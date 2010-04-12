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Мауро Джанетти: «Не думаю, что сход двух гонщиков Jumbo-Visma сильно повлияет на ход Тур де Франс-2022»

Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates о противостоянии Тадея Погачара и Йонаса Вингегора

 

 

  Перед началом третьей недели Тур де Франс-2022 и у команды Jumbo-Visma и у UAE Team Emirares составы уменьшились на двух гонщиков. Команда Тадея Погачара UAE Team Emirates потеряла из-за ковида Джорджа Беннетта и Вегарда Стаке Лангена, а команда лидирующего в общем зачёте Йонаса Вингегора Jumbo-Visma в один день 15-го этапа Тур де Франс-2022 лишилась двух гонщиков – из-за последствий падения сошёл Примож Роглич, а затем во  время этапа упал и сошёл Стевен Крёйсвейк.

 

В генеральной классификации перед 16 этапом Йонас Вингегор выигрывает у Тадея Погачара 2 минуты 22 секунды.

 

Мауро Джанетти: «Не думаю, что сход двух гонщиков Jumbo-Visma сильно повлияет на ход Тур де Франс-2022»

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти (Mauro Gianetti) считает, что потеря командой Jumbo-Visma двух гонщиков никак не облегчит задачу Тадея Погачара, и что судьба гонки решится в борьбе Вингегора и Погачара один на один, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

  Мауро Джанетти: «Не думаю, что сход двух гонщиков Jumbo-Visma сильно изменит гонку, потому что впереди ещё много гор. А когда много подъёмов, всё сводится к тому, кто из лидеров сильнее. Борьба пойдёт между Погачаром, Вингегором, также есть Йейтс, Томас, Барде и Годю. Товарищи по команде играют роль, но намного важнее, как идёт нога лидеров.

 

  На первой неделе Тура мы видели, что Тадей в превосходной форме, он очень хорош. У него случился один плохой день, но до этого дня у Тадея было 40-секундное преимущество. Вингегор есть Вингегор – он не новичок, мы ожидали, что он будет силён. В прошлом году, во второй части Тура, он не был лидером команды, и это помогло ему без давления учиться в гонке. В этом году он приехал в великолепной физической форме. Вингегор на очень высоком  уровне, потому что и Тадей здесь на высоком уровне.

 

  Мы не волнуемся. Мы на Тур де Франс. Можем снова выиграть, а можем и не выиграть. Это часть спорта, часть велоспорта. Если Вингегор сильнее, он будет заслуженным победителем. Нам нет необходимости переживать по этому поводу. Мы просто поедем гонку с тем же настроем, с каким всегда боролись, с пониманием, что у нас есть возможности. У нас есть шанс  постараться выиграть Тур де Франс, а это уже много.

 

И у нас, и у Jumbo остались гонщики. Но сама гонка в больших горах определит, кто лидеров сильнее».

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Геродот

    Сегодня, 17:41 | Регистрация: 12.04.2010

    Плохое для ген.менеджера интервью,поху...кое какое-то: можем выиграть,а можем и не выиграть... не от нас зависит, а от того даст ли Вингегор нам победить... Мрак)) Интересно,как он гонцов мотивирует?

  2. Имя: валерий

    collega2011

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 11.03.2011

    Виталя,23 года...какие у них проблемы...Выиграет в этом году--проиграет в следующем..dancedashмолодые парни,у них все впередиgood

    1. Геродот

      Сегодня, 18:52 | Регистрация: 12.04.2010

      Валера,притензии не к гонцам, а менеджеру)

      1. Имя: Dmitrii

        Komayagua

        Сегодня, 19:08 | Регистрация: 24.08.2021

        Может быть он просто на одной волне с Погачаром. Улыбается. )

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Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Pi-man
    Борьба Михаэля Мёркёва за попа ... (14)
    Pi-man-Фото
    Кажется, вы все-таки делаете необоснованно широкие выводы из поста Адриена
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Посмотрим, посмотрим - как это собирается Т. Погачар надорвать кишочки Й. Вингегору

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото
    Последние 70км. этапа обещают быть напряжёнными и даже интересными. Хорошо что после спуска с горы 1-й подъём на 2-ю будет сразу, а потом снова спуск и почти до финиша. Поэтому желаю и вангую лицезреть ещё и даунхильщецкий батл среди генеральщиков и со_капитанов. Отрыв будет, но крутые градиенты последней горы возможно затормозят их, но если те успеют начать спуск быстрее - победа за отрывом.
    Цитата: BlAr
    Отрыв. Генеральщики будут готовиться к следующим этапам и в полную силу не поедут, равно как и их команды. Погачар может попробовать (почему нет?), но этап не возьмёт. И вряд ли уедет от Вингегора.
    И да, и нет. Всё-таки этап среднегорный и после дня отдыха (мало ли что), с вершинами ближе к финишу, но 2 по настоящему горных пиренейских этапа потом вносят уже сейчас свои каг бэ "виртуальные расклады" на будущие события опосля. Кто то из первой 10-ки точно рискнёт и я думаю это будет Погачар)
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: reforg34
    Этап вполне себе подходит под Фрума. С его-то индивидуальным ходом и 50км в одиночку не помеха.
    Поддерживаю. Только в одиночку ему не одолеть. В попутчики надо взять Кинтану и Томаса.
    Родригес и Винокуров не одобряют)) но они уже сошли))..разве что Вальверде)))
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Этап выиграет тот, кто умеет рискованно проходить спуск, и это верней всего кто-то из отрыва.

  • Ice
    Борьба Михаэля Мёркёва за попа ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Простите, а в чем геройство ? К чему это восхищенное цоканье языком ? Что, на остальных сто пятьдесят гонщиков жара не действовала? И проехали они не 200 км, а 20 ? Но в лимит вписались, выходит - раз Меркев герой - они вообще сверх, суперпупер, мегагерои ? Ну был бы юнец зеленый, до сих пор не нюхавший ГТ, еще можно было бы как-то понять. А тут - опытнейший спортсмен одной из лучших мировых команд на самом престижном Туре превышает и так увеличенный на 20% лимит - и многие ему поют дифирамбы ! Да, ругать и критиковать не стоит, но и восхищаться им - явный перебор ...
    В ваших словах точно геройства нет. И в жизни вы, скорее всего, такой же, сливающийся при серьезных трудностях) Но есть другие люди, вам их никогда не понять)))

  • salomon
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: reforg34
    Этап вполне себе подходит под Фрума. С его-то индивидуальным ходом и 50км в одиночку не помеха.
    Поддерживаю. Только в одиночку ему не одолеть. В попутчики надо взять Кинтану и Томаса.
    И в придачу к ним ещё и Пино с Барде
  • Komayagua
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    Komayagua-Фото
    Все видели, что Вингегор падал. Логично будет попробовать.
  • Komayagua
    Мауро Джанетти: «Не думаю, что ... (4)
    Komayagua-Фото
    Может быть он просто на одной волне с Погачаром. Улыбается. )
  • Komayagua
    Энди Шлек: "Тадей Погачар пот ... (10)
    Komayagua-Фото
    Вы заблуждаетесь. Он продавец велосипедов. Товарищ Motte ведь лучше знает. Кто такой Шлек в сравнении с ним?
  • RVL
    Энди Шлек: "Тадей Погачар пот ... (10)
    RVL-Фото
    Шлек почитал мой коммент, и контадору выдал за свой

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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