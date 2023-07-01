Майкл Вудс — покоритель Пюи-де-Дом, Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку после 9 этапа Тур де Франс-2023

Майкл Вудс — победитель 9-го этапа Тур де Франс-2023

9-м этапом с финальным восхождением в подъём высшей категории Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), к вершине потухшего вулкана, завершилась первая долгая «неделя» Тур де Франс-2023. Победу на вершине Пюи-де-Дом одержал из отрыва дня 36-летний канадский гонщик команды Israel-Premier Tech Майкл Вудс (Michael Woods). Гонка разделилась на две части - борьбу гонщиков отрыва дня за победу на этапе и битву генеральщиков за общий зачёт.

Сразу после старта атаковала группа из 14 гонщиков. К ним попытались переложиться ещё несколько, но пелотон больше никого не отпустил. После 20 километров гонки отрыв стал быстро набирать преимущество.

В отрыв дня отобрались: будущий победитель этапа Майкл Вудс (Michael Woods) со своим товарищем по команде Гийомом Буаваном (Guillaume Boivin /Israel-Premier Tech); Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) и Горка Исагирре (Gorka Izagirre /Movistar); Пьер Латур (Pierre Latour) и Матье Бюргодо (Mathieu Burgaudeau /TotalEnergies); Давид Де ла Крус (David De La Cruz) и Алексей Луценко (Alexey Lutsenko /Astana Qazaqstan); Йонас Абрахамсен (Jonas Abrahamsen) и Йонас Грегор (Jonas Gregaard /Uno-X), Клеман Берте (Clément Berthet /AG2R-Citroën), Матей Мохорич (Matej Mohoric /Bahrain Victorious) и обладатель гороховой майки лучшего в горной классификации Нельсон Паулесс (Neilson Powless /EF Education-EasyPost).

Когда за 48 км до финиша из отрыва атаковал 24-летний американский гонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson), пелотон от отрыва отделяли уже почти 13 минут. К началу восхождения на финальный подъём дня — подъем высшей категории Пюи-де-Дом (Puy de Dôme), протяжённость 13,3 км, 390-1415 м, перепад 1025 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 16% у Маттео Йоргегсона была в запасе минута, а пелотон проигрывал около 15 минут.

Но когда Маттео Йоргенсон начал преодолевать самую тяжёлую часть подъёма, преимущество стало таять. Атака Матея Мохорича (Bahrain Victorious), Нельсона Паулесса (EF Education EasyPost) и Матье Бюргодо (TotalEnergies) за 30 км до финиша не помогла им добрать Йоргенсона. За 3 км до вершины от своих попутчиков попробовал уехать Матей Мохорич. Но успешной оказалась атака Майкла Вудса, который добрал всех уехавших ранее попутчиков по отрыву дня, а за 500 м до вершины Пюи-де-Дом обошёл и Маттео Йоргенсона. Майкл Вудс стал первым неевропейским победителем на Пюи-де-Дом и принёс Israel-Premier Tech третью в истории команды победу на этапе Тур де Франс после двух выигранных в прошлом году этапов.

Пьер Латур (TotalEnergies) и Матей Мохорич (Bahrain Victorious) замкнули тройку призёров этапа. Маттео Йоргенсон, проехавший в одиночном отрыве почти 50 км, получил красный номер самого атакующего гонщика.

Два главных соперника в борьбе за общий зачёт Тур де Франс - Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сразились один на один за 1,5 км до вершины. Тадей Погачар атаковал и создал небольшой просвет, Йонас Вингегор сначала попробовал закрыть просвет, но за 600 м до финиша поехал своим темпом и минимизировал потери.

Йонас Вингегор проиграл Погачару на финише 8 секунд, что позволило датскому гонщику сохранить жёлтую майку лидера перед первым днём отдыха Тур де Франс-2023. В генеральной классификации Йонас Вингегор перед второй неделей Большой Петли опережает Тадея Погачара на 17 секунд. Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) сохранил третью позицию в генеральной классификации, где после 9 этапа проигрывает Йонасу Вингегору 2 минуты 40 секунд.

Нельсон Паулесс (EF Education EasyPost) первым прошёл три категорийных подъёма 9 этапа, а на вершине высшей категории Пюи-де-Дом финишировал 6-м, взяв 6 очков и укрепил свою позицию в горной классификации, где перед второй неделей Тур де Франс-2023 опережает ближайшего соперника Феликса Галля (AG2R Citroen) на 18 очков.