Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2019:

Дэн Мартин, Фабио Ару, Александр Кристофф в составе команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2019

Команда UAE Team Emirates объявила имена восьми гонщиков, которые вошли в состав на Тур де Франс-2019. Дэн Мартин, 32-летний ирландский гонщик, последние три года на Тур де Франс финишировал в топ-10 генеральной классификации, будет снова бороться за высокую позицию в общем зачёте.

31-летний норвежский гонщик Александр Кристофф, победитель этапа на Елисейских Полях прошлого года, будет бороться на спринтерских этапах. 28-летний итальянский гонщик Фабио Ару, вернувшийся к соревнованиям в июне после операции на подвздошной артерии левой ноги, продолжит проверять себя в гоночных условиях без планов борьбы за общий зачёт. Лучшим результатом Ару на Тур де Франс является 5-е место, которое он занял в 2017 году.

Яспер Филипсен, 21-летний бельгийский гонщик, впервые в карьере поедет Гран-тур.

Фернандо Гавирия, выигравший в прошлом году два этапа Тур де Франс, не вошёл в состав на французский Гран-тур в этом году. Из-за травмы колена он сошёл с Джиро д’Италия-2019, после чего не участвовал в гонках.

Вместе с Дэном Мартином, Александром Кристоффом и Фабио Ару на старт Тур де Франс-2019 выйдут: 27-летний норвежский гонщик Свен Эрик Бистрём, 32-летний португальский гонщик Руй Кошта, 31-летний колумбийский гонщик Серхио Энао, 30-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген и 21-летний бельгийский гонщик Яспер Филипсен.

Хошен Мачин (Joxean Matxin), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Состав отлично сбалансирован. У нас четыре гонщика на горные этапы и четыре – на равнинные. Благодаря этому мы сможем хорошо справиться со всеми ситуациями в гонке, включая командную разделку. В этом составе у нас есть звёздные гонщики, которые, уверен, будут активны. Включение в состав Ару, уверен, даст преимущество. Мы рады его быстрому прогрессу. Большое значение гонка будет иметь для Филипсена, который дебютирует на Большой Петле».

Фабио Ару: «После нескольких месяцев отсутствия в гонках я смог вновь открыть искру гонок, почувствовать усталость в ногах, по-настоящему проверить свою форму. Ответная реакция на восстановления вдохновляет. Чувствую себя хорошо, благодаря чему меня взяли в состав на Тур де Франс-2019.

В течение нескольких последних месяцев и во время травмы я всегда оставался спокойным, и удержу это состояние на Тур де Франс. Я не буду беспокоиться о генеральной классификации. Большая Петля будет захватывающей новой главной после того, как я заново начал своей сезон.

Ожидаю, что моё выступление будет улучшаться постепенно, я борюсь за то, чтобы быть конкурентоспособным, буду помогать команде в достижении целей в генеральной классификации. Если форма позволит, поставлю целью этап».

Дэниэль Мартин: «Я в восторге, что снова поеду Тур де Франс. На тренировках чувствовал себя хорошо, Критериум Дофине прошёл отлично, хотя в горах и не было того агрессивного стиля ведения гонки, к которому мы привыкли. После Дофине ощущения хорошие. Мне нравится маршрут Тура в этом году, плюс у нас сильная команда с возможностью разыграть разные сценарии и несколько карт. С нетерпением жду старта».

Александр Кристофф: «Я еду на Тур де Франс-2019 с целью постараться выиграть этап, а также вновь пережить великолепные эмоции прошлого года. В этом сезоне моя форма лучше, чем в прошлые несколько лет. Но уровень гонщиков на Туре очень высок, поэтому просто хорошей форме недостаточно – необходимы также громадная решимость и немного удачи».

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2019:

– Fabio Aru (Ita)

– Sven Erik Bystrøm (Nor)

– Rui Alberto Faria Da Costa (Por)

– Sergio Henao (Col)

– Alexander Kristoff (Nor)

– Vegard Stake Laengen (Nor)

– Daniel Martin (Irl)

– Jasper Philipsen (Bel)