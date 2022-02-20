VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Глава велокоманды Groupama-FDJ о маршруте Тур де Франс-2022 и участии в нём Тибо Пино

Марк Мадьо: «Если всё будет хорошо, Тибо Пино будет на старте Тур де Франс-2022»

 

 

  31-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot) завершил сезон на классике Ломбардия-2021, где работал на своего товарища по команде Давида Годю, который финишировал 7-м. Из-за болей в спине Тибо Пино в этом сезоне впервые в карьере не принял участие ни в одном Гранд-туре. Первую часть сезона он завершил на Туре Альп-2021, а затем вернулся в гонки лишь в середине августа.

 

 Его лучшим результатом стали два пятых места на классиках “Grand Besançon Doubs” и “Coppa Bernocchi”. Однако Тибо Пино и его команда с оптимизмом смотрят в будущий сезон. Генеральный менеджер команды Марк Мадьо надеется, что Тибо Пино сможет принять участие в Тур де Франс-2022.

 

Photo (c) Groumapa-FDJ Team

 

 

  В интервью RMC Sport Марк Мадьо поделился впечатлениями от маршрута Тур де Франс-2022, который был представлен 14 октября, и рассказал о перспективах  старта Тибо Пино: «Если всё будет хорошо, он стартует. Но сначала надо закончить этот сезон, в деталях изучить маршрут Тур де Франс-2022. Последние несколько дней у Тибо немного болела спина, поэтому посмотрим. Нельзя поддаваться первому впечатлению и эйфории после объявления маршрута, потому что в велоспорте невозможно заглядывать слишком далеко вперёд.

 

  Гонка красивая только когда у нас на ней есть результаты. Старт в другой стране создаёт логистические проблемы, но то же самое будет в следующем году и с Вуэльтой, и с Джиро. Организаторы имеют право на такой ход каждые четыре года, и все три Гранд-тура использовали свой джокер в один сезон. Это создаст проблемы и персоналу – механикам, ассистентам, физиотерапевтам, в перевозке оборудования. Старт в другой стране  требует почти два разных штата на одну неделю, что создаст и финансовые трудности, и проблемы для людей.

 

  У меня двоякое впечатление об этапе с брусчаткой. Некоторые гонщики будут бороться на нём за победу, а другие постараются не проиграть. В результате не будет свободы действий. На бумаге выглядит хорошо, но в реальности…»

 

 

Photo (c) Groumapa-FDJ Team

 

 

  Тибо Пино в интервью Le Parisien рассказал, с каким настроем проехал последнюю гонку сезона: «После Тура Люксембурга я приболел, из-за накопленной за последние три месяца усталости не смог вернуться на свой лучший уровень. Мне несколько раз говорили взять перерыв, но я хотел как можно лучше выступить на гонках, которые очень люблю. Возможно, я перетренировался. К классике «Ломбардия» подходил с большим желанием помочь Давиду (Годю) и хорошо закончить сезон».

 

  Жаки Майо (Jacky Maillot), врач команды Groupama-FDJ, так оценил состояние Тибо Пино, который не мог полноценно проявить себя в сезоне из-за болей в спине: «Боли у него значительно уменьшились. Но надо помнить, что боль в любое время может вернуться. Исследования показывают, что более 50% гонщиков пелотона страдают от болей в спине. Главные причины – скорость в гонках, которая сильно возросла, и неровности на дорогах. Многие ребята находятся под наблюдением врачей, теперь и Тибо в их числе.

 

  Теперь мы знаем, что если боль вернётся, мы больше не должны совершать ошибки, позволяя ему продолжать выступать. Нужно будет сразу остановиться. Но морально Тибо, тем не менее, успокоился. К нему вернулось желание бороться, но нужно время. Хорошо, что его сезон уже закончился, потому что за два месяца он набрал больше 15 гоночных дней».

