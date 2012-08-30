Кристоф Лапорт – победитель 1 этапа велогонки Париж-Ницца-2022

Велогонщики Jumbo-Visma Кристоф Лапорт, Ваут ван Арт и Примож Роглич на подиуме 1-го этапа гонки Париж-Ницца-2022

В первый же день по «Дороге к солнцу», на 1-м этапе 80-го выпуска велогонки Париж-Ницца, гонщики команды Jumbo-Visma поставили соперников в сложное положение, забрав себе весь подиум. Новобранец команды, 29-летний французский велогонщик Кристоф Лапорт (Christophe Laporte) первым пересёк финишную черту, а Примож Роглич и Ваут ван Арт, его товарищи по команде, заняли второе и третье места соответственно.

Помимо майки лидера, которую надел Кристоф Лапорт, трио из Jumbo-Visma заработало 19 секунд преимущества над атаковавшим из пелотона Пьером Латуром (TotalEnergie) и 22 секунды над остальным пелотоном.

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Перед стартом Ваут ван Арт, говоря о сложностях 1-го этапа, отметил крутой подъём перед финишем, который «может быть слишком тяжёлым для спринтеров»: «Мне было бы выгодно, если бы мы осложнили гонку, и я смог бы спринтовать».

Гонщики Jumbo-Visma действовали по этому сценарию, выйдя в голову пелотона, когда отрыв дня был пойман за 11 км. Роан Деннис, Майк Тёниссен и Натан Ван Хойдонк мощно отработали перед финальным подъёмом, помогли товарищам по команде занять идеальную позицию. Ускорение Кристофа Лапорта позволило трио из Jumbo-Visma первыми пересечь вершину подъёма за 5 км до финиша, а затем Лапорт, Роглич и Ван Арт набирали всё больше преимущества.

Кристоф Лапорт: «С ума сойти. Мы такого не планировали. Подумали, что я атакую, если Примож и Ваут будут на хорошей позиции. Натан задал очень высокий темп, группа сильно растянулась. Команда очень сильная. После Натана настала моя очередь. Примож сидел у меня на колесе, но я не знал, что он продолжит. Когда оглянулся, увидел, что с нами Зденек Штыбар, но он не удержался. А я поехал за Приможем и Ваутом. Шёл на пределе. Это невероятно.

Я – французский гонщик, и Париж-Ницца для меня важная гонка. Если бы мне утром сказали, что всё так будет, я бы не поверил. За километр до финиша Ваут сказал, что это мой этап. Я получил такой прекрасный подарок. У меня жёлтая майка Париж-Ниццы. В феврале я три недели провёл вдали от семьи, готовился. Команда внимательно относится к каждой детали. Счастлив, что работа принесла плоды. Завтра наша главная цель – удержать Приможа на хорошей позиции в общем зачёте».

Ваут ван Арт: «Мы планировали осложнить гонку на подъёме. Подумали, что это поможет мне в борьбе за этап, а Приможу – в классификации. Кристоф вышел на смену Натана так мощно, что все поехали на пределе. Я удивился, что впереди остались только мы трое. А потом оставалось лишь как можно быстрее доехать до финиша. Думаю, для Кристофа эта победа экстраординарная, он одержал её на домашней гонке, да ещё и надел жёлтую майку. Я хотел отдать ему эту победу».

Франс Маассен, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы надеялись на победу Ваута, но такой итог стал беспрецедентным. У нас был план сгруппироваться за 12 км до финиша – такая задача стояла перед Роаном, и он её великолепно выполнил. Затем превосходно отработали Майк и Натан. Лапорт должен был атаковать на подъёме как можно мощнее, чтобы проверить пелотон. И видно, что получилось в итоге. У нас сильная команда. Это было первое сражение и красивая победа. Мы ей рады, но, конечно, главная цель – борьба за генеральную классификацию с Приможем».