VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тибо Пино не примет участие в Тур де Франс-2018

Тибо Пино пропускает Тур де Франс-2018, команда Groupama – FDJ делает ставку на Арно Демара и Давида Годю

 

 

   Тибо Пино (Thibaut Pinot) не сможет принять участие в Тур де Франс-2018, о чём сообщается в пресс-релизе команды Groupama – FDJ. 28-летний французский гонщик не смог завершить Джиро д’Италия-2018, с трудом финишировав на 20-м этапе итальянского Гран-тура, после которого был госпитализирован. У Тибо Пино диагностировали пневмонию. Недавний медицинский осмотр показал, что состояние здоровья не позволяет ему стартовать на французском Гран-туре, который начнётся 7 июля.

 

Тибо Пино не примет участия в Тур де Франс-2018  Тибо Пино: «Я очень разочарован, потому что Тур де Франс – самая важная гонка календаря, которая была главной целью моего сезона.

 

  На Джиро д’Италия-2018 я до конца держался с сильнейшими гонщиками. Мне хотелось восстановиться до Тур де Франс, думал, у меня получится. Но, к сожалению, я не смогу быть конкурентоспособным в гонке. Решение принято. Я уже настроен работать и ставить перед собой новые цели".

 

 

  На Тур де Франс-2018 команда Groupama – FDJ сделает ставку на Арно Демара (Arnaud Demare),  который будет бороться на спринтерских этапах, а также на 21-летнего французского гонщика Давида Годю (David Gaudu), который впервые поедет Гран-тур и постарается проявить себя на горных этапах.

 

 

  Марк Мадьо, генеральный менеджер команды Groupama – FDJ: «Конечно, мы разочарованы, что Тибо Пино не будет на гонке. Все знают о его способностях, о целях, которые мы ставили вместе с ним. Но команда настроена бороться,  у нас есть Арно Демар, сильный гонщик, а также Давид Годю, молодой и очень талантливый гонщик. В 2012 году Тибо Пино находился в той же ситуации, что и Давид Годю (прим. – Тур де Франс-2012 был первым Гран-туром Тибо Пино, он занял там 10-е место в общем зачёте и стал 2-м в классификации лучшего молодого гонщика), и вы знаете остальное. Я уверен в нашей команде, полный состав на Тур де Франс-2018 мы скоро объявим».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2018

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

9 - 17 июня 2018

Tour de Suisse

13 - 17 июня 2018

Tour de Slovenie

14 - 17 июня 2018

La Route d'Occitanie

21 - 24 июня 2018

Le Tour de Savoie Mont Blanc

7 - 29 июля 2018

Tour de France


ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия - 2018?

Комментарии

  • Андрон
    Тур Словении-2018. Этап 3 (1)
    Андрон-Фото

      Роглич собирается и эту гонку забрать? Тем более опыт такой есть.

  • LLL
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (11)
    LLL-Фото

    Смотрю в полглаза, но концовку все же посмотрела нормально. Кинтана удивил, осмелел. Ланда? Пропустила я что-то. Любит он феерить, вчера пытался, а что сегодня отстал? Ричи Порт, болею за него, все нормально. Но, для Тура этого мало. А команда очень старалась. 

    Безвременье. Футбол затмил все!

  • Earl57
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (11)
    Earl57-Фото

    Как по мне настоящий герой этапа Ван Авермат. Бессменно вез группу Порта и сократил разрыв с двух с половиной минут до 30 сек. А дальше Ричи уже сам пошел.

  • Earl57
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (2)
    Earl57-Фото

    Они вертушку крутили, а потом финиш колумбийцы с колеса Власова вырезали.

  • kimi
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (11)
    kimi-Фото

    оомен и мас каковы. удивительно, после джиры выдают

  • velodoctor
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (2)
    velodoctor-Фото

    Что-то на этой гонке не пойми чё происходит, колумбийцы чуть власова к победе в генерале не привезли, хотя я не смотрел может наоборот власов их вез, но у молодежи каждый день перестановки, вот какие гонки должны быть)

  • Sezar
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (11)
    Sezar-Фото

    Наиро, ну наконец! Вспомнил из-за чего он всем так интересен.5 лет ждали. Всегда здорово, когда человек растет над собой. Ланда норм. Если Унсуэ не тупанет и не погонит Микеля в атаку уже на второй неделе, это может вполне стать его Туром.



    Так понимаю, Вилко -аиртуальная желтая майка?

  • Astanaforever
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (11)
    Astanaforever-Фото
    Как же Ланда ошибся в выборе команд. Просто надо было дождаться ухода Нибали и Ару.И все.Сейчас бы был бы уже в шоколаде...претендент номер один. Жаль...парня. Единственное модет в финансовом плане поймал удачу, но не вписал себя золотыми буквами в историю мирового велоспорта навечно.
  • kimi
    Route d’Occitanie-2018. Этап 2 (2)
    kimi-Фото

    гидич конечно молодец. но лучше пусть на горку готовится. кто там завтра будет тащить

  • kwwk
    Тур Швейцарии-2018. Этап 7 (11)
    kwwk-Фото

    После разделки итоговая будет: Порт, Килдерман, Кинтана. Завтрашний этап без форс-мажора вряд ли даст изменения.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 июня

Mekseb Debesay (Dimension Data)

Peter Kennaugh (Bora-hansgrohe)

16 июня

Pim Ligthart (Roompot NL Loterij)

Bert-Jan Lindeman (Team Lotto NL - Jumbo)

Andrea Palini (Androni Giocattoli)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1303
6 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
7 Вальгрен М. (Den) (AST) 1215
8 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
10 Барде Р. (Fra) (ALM) 1080

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2018 (74)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)