Норвежская велокоманда Uno-X Pro мечтает об участии в Тур де Франс-2022

Проконтинентальная команда Uno-X Pro Cycling Team ставит целью получить приглашение на Тур де Франс-2022

Норвежская проконтинентальная велокоманда Uno-X Pro Cycling Team в 2021 году завоевала 12 побед, две из которых на гонках категории 2.Pro и 1. Pro. В команде выступает восемь датских и 21 норвежский гонщик, старт Тур де Франс-2022 в Копенгагене для неё особенно важен.

Автоматически приглашение на Тур де Франс-2022 получают команды Alpecin-Fenix и Arkea Samsic, на два оставшихся места помимо Uno-X претендуют команды TotalEnergies, где теперь выступает Петер Саган, и B&B Hotels p/b KTM.

Команда Uno-X выросла из континентальной команды Ringeriks-Kraft и два сезона выступает на проконтинентальном уровне, но заявила, что собирается подавать заявку на переход в команды Мирового тура в 2023 году.

В 2021 году три победы команде Uno-X принёс 22-летний Тобиас Халланд Йоханнессен (Tobias Halland Johannessen), ставший победителем Тура де л’Авенир (Tour de l'Avenir), андеровской версии Тур де Франс, и двух этапов Тура Чехии, он также стал призёром «Бэби-Джиро»-2021 (Giro Ciclistico d'Italia) и призёром андеровской версии Льеж-Бастонь-Льеж.

Ещё три победы команде Uno-X Pro принёс 22-летний Идар Андерсен (Idar Andersen), выигравший два этапа и общий зачёт Tour de la Mirabelle и Lillehammer GP.

Один из воспитанников команды – Тобиас Фосс, сейчас выступает в команде Jumbo-Visma и назван сокапитаном Тома Дюмулина на Джиро д’Италия-2022.

В команду Мирового тура из Uno-X также перешли Маркус Хулгор (Markus Hoelgaard), ставший гонщиком Trek-Segafredo, Юлиас Йохансен (Julias Johansen), перешедший в команду Intermarché-Wanty-Gobert, Фредерик Роденберг (Frederik Rodenberg) и Йонас Видеберг (Jonas Hvideberg), ставшие гонщиками команды DSM и Йохан Прайс-Пейтерсен (Johan Price-Pejtersen), чемпион мира в разделке среди андеров, присоединившийся к команде Bahrain Victorious.

В этом году в команде будет выступать 29 гонщиков, из которых 10 – новобранцы. Несколько новых гонщиков пришли в команду Uno-X из команд Мирового тура – Лассе Норман Хансен перешёл из Qhubeka NextHash, Никлас Эг из Trek-Segafredo, Йонас Грегор из Astana-Premier Tech.

Братья Андреас и Тобиас Халланд Йонханнессены подписали первцый профессиональный контракт, перейдя в проконтинентальную команду Uno-X из дочерней любительской команды Uno-X Dare Development Team.

Генеральный менеджер команды Uno-X Йенс Хёугланд (Jens Haugland) в интервью Feltet.dk сказал: «У нас есть мечта – выйти на старт Тур де Франс в Копенгагене. Вероятность этого не очень велика, поэтому мы не слишком надеемся. Однако, считаем, что мы заслужили это. Все любители велоспорта Норвегии и Дании хотели бы видеть на старта в Дании как можно больше соотечественников. Такой гонщик как Лассе Норман Хансен, например, заслужил выступить в прологе в Копенгагене».