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Энди Шлек: "Тадей Погачар потерял жёлтую майку Тур де Франс-2022 из-за глупых ошибок"

Энди Шлек считает, что Тадей Погачар не сумеет вернуть жёлтую майку на третьей неделе Тур де Франс-2022

 

 

 

  Победитель Тур де Франс-2010, люксембургский гонщик Энди Шлек (Andy Schleck), завершивший карьеру в 2014 году, внимательно следит за Тур де Франс-2022. Он раскритиковал атаки Тадея Погачара на Галибье, стоившие ему жёлтой майки лидера.

 

Энди Шлек: "Тадей Погачар потерял жёлтую майку из-за глупых ошибок"

© A.S.O. / Pauline Ballet

 

  В интервью VeloNews Энди Шлек вспомнил и свои ошибки, допущенные на Тур де Франс в 2011 году, когда зря отвечал на ряд атак Альберто Контадора. Вместо того, чтобы отпустить Контадора, много проигрывавшего в общем зачёте, Энди Шлек отвечал на ускорения, а потом выпал. Эти усилия сказались на финальном подъёме 19 этапа Альп д’Юэз, где Шлек проиграл главному сопернику – Кэделу Эвансу, ставшему победителем Тур де Франс-2011.

 

  Энди Шлек: “Jumbo-Visma в тот день его убила, но и он и сам совершил ошибки. Зачем он атаковал на Галибье? Все эти глупые ошибки – спринт ради двух секунд. Это бесполезная трата сил на первой неделе.  После таких ошибок приходишь к тому, что выдыхаешься в какой-то момент и теряешь две с половиной минуты. Если бы он ехал по-другому, то остался бы в жёлтой майке. Первую неделю он прошёл отлично, но хватило одного подъёма, а потом Галибье, чтобы проиграть гонку. Ему не надо было атаковать.

 

  Я тоже совершал ошибки. На этапе с Телеграф, Галибье и потом Альп д’Юэз зачем я тогда поехал с Контадором? Он проигрывал на тот момент 7 минут. Если бы я просто остался в пелотоне, мог бы сбросить Кэдела Эванса на последнем подъёме. Но тогда я был так же молод, как Тадей.

 

  Думаю, Вингегор выиграет. Он пока не проявил слабости. Я думал, на этапе до Менда у Тадея будет шанс его сбросить, но он не смог от него уехать. Он даже не приблизился.

 

  Также думаю, что если бы Йонас атаковал, то мог бы сбросить Погачара. Считаю, Йонас едет очень разумно. Впереди Отакам, будет тяжёлый этап. Йонас может потерпеть неудачу, он потерял Роглича, но с ним есть Ван Арт, а он сильнее, чем несколько полностью укомплектованных команд. Сейчас мы в той фазе гонки, когда  увидим, кто сильнее, но они почти не уступают друг другу в силе. Думаю, Погачар выиграет ещё один этап, но не вернёт жёлтую майку».

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 16:31 | Регистрация: 4.07.2011

    Бы да кабы, товарищ шлек, продавайте свои велосипеды дальше, у вас же свой магазинчик по их продаже.

    1. Pi-man

      Сегодня, 16:33 | Регистрация: 25.05.2017

      Тоже так считаю!
      Кто такой вообще этот Шлек, по сравнению с настоящими экспертами - нами :)

      1. Имя: Михаил

        motte

        Сегодня, 16:38 | Регистрация: 4.07.2011

        Плюсую

      2. RVL

        Сегодня, 19:04 | Регистрация: 30.08.2012

        Шлек почитал мой коммент, и контадору выдал за свой

  2. shoooster

    Сегодня, 16:35 | Регистрация: 7.07.2021

    Да, вроде, Погачар и сам эти свои ошибки признал.

  3. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 16:50 | Регистрация: 4.09.2010

    да ничего страшного, поулыбается со второй тумбочки. на следующий Тур посерьёзнее приедет

  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 17:43 | Регистрация: 3.07.2011

    Все верно Анди сказал. И про свои ошибки тоже.

  5. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 17:44 | Регистрация: 4.05.2017

    Все так, атаки на Галибье и закрытие атак Роглича на Телеграфе. Погги ещё поборется, уверен в этом

  6. reforg34

    Сегодня, 18:27 | Регистрация: 19.04.2019

    Анди Шлек один самых талантливых гонщиков современности. В горах с ним могли соперничать только Контадор, Расмуссен и Рикко.

