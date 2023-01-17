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Женский Тур де Франс-2023. Презентация маршрута

 Женский Тур де Франс-2023. Маршрут и мнение о маршруте директора гонки Марион Русс

 

 

Женский Тур де Франс-2023. Презентация маршрутаЖенский Тур де Франс-2023. Презентация маршрута

 

 

  Перед тем, как раскрыть детали маршрута 110-го выпуска Тур де Франс, организаторы представили маршрут второго выпуска “Женского Тур де Франс” (Tour de France Femmes avec Zwift), который пройдёт с 23 по 30 июля 2023 года. Во Дворце конгрессов в Париже о 8 этапах женской Большой Петли рассказала директор гонки Марион Русс (Marion Rousse).

 

  Общая протяжённость дистанции 2-го выпуска женского Тур де Франс составит 956 км.  С каждым годом гонка будет делать шаг вперёд. В этом году первый выпуск женского Тур де Франс начался в Париже, на Елисейских Полях, после чего направился в восточную Францию с прохождением вершины Баллон д’Эльзас, как пионеры гонки в 1905 году.

 

  В 2023 году Женский Тур де Франс стартует в Массиве Централь, в Клермон-Ферране, связывая историю женской гонки с историей Большой Петли. На этот раз велогонщицы не будут покорять вершину Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), но 1-й этап лёгким не будет – вторая часть дистанции проложена по пересечённому рельефу с прохождением в финале 1,7 км подъёма с 7,2% градиентом. Набор высоты на 2-м этапе составит 2500 м. Спринтеры получат шанс на 3-м этапе, большая часть которого с пересечённым рельефом. Ещё больше шансов на спринтерскую развязку на 4-м и самом протяжённом из восьми этапов – 177 км.

 

Решающими в борьбе за жёлтую майку второго выпуска Женского Тур де Франс станут два финальных этапа – 7-й с финишем на Турмале и финальная 22-км разделка в По, проложенная по той же дистанции, но в обратном направлении, где Жулиан Алафилипп в 2019 году защищал жёлтую майку лидера.

 

 

Женский Тур де Франс-2023. Презентация маршрута

 

Photo © A.S.O/Maxime Delobel

 

  Директор Женского Тур де Франс Марион Русс считает, что маршрут второго выпуска будет сложнее, о чём рассказала в интервью FranceInfo:

 

  «Как и в прошлом году, маршрут подходит многим гонщицам. Идея в нагнетании давления к финалу, чтобы как можно дольше удерживать состояние напряжённого ожидания. Когда смотришь на маршрут, кажется, что этапы плоские, но в целом маршрут даже труднее, чем в прошлом году, потому что каждый день что-то может случиться.

 

  Мечта организаторов – удерживать неопределённость в борьбе за жёлтую майку до последнего дня. Мы сделали выводы из выпуска этого года, потому что хотим сохранить напряжение до финала.

 

  Несколько девушек просили нас о разделке, и мы внесли её в маршрут, потому что для победы в Тур де Франс важно быть конкурентоспособным во всех дисциплинах. Маршрут не должен быть запредельно тяжёлым, чтобы участницы не потеряли желания атаковать. Мы приняли во внимание мнения гонщиц по итогам первого выпуска и постарались сбалансировать маршрут. Думаю, нам это удалось.

 

  В прошлом году мы выбрали для старта Париж, так как нам казалось важным, чтобы первый выпуск принял эстафету от мужской гонки. Но в гонке, которая длится восемь дней, просто невозможно стартовать в Париже, потому что это не даёт выбирать маршрут. Город Клермон интересный, и, прежде всего, мы проложили подходящий для Тура маршрут в Массиве Централь.

 

  Мы смогли сделать и очень трудные этапы, и спринтерские этапы, и этапы, похожие на классики. Турмале заставляет мечтать, все знают этот подъём. Мы помним, как этапы Тура финишировали на Турмале, помним победу Тибо Пино в 2019. Для спортсменов честь проходить этот подъём, особенно когда перед Турмале участницы будут преодолевать Коль д’Аспен. Это настоящий горный этап».

