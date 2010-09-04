Энди Шлек: "Тадей Погачар потерял жёлтую майку Тур де Франс-2022 из-за глупых ошибок"

Энди Шлек считает, что Тадей Погачар не сумеет вернуть жёлтую майку на третьей неделе Тур де Франс-2022

Победитель Тур де Франс-2010, люксембургский гонщик Энди Шлек (Andy Schleck), завершивший карьеру в 2014 году, внимательно следит за Тур де Франс-2022. Он раскритиковал атаки Тадея Погачара на Галибье, стоившие ему жёлтой майки лидера.

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В интервью VeloNews Энди Шлек вспомнил и свои ошибки, допущенные на Тур де Франс в 2011 году, когда зря отвечал на ряд атак Альберто Контадора. Вместо того, чтобы отпустить Контадора, много проигрывавшего в общем зачёте, Энди Шлек отвечал на ускорения, а потом выпал. Эти усилия сказались на финальном подъёме 19 этапа Альп д’Юэз, где Шлек проиграл главному сопернику – Кэделу Эвансу, ставшему победителем Тур де Франс-2011.

Энди Шлек: “Jumbo-Visma в тот день его убила, но и он и сам совершил ошибки. Зачем он атаковал на Галибье? Все эти глупые ошибки – спринт ради двух секунд. Это бесполезная трата сил на первой неделе. После таких ошибок приходишь к тому, что выдыхаешься в какой-то момент и теряешь две с половиной минуты. Если бы он ехал по-другому, то остался бы в жёлтой майке. Первую неделю он прошёл отлично, но хватило одного подъёма, а потом Галибье, чтобы проиграть гонку. Ему не надо было атаковать.

Я тоже совершал ошибки. На этапе с Телеграф, Галибье и потом Альп д’Юэз зачем я тогда поехал с Контадором? Он проигрывал на тот момент 7 минут. Если бы я просто остался в пелотоне, мог бы сбросить Кэдела Эванса на последнем подъёме. Но тогда я был так же молод, как Тадей.

Думаю, Вингегор выиграет. Он пока не проявил слабости. Я думал, на этапе до Менда у Тадея будет шанс его сбросить, но он не смог от него уехать. Он даже не приблизился.

Также думаю, что если бы Йонас атаковал, то мог бы сбросить Погачара. Считаю, Йонас едет очень разумно. Впереди Отакам, будет тяжёлый этап. Йонас может потерпеть неудачу, он потерял Роглича, но с ним есть Ван Арт, а он сильнее, чем несколько полностью укомплектованных команд. Сейчас мы в той фазе гонки, когда увидим, кто сильнее, но они почти не уступают друг другу в силе. Думаю, Погачар выиграет ещё один этап, но не вернёт жёлтую майку».