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Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

Велогонщики Jumbo-Visma Кристоф Лапорт, Ваут ван Арт и Примож Роглич на подиуме 1-го этапа гонки Париж-Ницца-2022

 

 

 

  В первый же день по «Дороге к солнцу», на 1-м этапе 80-го выпуска велогонки Париж-Ницца, гонщики команды Jumbo-Visma поставили соперников в сложное положение, забрав себе весь подиум. Новобранец команды, 29-летний французский велогонщик Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) первым пересёк финишную черту, а Примож Роглич и Ваут ван Арт, его товарищи по команде, заняли второе и третье места соответственно.

 

 Помимо майки лидера, которую надел Кристоф Лапорт, трио из Jumbo-Visma заработало 19 секунд преимущества над атаковавшим из пелотона Пьером Латуром (TotalEnergie) и 22 секунды над остальным пелотоном.

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 

 Перед стартом Ваут ван Арт, говоря о сложностях 1-го этапа, отметил крутой  подъём перед финишем, который «может быть слишком тяжёлым для спринтеров»: «Мне было бы выгодно, если бы мы осложнили гонку, и я смог бы спринтовать».

 

  Гонщики Jumbo-Visma действовали по этому сценарию, выйдя в голову пелотона, когда отрыв дня был пойман за 11 км. Роан Деннис, Майк Тёниссен и Натан Ван Хойдонк мощно отработали перед финальным подъёмом, помогли товарищам по команде занять идеальную позицию. Ускорение Кристофа Лапорта позволило трио из Jumbo-Visma первыми пересечь вершину подъёма за 5 км до финиша, а затем Лапорт, Роглич  и Ван Арт набирали всё больше преимущества.  

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

 

 

  Кристоф Лапорт: «С ума сойти. Мы такого не планировали. Подумали, что я атакую, если Примож и Ваут будут на хорошей позиции. Натан задал очень высокий темп, группа сильно растянулась. Команда очень сильная. После Натана настала моя очередь. Примож сидел у меня на колесе, но я не знал, что он продолжит.  Когда оглянулся, увидел, что с нами Зденек Штыбар, но он не удержался. А я поехал за Приможем и Ваутом. Шёл на пределе. Это невероятно.

 

   Я – французский гонщик, и Париж-Ницца для меня важная гонка. Если бы мне утром сказали, что всё так будет, я бы не поверил. За километр до финиша Ваут сказал, что это мой этап. Я получил такой прекрасный подарок. У меня жёлтая майка Париж-Ниццы. В феврале я три недели провёл вдали от семьи, готовился. Команда внимательно относится к каждой детали. Счастлив, что работа принесла плоды. Завтра наша главная цель – удержать Приможа на хорошей позиции в общем зачёте».

 

  Ваут ван Арт: «Мы планировали осложнить гонку на подъёме. Подумали, что это поможет мне в борьбе за этап, а Приможу – в классификации. Кристоф вышел на смену Натана так мощно, что все поехали на пределе. Я удивился, что впереди остались только мы трое. А потом оставалось лишь как можно быстрее доехать до финиша. Думаю, для Кристофа эта победа экстраординарная, он одержал её на домашней гонке, да ещё и надел жёлтую майку. Я хотел отдать ему эту победу».

 

  Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы надеялись на победу Ваута, но такой итог стал беспрецедентным. У нас был план сгруппироваться за 12 км до финиша – такая задача стояла перед Роаном, и он её великолепно выполнил. Затем превосходно отработали Майк и Натан. Лапорт должен был атаковать на подъёме как можно мощнее, чтобы проверить пелотон. И видно, что получилось в итоге. У нас сильная команда. Это было первое сражение и красивая победа. Мы ей рады, но, конечно, главная цель – борьба за генеральную классификацию с Приможем».

 

 

Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2022

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Теги к статье: Кристоф Лапорт Christophe Laporte Jumbo-Visma Париж - Ницца Paris - Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 12:47 | Регистрация: 4.05.2019

    Вауту стало скучно победно финишировать в одиночку)

     

    Про Лапорта: 8 (!) сезонов отъездил за Cofidis, мелькал в отрывах. Новичок команды и тут такой подарок от таких грандов - действительно экстраординарно.

    1. RVL

      Сегодня, 13:45 | Регистрация: 30.08.2012

      Это нормально;)

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Комментарии

  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 1 (33)
    RVL-Фото

    BlAr,роглича привезли пацаны которые не думали атаковать. И только прыгун сподобился))

  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 1 (33)
    RVL-Фото
    Так и ехавшие в пачке с рогличем парни не дергались. И сами прифигели когда прыгун сорвался)) а жест мадера в конце все обрисовал. Уверен, все кто минусует реально диванные ...))
  • Earl57
    Париж - Ницца-2022. Этап 1 (33)
    Earl57-Фото

    Цитата: oblivion
    Цитата: AmaAma
    У Тадея нет в программе Басков
    Тур Фландрии 3.04, а Баски 4.04
    Значит поменял планы. Но это не значит , что Роглич строит свои планы относительно Погачара)

    Ну да. Он же пошутил недавно: "Все знают, что я использую Тур де Франс чтобы лучше подготовиться к Вуэльте"

  • oblivion
    Париж - Ницца-2022. Этап 1 (33)
    oblivion-Фото
    Цитата: AmaAma
    У Тадея нет в программе Басков
    Тур Фландрии 3.04, а Баски 4.04
    Значит поменял планы. Но это не значит , что Роглич строит свои планы относительно Погачара)
  • RVL
    Париж - Ницца-2022. Этап 1 (33)
    RVL-Фото
    По плану роглич чемпион.
  • RVL
    Кристоф Лапорт – победитель 1 ... (2)
    RVL-Фото
    Это нормально;)
  • SportSpirit
    Тадей Погачар – победитель Стр ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Нa TA поедет еще Вингегор, как лучший актер второго плана) команда правда там у JV молодая, все сливки на PN, но Йонас и один в поле воин) борьба на ТА ожидается преинтереснейшая!

  • SportSpirit
    Кристоф Лапорт – победитель 1 ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Вауту стало скучно победно финишировать в одиночку)

     

    Про Лапорта: 8 (!) сезонов отъездил за Cofidis, мелькал в отрывах. Новичок команды и тут такой подарок от таких грандов - действительно экстраординарно.

  • AmaAma
    Париж - Ницца-2022. Этап 1 (33)
    AmaAma-Фото
    У Тадея нет в программе Басков
    Тур Фландрии 3.04, а Баски 4.04
  • oblivion
    Париж - Ницца-2022. Этап 1 (33)
    oblivion-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Ощущение такое , что график гонок Роглича подстроен под график Погачара чтоб до тура нигде не пересекаться с ним. Или от прагматизма или от боязни быть битым.
    Они встретятся на Басках и Арденах. И начало их сезона схоже с прошлым. Полный бред, что кто-то кого-то боится

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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