    1. Имя: Dmitrii

      Komayagua

      Сегодня, 19:04 | Регистрация: 24.08.2021

      Вы заблуждаетесь. Он продавец велосипедов. Товарищ Motte ведь лучше знает. Кто такой Шлек в сравнении с ним?

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Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Pi-man
    Борьба Михаэля Мёркёва за попа ... (14)
    Pi-man-Фото
    Кажется, вы все-таки делаете необоснованно широкие выводы из поста Адриена
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Посмотрим, посмотрим - как это собирается Т. Погачар надорвать кишочки Й. Вингегору

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото
    Последние 70км. этапа обещают быть напряжёнными и даже интересными. Хорошо что после спуска с горы 1-й подъём на 2-ю будет сразу, а потом снова спуск и почти до финиша. Поэтому желаю и вангую лицезреть ещё и даунхильщецкий батл среди генеральщиков и со_капитанов. Отрыв будет, но крутые градиенты последней горы возможно затормозят их, но если те успеют начать спуск быстрее - победа за отрывом.
    Цитата: BlAr
    Отрыв. Генеральщики будут готовиться к следующим этапам и в полную силу не поедут, равно как и их команды. Погачар может попробовать (почему нет?), но этап не возьмёт. И вряд ли уедет от Вингегора.
    И да, и нет. Всё-таки этап среднегорный и после дня отдыха (мало ли что), с вершинами ближе к финишу, но 2 по настоящему горных пиренейских этапа потом вносят уже сейчас свои каг бэ "виртуальные расклады" на будущие события опосля. Кто то из первой 10-ки точно рискнёт и я думаю это будет Погачар)
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: reforg34
    Этап вполне себе подходит под Фрума. С его-то индивидуальным ходом и 50км в одиночку не помеха.
    Поддерживаю. Только в одиночку ему не одолеть. В попутчики надо взять Кинтану и Томаса.
    Родригес и Винокуров не одобряют)) но они уже сошли))..разве что Вальверде)))
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    Николай Н.-Фото

    Этап выиграет тот, кто умеет рискованно проходить спуск, и это верней всего кто-то из отрыва.

  • Ice
    Борьба Михаэля Мёркёва за попа ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Простите, а в чем геройство ? К чему это восхищенное цоканье языком ? Что, на остальных сто пятьдесят гонщиков жара не действовала? И проехали они не 200 км, а 20 ? Но в лимит вписались, выходит - раз Меркев герой - они вообще сверх, суперпупер, мегагерои ? Ну был бы юнец зеленый, до сих пор не нюхавший ГТ, еще можно было бы как-то понять. А тут - опытнейший спортсмен одной из лучших мировых команд на самом престижном Туре превышает и так увеличенный на 20% лимит - и многие ему поют дифирамбы ! Да, ругать и критиковать не стоит, но и восхищаться им - явный перебор ...
    В ваших словах точно геройства нет. И в жизни вы, скорее всего, такой же, сливающийся при серьезных трудностях) Но есть другие люди, вам их никогда не понять)))

  • salomon
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: reforg34
    Этап вполне себе подходит под Фрума. С его-то индивидуальным ходом и 50км в одиночку не помеха.
    Поддерживаю. Только в одиночку ему не одолеть. В попутчики надо взять Кинтану и Томаса.
    И в придачу к ним ещё и Пино с Барде
  • Komayagua
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (14)
    Komayagua-Фото
    Все видели, что Вингегор падал. Логично будет попробовать.
  • Komayagua
    Мауро Джанетти: «Не думаю, что ... (4)
    Komayagua-Фото
    Может быть он просто на одной волне с Погачаром. Улыбается. )
  • Komayagua
    Энди Шлек: "Тадей Погачар пот ... (10)
    Komayagua-Фото
    Вы заблуждаетесь. Он продавец велосипедов. Товарищ Motte ведь лучше знает. Кто такой Шлек в сравнении с ним?
  • RVL
    Энди Шлек: "Тадей Погачар пот ... (10)
    RVL-Фото
    Шлек почитал мой коммент, и контадору выдал за свой

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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