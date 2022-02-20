Глава велокоманды Groupama-FDJ о маршруте Тур де Франс-2022 и участии в нём Тибо Пино

Марк Мадьо: «Если всё будет хорошо, Тибо Пино будет на старте Тур де Франс-2022»

31-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot) завершил сезон на классике Ломбардия-2021, где работал на своего товарища по команде Давида Годю, который финишировал 7-м. Из-за болей в спине Тибо Пино в этом сезоне впервые в карьере не принял участие ни в одном Гранд-туре. Первую часть сезона он завершил на Туре Альп-2021, а затем вернулся в гонки лишь в середине августа.

Его лучшим результатом стали два пятых места на классиках “Grand Besançon Doubs” и “Coppa Bernocchi”. Однако Тибо Пино и его команда с оптимизмом смотрят в будущий сезон. Генеральный менеджер команды Марк Мадьо надеется, что Тибо Пино сможет принять участие в Тур де Франс-2022.

Photo (c) Groumapa-FDJ Team

В интервью RMC Sport Марк Мадьо поделился впечатлениями от маршрута Тур де Франс-2022, который был представлен 14 октября, и рассказал о перспективах старта Тибо Пино: «Если всё будет хорошо, он стартует. Но сначала надо закончить этот сезон, в деталях изучить маршрут Тур де Франс-2022. Последние несколько дней у Тибо немного болела спина, поэтому посмотрим. Нельзя поддаваться первому впечатлению и эйфории после объявления маршрута, потому что в велоспорте невозможно заглядывать слишком далеко вперёд.

Гонка красивая только когда у нас на ней есть результаты. Старт в другой стране создаёт логистические проблемы, но то же самое будет в следующем году и с Вуэльтой, и с Джиро. Организаторы имеют право на такой ход каждые четыре года, и все три Гранд-тура использовали свой джокер в один сезон. Это создаст проблемы и персоналу – механикам, ассистентам, физиотерапевтам, в перевозке оборудования. Старт в другой стране требует почти два разных штата на одну неделю, что создаст и финансовые трудности, и проблемы для людей.

У меня двоякое впечатление об этапе с брусчаткой. Некоторые гонщики будут бороться на нём за победу, а другие постараются не проиграть. В результате не будет свободы действий. На бумаге выглядит хорошо, но в реальности…»

Photo (c) Groumapa-FDJ Team

Тибо Пино в интервью Le Parisien рассказал, с каким настроем проехал последнюю гонку сезона: «После Тура Люксембурга я приболел, из-за накопленной за последние три месяца усталости не смог вернуться на свой лучший уровень. Мне несколько раз говорили взять перерыв, но я хотел как можно лучше выступить на гонках, которые очень люблю. Возможно, я перетренировался. К классике «Ломбардия» подходил с большим желанием помочь Давиду (Годю) и хорошо закончить сезон».

Жаки Майо (Jacky Maillot), врач команды Groupama-FDJ, так оценил состояние Тибо Пино, который не мог полноценно проявить себя в сезоне из-за болей в спине: «Боли у него значительно уменьшились. Но надо помнить, что боль в любое время может вернуться. Исследования показывают, что более 50% гонщиков пелотона страдают от болей в спине. Главные причины – скорость в гонках, которая сильно возросла, и неровности на дорогах. Многие ребята находятся под наблюдением врачей, теперь и Тибо в их числе.

Теперь мы знаем, что если боль вернётся, мы больше не должны совершать ошибки, позволяя ему продолжать выступать. Нужно будет сразу остановиться. Но морально Тибо, тем не менее, успокоился. К нему вернулось желание бороться, но нужно время. Хорошо, что его сезон уже закончился, потому что за два месяца он набрал больше 15 гоночных дней».

Себастьян Жоли (Sebastien Joly), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Он стал намного спокойнее, в то же время строит планы на будущее. Он на пути к восстановлению, но, конечно, процесс займёт больше месяцев. Прогресс идёт постоянно».