 

 

Этапы Женского Тур де Франс-2023

 

 

 

 

 

 

23.07 Воскресенье. Этап 1: Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand, 124 км


24.07 Понедельник. Этап 2: Clermont-Ferrand - Mauriac, 148 км

 


25.07 Вторник. Этап 3: Collonges-La-Rouge - Montignac-Lascaux, 147 км


26.07 Среда. Этап 4: Cahors - Rodez, 177 км


27.07 Четверг. Этап 5: Onet-Le-Château - Albi, 126 км

 


28.07 Пятница. Этап 6: Albi - Blagnac, 122 км


29.07 Суббота. Этап 7: Lannemezan - Tourmalet Bagnères-De-Bigorre, 90 км

 

 


30.07 Воскресенье. Этап 8: Pau - Pau (ITT), 22 км

 

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Теги к статье: Tour de France Femmes avec Zwift Женский Тур де Франс женский велоспорт

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    velodoctor-Фото

    В топ 10 не престижнее, на подиуме престижнее быть может. Тут другое, тур смотрят в разы больше народу и для спонсоров важно видеть сильнейших гонщиков именно там, чтоб они показали результат. Поэтому маршрут большого значения не имеет, большинство сильных поедет тур.

  • Astanaforever
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    Astanaforever-Фото
    А че, мне этот тур сильно нравится. Зря вы бочку на него катите. Настоящий горный тур. 16 этап ваще пушка для горняков-раздельщиков. И будет тур конкурентноспособный для многих претендентов среднего класса команд. Тотальное превосходство лидеров пелотона как Погачар и Роглич с Эвенпулом и Вингегором за счет разделки над другими гонцами исключено. Здесь решат только горы. Карапасы, Лопесы, Барде срочно им ехать. Есть шанс.
  • patar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    patar-Фото
    Цитата: Krakk
    Смех, просто смех!
    Хотели выдать горный Тур, а выдавили кучу понятно какой субстанции. 0 (НОЛЬ) горных финишей на 3 неделе! Ах да, есть же "горная" разделка. Как же я ржу с этих клоунов!
    Кому такое может приглянуться? Все лидеры пелотона выберут Джиро, где настоящие горы, а не это посмешище, и никакие разделки их не испугают. Разве что, Роглича в принудительном порядке сюда отправят, но сдается мне, он скорее сменит команду, чем согласится ехать это.
    Лол. Финишировать в топ 10 этого тура в мире велоспорта престижнее, чем выиграть джиро. Смешнее читать только коментарии рефорга и астанафоревер
  • vadi
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (6)
    vadi-Фото
    Гонщики - не медики, они не будут проверять что им дает врач команды, потому что это представитель руководства, который отвечает за то, чтобы не поймали. И точно так же глупо считать, что гонщик-профессионал такого уровня пойдет пить что попало, не посоветовавшись с врачом.
  • Гонщик
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    Гонщик-Фото

    Даже нормальной разделки нет , видимо кое у кого надежда на Бернальку... 

  • Krakk
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    Krakk-Фото

    Смех, просто смех!

    Хотели выдать горный Тур, а выдавили кучу понятно какой субстанции. 0 (НОЛЬ) горных финишей на 3 неделе! Ах да, есть же "горная" разделка. Как же я ржу с этих клоунов!

    Кому такое может приглянуться? Все лидеры пелотона выберут Джиро, где настоящие горы, а не это посмешище, и никакие разделки их не испугают. Разве что, Роглича в принудительном порядке сюда отправят, но сдается мне, он скорее сменит команду, чем согласится ехать это.

  • si40w
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    si40w-Фото
    Кажется, Джиро и Тур маршруты перепутали...
  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    velodoctor-Фото

    Спритерам  дали аж 8 этапов, турмале транзитная, считай что не включали совсем. 

  • porcus91
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    porcus91-Фото
    Наконец-то, без разделов. 22 км по сравнению с Джиро, где 3 этапа упороты на разделки. Супер, Jumba точно фаворит. Погачар вспомнит Col de Lose))) ? Отличный маршрут, похож вроде на 2015
  • motte
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    motte-Фото

    Глазам не верю! Посмотрел на Фейсбуке карту тура , вытаращил глаза и тихо пошёл на наш форум за подробностями и ... Невероятно, горы, горы и ничего, кроме гор. Вот, просто , со старта и до бесконечности . Это как же надо распределить свои силы и восстановление? Какое то дно ада 110 выпуск.

    И, топим за Тадея.

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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