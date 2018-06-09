Тибо Пино не примет участие в Тур де Франс-2018

Тибо Пино пропускает Тур де Франс-2018, команда Groupama – FDJ делает ставку на Арно Демара и Давида Годю

Тибо Пино (Thibaut Pinot) не сможет принять участие в Тур де Франс-2018, о чём сообщается в пресс-релизе команды Groupama – FDJ. 28-летний французский гонщик не смог завершить Джиро д’Италия-2018, с трудом финишировав на 20-м этапе итальянского Гран-тура, после которого был госпитализирован. У Тибо Пино диагностировали пневмонию. Недавний медицинский осмотр показал, что состояние здоровья не позволяет ему стартовать на французском Гран-туре, который начнётся 7 июля.

Тибо Пино: «Я очень разочарован, потому что Тур де Франс – самая важная гонка календаря, которая была главной целью моего сезона.

На Джиро д’Италия-2018 я до конца держался с сильнейшими гонщиками. Мне хотелось восстановиться до Тур де Франс, думал, у меня получится. Но, к сожалению, я не смогу быть конкурентоспособным в гонке. Решение принято. Я уже настроен работать и ставить перед собой новые цели".

На Тур де Франс-2018 команда Groupama – FDJ сделает ставку на Арно Демара (Arnaud Demare), который будет бороться на спринтерских этапах, а также на 21-летнего французского гонщика Давида Годю (David Gaudu), который впервые поедет Гран-тур и постарается проявить себя на горных этапах.

Марк Мадьо, генеральный менеджер команды Groupama – FDJ: «Конечно, мы разочарованы, что Тибо Пино не будет на гонке. Все знают о его способностях, о целях, которые мы ставили вместе с ним. Но команда настроена бороться, у нас есть Арно Демар, сильный гонщик, а также Давид Годю, молодой и очень талантливый гонщик. В 2012 году Тибо Пино находился в той же ситуации, что и Давид Годю (прим. – Тур де Франс-2012 был первым Гран-туром Тибо Пино, он занял там 10-е место в общем зачёте и стал 2-м в классификации лучшего молодого гонщика), и вы знаете остальное. Я уверен в нашей команде, полный состав на Тур де Франс-2018 мы скоро объявим».