывает своё имя в историю Большой Петли в 15-й раз, из них 10 стартов и 3 финиша. Впервые город Клермон-Ферран появился на маршруте Большой Петли в 1951 году на 9-м этапе Тур де Франс. Велогонщики стартовали в городе Лимож (Limoges) и проехав дистанцию протяжённостью 236 км финишировали в Клермон-Ферране. Лучим подарком для горожан стала победа на этапе Рафаэля Джеминиани (Raphael Geminiani), так как он был уроженцем Клермон-Феррана. Сегодня знаменитому французскому велосипедисту 98 лет.



В последний раз на старт этапа в Клермон-Ферран велогонщики выходили на 14-м этапе Тур де Франс-2020.



Альтиметрия 11-го этапа Тур де Франс-2023

Спринтерский этап. Со старта велогонщики отправятся на север и по пути преодолеют 3 подъёма 4 категории:

- Кот-де-Шаптузат-О (Côte de Chaptuzat-Haut), протяжённость 1,9 км, 395-490 м, перепад 95 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%.

- Кот-дю-Меркюроль (Côte du Mercurol), протяжённость 2,9 км, 324-457 м, перепад 133 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 6%. Подъем продолжится еще примерно 10 км до отметки в 700 м над уровнем моря, далее скоростной спуск.

- Кот-де-ла-Круа-Бланш (Côte de la Croix Blanche), протяжённость 1,6 км, 206-292 м, перепад 86 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%.

Далее маршрут поворачивает на восток до финиша этапа в Мулене (Moulins, административный центр департамента Алье, регион Овернь — Рона — Альпы), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Победитель этапа получает 50 очков в зачёт зелёной майки. На финише действует нейтрализация и спринтерский протокол.



Финишный город 11-го этапа Тур де Франс-2023 Мулен является исторической столицей герцогов Бурбонских и бывшей провинции Бурбонне. Название города с французского переводится как «мельницы». История города тесно связан с историей герцогов де Бурбон, поскольку Мулен, начиная с 1327 года, стал столицей герцогства и зависимых территорий. Это положение длилось вплоть до 1523 года, когда произошла измена Бурбонского герцога Карла III, известного как коннетабль де Бурбон.



Согласно народной легенде, сеньор де Бурбон, сбившись с пути после проведённого дня на охоте, остановился на ночь на мельнице, одиноко стоявшей на берегу реки Алье. Герцог де Бурбон без памяти влюбилась в мельничиху, давшую ему приют, и чтобы впоследствии оправдать свои частые визиты на мельницу, он распорядился построить на месте, где впоследствии был сооружён герцогский дворец, небольшой охотничий дом для смены лошадей и собак. Со временем вокруг этого домика разрослось поселение, которое получило название Moulins/Мулен (Мельницы).



Однако первое документальное упоминание Мулена датируется 990 годом: в записи по случаю передачи часовни святого Петра в дар аббатству Клюни четырьмя монахами, братьями Вьоном, Ламбером, Бераром и Гийомом указано, что она находилась в поселении Molinis. Между тем берега реки Алье в этом месте были населены задолго до X века, но до этого времени упоминалось только поселение Изёр, как в архивах, так и на местности. В 1097 году зафиксирован ещё один акт дарения, теперь уже капелла де Мулен (capellam de Molinis), а в 1103 году уже экклезиам де Мулен (ecclesiam de Molinis). Данное развитие религиозных объектов указывает на то, что поселение наращивало свою значимость стремительными темпами.



В период Французской революции в Мулене в соответствии с законом 19 июля 1792 года была основана оружейная мануфактура, в которой был литейный цех по отливке пушек. В городе насчитывалось большое количество колоколен, поскольку в Мулене было множество религиозных учреждений. Эти колокольни были снесены. 26 сентября 1796 года в Мулене была открыта Центральная школа, которая пришла на смену коллежу, основанному иезуитами.



В 1804 году на смену Центральной школе в Мулене был открыт лицей, ставший первым лицеем Франции. Лицей был назван в честь французского поэта, уроженца Мулена, Теодора де Банвиля (Théodore de Banville). Под влиянием Наполеона III городской собор Благовещения (Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation) был расширен, благодаря сооружению нефа. В то же время была построена церковь Сердца Иисуса. Эта церковь стала первой церковью Франции, посвященной Святейшему Сердцу Иисуса (Sollemnitas Sacratissimi Cordis Iesu).



В январе 1871 года именно в Мулен сходилась почтовая корреспонденция, адресованная жителям осаждённого Парижа. Отсюда её отправляли в Париж при помощи муленских шаров.



А ещё в Мулене ходила в школу ставшая впоследствии всемирно известный модельер Коко Шанель.



Центр города Мулен сохранил свой исторический облик, над которым господствуют высокие колокольни Муленского собора и церкви Сердца Иисуса, часовая башня с медным куполом и жакмарами, принадлежавшая прежнему пансионату Сен-Жиль, большой купол магазина «Новые Галереи» (Nouvelles galeries), покрытый шифером и цинком, а также колокольня в стиле пламенеющей готики церкви Святого Петра.



Мулен, в котором смешались стили различных эпох, начиная с 1997 года классифицирован как французский город искусств и истории.



Самая большая достопримечательность Мулена - его музеи. С 1910 года в здании бывшего княжеского дворца, в старинном Павильоне Анны де Божё, первом во Франции здании в стиле Возрождения, находится музей Анны де Божё (musée Anne-de-Beaujeu). В музее представлены замечательные коллекции скульптур (XII—XVII веков), полотна германских и фламандских мастеров от Средневековья до Ренессанса, керамические изделия XVI—XVIII веков и великолепная археологическая коллекция. Музей Бурбона, с другой стороны, представляет коллекции по местной истории, этнографии и местным традициям.



Большое значение для истории моды имеет Национальный центр сценического костюма и сценографии (Centre national du costume de scène et de la scénographie, CNCS), расположенный в здании казармы. Его изысканная коллекция, представленная на временных выставках, из 10000 сценических костюмов и их аксессуаров, созданные в конце XIX-го и XX-го веков, переданных сюда тремя национальными учреждениями — Национальной библиотекой Франции, театром Комеди Франсэз и Государственной парижской оперой.



Музей строительства располагается в стенах старинного дома XVIII века, где в постоянной экспозиции представлены этапы развития технологии строительства: методики, материалы, модели и чертежи.



Национальный центр иллюстрирования, открытый в октябре 2005 года, представляет работы иллюстраторов книг для детей и юношества, а также храненит иллюстрации. По решению Генерального совета департамента Алье, с 2012 года центр стал Музеем детских иллюстраций.

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