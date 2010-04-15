VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2023, превью этапов: 11 этап, Клермон-Ферран - Мулен

Тур де Франс-2023, превью этапов: 11 этап, Клермон-Ферран - Мулен


Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2023 стартует в столице региона Овернь (Auvergne) и департамента Пюи-де-Дом (Puy-de-Dôme) - городе Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand). Клермон-Ферран вырос на склоне потухшего вулкана, на так называемом Центральном Массиве, горной гряде, на высоте более 400 метров над уровнем моря.

 

Здесь все необычно, начиная от окружающего пейзажа и заканчивая двойным названием города, символизирующим окончание оставшейся в веках борьбы между графами Овернскими и епископами Клермонскими. Здесь находятся памятники разных эпох и штаб-квартира легендарной компании «Мишлен» (Michelin), выпускающей знаменитые шины и «Красный гид» лучших ресторанов мира.

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 11 этап, Клермон-Ферран - Мулен


   Первые гиды, издаваемые братьями Мишлен, распространялись бесплатно и представляли собой списком мест, которые могли бы пригодиться путешественнику. Спрос на информацию такого рода привел к тому, что с 1920 года путеводители начинают продавать, а рестораны с высокими ценами отмечают одной звездой в форме цветка. Содержание гида неоднократно трансформировали, и в итоге через шесть лет появился уникальный для своего времени ресторанный рейтинг, где за основу классификации бралась уже не ценовая политика, а уровень и качество обслуживания.

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 11 этап, Клермон-Ферран - Мулен


   Стратегическое расположение Клермон-Феррана в центре Франции, на перекрестке Европы, сыграло важную роль в истории и названии города. В древние времена он назывался Немесс и являлся центром земли галлов, который в I в. до н.э. завоевали римляне во главе с Цезарем. В средние века Клермон стал резиденцией епископов, и им неоднократно пытались завладеть графы Оверни, но после безуспешных попыток основали рядом город Монферран. В 1630 году по указу Людовика XIII был образован Клермон-Ферран, объединивший два этих города. В 1623 году здесь родился великий ученый Паскаль, в 1889 был основан знаменитый концерн Michelin. А сегодня удивительная история «двойного» города проявляется в его многообразии и особой атмосфере.


   Близ города расположен курортный городок Руайя (Royat). Также рядом с Клермон-Ферраном расположен вулканологический парк «Вулкания».


Город Клермон-Ферран в истории Тур де Франс


   Город Клермон-Ферран вписывает своё имя в историю Большой Петли в 15-й раз, из них 10 стартов и 3 финиша. Впервые город Клермон-Ферран появился на маршруте Большой Петли в 1951 году на 9-м этапе Тур де Франс. Велогонщики стартовали в городе Лимож (Limoges) и проехав дистанцию протяжённостью 236 км финишировали в Клермон-Ферране. Лучим подарком для горожан стала победа на этапе Рафаэля Джеминиани (Raphael Geminiani), так как он был уроженцем Клермон-Феррана. Сегодня знаменитому французскому велосипедисту 98 лет.


   В последний раз на старт этапа в Клермон-Ферран велогонщики выходили на 14-м этапе Тур де Франс-2020.


Альтиметрия 11-го этапа Тур де Франс-2023

 

 

 

   Спринтерский этап. Со старта велогонщики отправятся на север и по пути преодолеют 3 подъёма 4 категории:

 

   - Кот-де-Шаптузат-О (Côte de Chaptuzat-Haut), протяжённость 1,9 км, 395-490 м, перепад 95 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%.

 

   - Кот-дю-Меркюроль (Côte du Mercurol), протяжённость 2,9 км, 324-457 м, перепад 133 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 6%. Подъем продолжится еще примерно 10 км до отметки в 700 м над уровнем моря, далее скоростной спуск.

 

   - Кот-де-ла-Круа-Бланш (Côte de la Croix Blanche), протяжённость 1,6 км, 206-292 м, перепад 86 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%.

 

   Далее маршрут поворачивает на восток до финиша этапа в Мулене (Moulins, административный центр департамента Алье, регион Овернь — Рона — Альпы), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. Победитель этапа получает 50 очков в зачёт зелёной майки. На финише действует нейтрализация и спринтерский протокол. 

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 11 этап, Клермон-Ферран - Мулен


   Финишный город 11-го этапа Тур де Франс-2023 Мулен является исторической столицей герцогов Бурбонских и бывшей провинции Бурбонне. Название города с французского переводится как «мельницы». История города тесно связан с историей герцогов де Бурбон, поскольку Мулен, начиная с 1327 года, стал столицей герцогства и зависимых территорий. Это положение длилось вплоть до 1523 года, когда произошла измена Бурбонского герцога Карла III, известного как коннетабль де Бурбон.


   Согласно народной легенде, сеньор де Бурбон, сбившись с пути после проведённого дня на охоте, остановился на ночь на мельнице, одиноко стоявшей на берегу реки Алье. Герцог де Бурбон без памяти влюбилась в мельничиху, давшую ему приют, и чтобы впоследствии оправдать свои частые визиты на мельницу, он распорядился построить на месте, где впоследствии был сооружён герцогский дворец, небольшой охотничий дом для смены лошадей и собак. Со временем вокруг этого домика разрослось поселение, которое получило название Moulins/Мулен (Мельницы).