 

  Себастьян Жоли (Sebastien Joly), спортивный директор команды Groupama-FDJ: «Он стал намного спокойнее, в то же время строит планы на будущее. Он на пути к восстановлению, но, конечно, процесс займёт больше месяцев. Прогресс идёт постоянно».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс-2022 Tour de France

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • AmLoket
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (19)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Cepik
    Леонардо Бассо сын Ивана Бассо?
    Нет. У Ивана сыновья гораздо младше: Сантьяго (2006 гр), Леванте (2011) и Тай (примерно 2014). Сантьяго даже участвовал в какой-то велогонке вместе с сыном Джильберто Симони.
  • старт-шоссе 82
    Veneto Classic-2021 (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Молодец ,порадовал. Его 22 вселяют надежды.

  • SportSpirit
    Дамиано Карузо и Джино Медер п ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Класс!

     

    Оба гонщика стали для меня позитивными неожиданностями сезона 2021. Возраст, опыт, фактаж - все у них разное, эмоция "диванного эксперта" одна - приятное удивлениеmusic

     

    (P.S. я так и не поняла, почему BV продлили Ланду... из уважение к былым заслугам и общей покладистости что ли) 

     

     

  • Серафим
    1-й выпуск женского Тур де Фра ... (13)
    Серафим-Фото

    Цитата: RVL
      В 1998 году победительницей  "La Grande Boucle Féminine" стала литовская велогонщица Эдита Пучинскайте (Edita Pu?inskait?), а в 2002 -  белорусская велогонщица Зинаида Стагурская ..эх, Зина... Зина...светлая память.

     Была еще и Валентина Полханова, россиянка, победительницей. И Диана Жилиуте из Литвы тоже. 18 этапов, правда, только один раз было. Но все равно это было побольше, чем 8. Да и горных этапов было больше, чем один.

  • Karmatron
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (43)
    Karmatron-Фото
    Я тоже, но вышло либо слишком тонко, либо слишком толсто)
  • EL-Fenomeno
    1-й выпуск женского Тур де Фра ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Женская Джиро тут на шагИ впереди женского Тдф, но возможно этот №1 Tour de France Femmes (avec Zwift) зайдёт "со старта", так сказать, и застолбит свое почётное место в вело-календаре для женщин. А там гляди и другие спонсоры подтянутся, а значит и призовые возрастут.

    Цитата: MVDP
    "с 24 по 31 июля пройдёт первый выпуск женского Тур де Франс"
    "С 1984 по 1989 год женский "Тур де Франс" состоял из 18 этапов"
    Нестыковочка какая-то.

    Да я вот тоже как то об этом подумал. 18 этапов в 80-х - это ведь настоящий гранд тур (был), а тут каг бэ UCI/ASO анонсируют и представляют как впервые в истории.

    Цитата: Freejazz
    Теперь нужно, чтобы адекватно показывали и первый шаг сделан. Интересны горные этапы. По моему их ещё ни назу не показывали у женщин - всё холмы и плоскач.

    Я думаю, что этапы №1 №7, №8 обязательно будут в полном объёме на Евроспорте 1, остальные выборочно т.е. шо то типа последние 50км. на Е2 если сетка Е1 в конце июля будет перегруженна другими видами спорта.

     

    P.S.

    Марион Русс конечно няшная симпатичная  give_rose В августе исполнилось 30

     

  • Zanko
    Veneto Classic-2021 (5)
    Zanko-Фото
    Вообще не так) Баттистелла был в отрыве, а Луценко накрывал все атаки. Оба молодцы!
  • Astanaforever
    Veneto Classic-2021 (5)
    Astanaforever-Фото
    Да совсем нет. Батистелла задолго уехал в отрыв с Трентином, но Матео за 15 км упал. А Леша контролировал догоняющую группу, дав победить Самуэле. Командная работа.
  • nightbuster33
    Veneto Classic-2021 (5)
    nightbuster33-Фото

    Я не смотрел,но мне кажется противники сами обманулись:следили за Лешей,а выскочил Батиста. Молодцы,командная работа.

  • Astanaforever
    Veneto Classic-2021 (5)
    Astanaforever-Фото
    Вот и долгожданная победа в карьере Батистеллы. И заключительная победа Астаны в этом сезоне. С хорошим настроением завершает сезон команда.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 октября

Benoit Cosnefroy (Ag2r - Citroen)

18 октября

Attilio Viviani (Cofidis)

19 октября

Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

Mattia Bais (Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2021 (73)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)
Июль 2021 (150)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)