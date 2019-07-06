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Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2019

Дэн Мартин, Фабио Ару, Александр Кристофф в составе команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2019

 

 

  Команда UAE Team Emirates объявила имена восьми гонщиков, которые вошли в состав на Тур де Франс-2019. Дэн Мартин, 32-летний ирландский гонщик, последние три года на Тур де Франс финишировал в топ-10 генеральной классификации, будет снова бороться за высокую позицию в общем зачёте.

 

  31-летний норвежский гонщик Александр Кристофф, победитель этапа на Елисейских Полях прошлого года, будет бороться на спринтерских этапах. 28-летний итальянский гонщик Фабио Ару, вернувшийся к соревнованиям в июне после операции на подвздошной артерии левой ноги, продолжит проверять себя в гоночных условиях без планов борьбы за общий зачёт. Лучшим результатом Ару на Тур де Франс является 5-е место, которое он занял в 2017 году.

 

Яспер Филипсен, 21-летний бельгийский гонщик, впервые в карьере поедет Гран-тур.

 

Фернандо Гавирия, выигравший в прошлом году два этапа Тур де Франс, не вошёл в состав на французский Гран-тур в этом году. Из-за травмы  колена он сошёл с Джиро д’Италия-2019, после чего не участвовал в гонках.

 

Вместе с Дэном Мартином, Александром Кристоффом и Фабио Ару на старт Тур де Франс-2019 выйдут: 27-летний норвежский гонщик Свен Эрик Бистрём, 32-летний португальский гонщик Руй Кошта, 31-летний колумбийский гонщик Серхио Энао, 30-летний норвежский гонщик Вегард Стаке Ланген и 21-летний бельгийский гонщик Яспер Филипсен.

 

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2019

 

  Хошен Мачин (Joxean Matxin), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Состав отлично сбалансирован. У нас четыре гонщика на горные этапы и четыре – на равнинные. Благодаря этому мы сможем хорошо справиться со всеми ситуациями в гонке, включая командную разделку. В этом составе у нас есть звёздные гонщики, которые, уверен, будут активны. Включение в состав Ару, уверен,  даст преимущество. Мы рады его быстрому прогрессу. Большое значение гонка будет иметь для Филипсена, который дебютирует на Большой Петле».

 

  Фабио Ару: «После нескольких месяцев отсутствия в гонках я смог вновь открыть искру гонок, почувствовать усталость в ногах, по-настоящему проверить свою форму. Ответная реакция на восстановления вдохновляет. Чувствую себя хорошо, благодаря чему меня взяли в состав на Тур де Франс-2019.

 

  В течение нескольких последних месяцев и во время травмы я всегда оставался спокойным, и удержу это состояние на Тур де Франс. Я не буду беспокоиться о генеральной классификации. Большая Петля будет захватывающей новой главной после того, как я заново начал своей сезон.

 

  Ожидаю, что моё выступление будет улучшаться постепенно, я борюсь за то, чтобы быть конкурентоспособным, буду помогать команде в достижении целей в генеральной классификации. Если форма позволит, поставлю целью этап».

 

  Дэниэль Мартин: «Я в восторге, что снова поеду Тур де Франс. На тренировках чувствовал себя хорошо, Критериум Дофине прошёл отлично, хотя в горах и не было того агрессивного стиля ведения гонки, к которому мы привыкли. После Дофине ощущения хорошие. Мне нравится маршрут Тура в этом году, плюс у нас сильная команда с возможностью разыграть разные сценарии и несколько карт. С нетерпением жду старта».

 

  Александр Кристофф: «Я еду на Тур де Франс-2019 с целью постараться выиграть этап, а также вновь пережить великолепные эмоции прошлого года. В этом сезоне моя форма лучше, чем в прошлые несколько лет. Но уровень гонщиков на Туре очень высок, поэтому просто хорошей форме недостаточно – необходимы также громадная решимость и немного удачи».

 

  

Состав команды UAE Team Emirates на Тур де Франс-2019:

 

– Fabio Aru (Ita)

– Sven Erik Bystrøm (Nor)

– Rui Alberto Faria Da Costa (Por)

– Sergio Henao (Col)

– Alexander Kristoff (Nor)

– Vegard Stake Laengen (Nor)

– Daniel Martin (Irl)

– Jasper Philipsen (Bel)

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Теги к статье: UAE Team Emirates Дэн Мартин Фабио Ару Александр Кристофф Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • ДимаЛел
    Национальные чемпионаты по шос ... (10)
    ДимаЛел-Фото
    в прошлом году он вообще был чемпионом страны
  • kwwk
    Национальные чемпионаты по шос ... (10)
    kwwk-Фото
    Берналь просто тестировал такой велик, как у меня на аве. Пока не получилось)))
  • SportSpirit
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (5)
    SportSpirit-Фото

    У Жилбера заканчивается контракт с DQS и похоже продливать его не будут. Видимо поэтому и не везут его на Тур. 

     

    Обкатывают молодых (Асгрен, Мас) и старых удобных по разным причинам грегори (Мерков, Девенинс). 

  • SportSpirit
    Состав команды Groupama-FDJ на ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Жду борьбы за генерал от Пино и хорошего развоза в горах от Райшенбаха и Годю) 

  • Earl57
    Календарь велогонок UCI WorldT ... (3)
    Earl57-Фото

    Кому-то придется делать трудный выбор между Тур де Франс и Олимпиадой. Тур заканчивается 19 июля, а мужская групповая гонка в Токио будет 25 июля. Всего 6 дней между ними, что явно недостаточно с учетом дальности перелета и небходимости акклиматизации.  Чтобы не прихватил джетлаг, разница во времени с Европой -7 часов.

    Поэтому вероятнее всего претенденты на олимпийское золото предпочтут комбинацию Джиро+Тур Польши, заканчивающийся 11 июля. Две недели в самый раз.

  • ironharley
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (5)
    ironharley-Фото
    и де Клерка зря не взяли
  • ЧОРНЫЙ
    Составы команд на Тур де Франс ... (55)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Ричи настал момент! Сейчас или никогда, давай Порт! Хочется спортивного чуда!
  • motte
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Meridale
    А Жильбера куда дели...

    Он в шоке, тем более старт в Брюсселе для бкльгийца… своя там кухня. прольется, видимо, свет , что за причина

  • Camel
    Национальные чемпионаты по шос ... (10)
    Camel-Фото
    В точку!!! ))
  • Goth13
    Состав команды Deceuninck – Qu ... (5)
    Goth13-Фото

    Алафилип за гороховой майкой, Вивиани за зеленой.
    Если капнет на 3й неделе Берналь то и на белую могут замахнуться с Массом. 
    Нуплохой урожай маек намечается для Квиков.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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