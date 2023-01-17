Женский Тур де Франс-2023. Маршрут и мнение о маршруте директора гонки Марион Русс

Женский Тур де Франс-2023. Презентация маршрута

Перед тем, как раскрыть детали маршрута 110-го выпуска Тур де Франс, организаторы представили маршрут второго выпуска “Женского Тур де Франс” (Tour de France Femmes avec Zwift), который пройдёт с 23 по 30 июля 2023 года. Во Дворце конгрессов в Париже о 8 этапах женской Большой Петли рассказала директор гонки Марион Русс (Marion Rousse).

Общая протяжённость дистанции 2-го выпуска женского Тур де Франс составит 956 км. С каждым годом гонка будет делать шаг вперёд. В этом году первый выпуск женского Тур де Франс начался в Париже, на Елисейских Полях, после чего направился в восточную Францию с прохождением вершины Баллон д’Эльзас, как пионеры гонки в 1905 году.

В 2023 году Женский Тур де Франс стартует в Массиве Централь, в Клермон-Ферране, связывая историю женской гонки с историей Большой Петли. На этот раз велогонщицы не будут покорять вершину Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), но 1-й этап лёгким не будет – вторая часть дистанции проложена по пересечённому рельефу с прохождением в финале 1,7 км подъёма с 7,2% градиентом. Набор высоты на 2-м этапе составит 2500 м. Спринтеры получат шанс на 3-м этапе, большая часть которого с пересечённым рельефом. Ещё больше шансов на спринтерскую развязку на 4-м и самом протяжённом из восьми этапов – 177 км.

Решающими в борьбе за жёлтую майку второго выпуска Женского Тур де Франс станут два финальных этапа – 7-й с финишем на Турмале и финальная 22-км разделка в По, проложенная по той же дистанции, но в обратном направлении, где Жулиан Алафилипп в 2019 году защищал жёлтую майку лидера.

Photo © A.S.O/Maxime Delobel

Директор Женского Тур де Франс Марион Русс считает, что маршрут второго выпуска будет сложнее, о чём рассказала в интервью FranceInfo:

«Как и в прошлом году, маршрут подходит многим гонщицам. Идея в нагнетании давления к финалу, чтобы как можно дольше удерживать состояние напряжённого ожидания. Когда смотришь на маршрут, кажется, что этапы плоские, но в целом маршрут даже труднее, чем в прошлом году, потому что каждый день что-то может случиться.

Мечта организаторов – удерживать неопределённость в борьбе за жёлтую майку до последнего дня. Мы сделали выводы из выпуска этого года, потому что хотим сохранить напряжение до финала.

Несколько девушек просили нас о разделке, и мы внесли её в маршрут, потому что для победы в Тур де Франс важно быть конкурентоспособным во всех дисциплинах. Маршрут не должен быть запредельно тяжёлым, чтобы участницы не потеряли желания атаковать. Мы приняли во внимание мнения гонщиц по итогам первого выпуска и постарались сбалансировать маршрут. Думаю, нам это удалось.

В прошлом году мы выбрали для старта Париж, так как нам казалось важным, чтобы первый выпуск принял эстафету от мужской гонки. Но в гонке, которая длится восемь дней, просто невозможно стартовать в Париже, потому что это не даёт выбирать маршрут. Город Клермон интересный, и, прежде всего, мы проложили подходящий для Тура маршрут в Массиве Централь.

Мы смогли сделать и очень трудные этапы, и спринтерские этапы, и этапы, похожие на классики. Турмале заставляет мечтать, все знают этот подъём. Мы помним, как этапы Тура финишировали на Турмале, помним победу Тибо Пино в 2019. Для спортсменов честь проходить этот подъём, особенно когда перед Турмале участницы будут преодолевать Коль д’Аспен. Это настоящий горный этап».

Этапы Женского Тур де Франс-2023

23.07 Воскресенье. Этап 1: Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand, 124 км



24.07 Понедельник. Этап 2: Clermont-Ferrand - Mauriac, 148 км



25.07 Вторник. Этап 3: Collonges-La-Rouge - Montignac-Lascaux, 147 км



26.07 Среда. Этап 4: Cahors - Rodez, 177 км



27.07 Четверг. Этап 5: Onet-Le-Château - Albi, 126 км



28.07 Пятница. Этап 6: Albi - Blagnac, 122 км



29.07 Суббота. Этап 7: Lannemezan - Tourmalet Bagnères-De-Bigorre, 90 км



30.07 Воскресенье. Этап 8: Pau - Pau (ITT), 22 км