   Однако первое документальное упоминание Мулена датируется 990 годом: в записи по случаю передачи часовни святого Петра в дар аббатству Клюни четырьмя монахами, братьями Вьоном, Ламбером, Бераром и Гийомом указано, что она находилась в поселении Molinis. Между тем берега реки Алье в этом месте были населены задолго до X века, но до этого времени упоминалось только поселение Изёр, как в архивах, так и на местности. В 1097 году зафиксирован ещё один акт дарения, теперь уже капелла де Мулен (capellam de Molinis), а в 1103 году уже экклезиам де Мулен (ecclesiam de Molinis). Данное развитие религиозных объектов указывает на то, что поселение наращивало свою значимость стремительными темпами.


   В период Французской революции в Мулене в соответствии с законом 19 июля 1792 года была основана оружейная мануфактура, в которой был литейный цех по отливке пушек. В городе насчитывалось большое количество колоколен, поскольку в Мулене было множество религиозных учреждений. Эти колокольни были снесены. 26 сентября 1796 года в Мулене была открыта Центральная школа, которая пришла на смену коллежу, основанному иезуитами.


   В 1804 году на смену Центральной школе в Мулене был открыт лицей, ставший первым лицеем Франции. Лицей был назван в честь французского поэта, уроженца Мулена, Теодора де Банвиля (Théodore de Banville). Под влиянием Наполеона III городской собор Благовещения (Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation) был расширен, благодаря сооружению нефа. В то же время была построена церковь Сердца Иисуса. Эта церковь стала первой церковью Франции, посвященной Святейшему Сердцу Иисуса (Sollemnitas Sacratissimi Cordis Iesu).


   В январе 1871 года именно в Мулен сходилась почтовая корреспонденция, адресованная жителям осаждённого Парижа. Отсюда её отправляли в Париж при помощи муленских шаров.


   А ещё в Мулене ходила в школу ставшая впоследствии всемирно известный модельер Коко Шанель.

 

Тур де Франс-2023, превью этапов: 11 этап, Клермон-Ферран - Мулен


   Центр города Мулен сохранил свой исторический облик, над которым господствуют высокие колокольни Муленского собора и церкви Сердца Иисуса, часовая башня с медным куполом и жакмарами, принадлежавшая прежнему пансионату Сен-Жиль, большой купол магазина «Новые Галереи» (Nouvelles galeries), покрытый шифером и цинком, а также колокольня в стиле пламенеющей готики церкви Святого Петра.


   Мулен, в котором смешались стили различных эпох, начиная с 1997 года классифицирован как французский город искусств и истории.


   Самая большая достопримечательность Мулена - его музеи. С 1910 года в здании бывшего княжеского дворца, в старинном Павильоне Анны де Божё, первом во Франции здании в стиле Возрождения, находится музей Анны де Божё (musée Anne-de-Beaujeu). В музее представлены замечательные коллекции скульптур (XII—XVII веков), полотна германских и фламандских мастеров от Средневековья до Ренессанса, керамические изделия XVI—XVIII веков и великолепная археологическая коллекция. Музей Бурбона, с другой стороны, представляет коллекции по местной истории, этнографии и местным традициям.


   Большое значение для истории моды имеет Национальный центр сценического костюма и сценографии (Centre national du costume de scène et de la scénographie, CNCS), расположенный в здании казармы. Его изысканная коллекция, представленная на временных выставках, из 10000 сценических костюмов и их аксессуаров, созданные в конце XIX-го и XX-го веков, переданных сюда тремя национальными учреждениями — Национальной библиотекой Франции, театром Комеди Франсэз и Государственной парижской оперой.


   Музей строительства располагается в стенах старинного дома XVIII века, где в постоянной экспозиции представлены этапы развития технологии строительства: методики, материалы, модели и чертежи.


   Национальный центр иллюстрирования, открытый в октябре 2005 года, представляет работы иллюстраторов книг для детей и юношества, а также храненит иллюстрации. По решению Генерального совета департамента Алье, с 2012 года центр стал Музеем детских иллюстраций.

 

    Приглашаем вас обсуждать события этапа Тур де Франс в комментариях к превью дня. 

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2023 велоспорт Гран-тур история велоспорта история Тур де Франс новости велоспорта страницы истории Тур де Франс страницы истории велоспорта велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 8.07.2017

    Предположу что вероятность победы владельца амплуа "спринтер" - не менее 58%.

    Кто даст меньше?

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 19:20 | Регистрация: 5.09.2020

      JV уж точно за этапом гнаться не станет!

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 19:30 | Регистрация: 4.07.2013

    Не знаю как насчет "владельцев амплуа", а вот спринтерам дам 99%.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап спринтерский, но если команды спринтеров догонят отрыв.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2023

Tour de France

22 - 26 июля 2023

Ethias-Tour de Wallonie

29 июля 2023

Donostia San Sebastian Klasikoa

29 июля - 4 августа 2023

Tour de Pologne

3 - 13 августа 2023

World Championships

6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 июля

Caleb Ewan (Lotto - Dstny)

Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers)

Lenny Martinez (Groupama - FDJ)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2023 (72)
Июнь 2023 (161)
Май 2023 (209)
Апрель 2023 (143)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)