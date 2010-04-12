Мауро Джанетти: «Не думаю, что сход двух гонщиков Jumbo-Visma сильно повлияет на ход Тур де Франс-2022»

Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates о противостоянии Тадея Погачара и Йонаса Вингегора

Перед началом третьей недели Тур де Франс-2022 и у команды Jumbo-Visma и у UAE Team Emirares составы уменьшились на двух гонщиков. Команда Тадея Погачара UAE Team Emirates потеряла из-за ковида Джорджа Беннетта и Вегарда Стаке Лангена, а команда лидирующего в общем зачёте Йонаса Вингегора Jumbo-Visma в один день 15-го этапа Тур де Франс-2022 лишилась двух гонщиков – из-за последствий падения сошёл Примож Роглич, а затем во время этапа упал и сошёл Стевен Крёйсвейк.

В генеральной классификации перед 16 этапом Йонас Вингегор выигрывает у Тадея Погачара 2 минуты 22 секунды.

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Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates Мауро Джанетти (Mauro Gianetti) считает, что потеря командой Jumbo-Visma двух гонщиков никак не облегчит задачу Тадея Погачара, и что судьба гонки решится в борьбе Вингегора и Погачара один на один, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Мауро Джанетти: «Не думаю, что сход двух гонщиков Jumbo-Visma сильно изменит гонку, потому что впереди ещё много гор. А когда много подъёмов, всё сводится к тому, кто из лидеров сильнее. Борьба пойдёт между Погачаром, Вингегором, также есть Йейтс, Томас, Барде и Годю. Товарищи по команде играют роль, но намного важнее, как идёт нога лидеров.

На первой неделе Тура мы видели, что Тадей в превосходной форме, он очень хорош. У него случился один плохой день, но до этого дня у Тадея было 40-секундное преимущество. Вингегор есть Вингегор – он не новичок, мы ожидали, что он будет силён. В прошлом году, во второй части Тура, он не был лидером команды, и это помогло ему без давления учиться в гонке. В этом году он приехал в великолепной физической форме. Вингегор на очень высоком уровне, потому что и Тадей здесь на высоком уровне.

Мы не волнуемся. Мы на Тур де Франс. Можем снова выиграть, а можем и не выиграть. Это часть спорта, часть велоспорта. Если Вингегор сильнее, он будет заслуженным победителем. Нам нет необходимости переживать по этому поводу. Мы просто поедем гонку с тем же настроем, с каким всегда боролись, с пониманием, что у нас есть возможности. У нас есть шанс постараться выиграть Тур де Франс, а это уже много.

И у нас, и у Jumbo остались гонщики. Но сама гонка в больших горах определит, кто лидеров сильнее».