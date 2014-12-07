VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Норвежская велокоманда Uno-X Pro мечтает об участии в Тур де Франс-2022

Проконтинентальная команда Uno-X Pro Cycling Team ставит целью получить приглашение на Тур де Франс-2022

 

 

 

  Норвежская проконтинентальная велокоманда Uno-X Pro Cycling Team в 2021 году завоевала 12 побед, две из которых на гонках категории 2.Pro и 1. Pro. В команде выступает восемь датских и 21 норвежский гонщик, старт Тур де Франс-2022 в Копенгагене для неё особенно важен.

 

  Автоматически приглашение на Тур де Франс-2022 получают команды Alpecin-Fenix и Arkea Samsic, на два оставшихся места помимо Uno-X претендуют команды TotalEnergies, где теперь выступает Петер Саган, и B&B Hotels p/b KTM.

 

  Команда Uno-X выросла из континентальной команды Ringeriks-Kraft и два сезона выступает на проконтинентальном уровне, но заявила, что собирается подавать заявку на переход в команды Мирового тура в 2023 году.

 

  В 2021 году три победы команде Uno-X принёс 22-летний Тобиас Халланд Йоханнессен (Tobias Halland Johannessen), ставший победителем Тура де л’Авенир (Tour de l'Avenir), андеровской версии Тур де Франс, и двух этапов Тура Чехии, он также стал призёром «Бэби-Джиро»-2021 (Giro Ciclistico d'Italia) и призёром андеровской версии Льеж-Бастонь-Льеж.

  Ещё три победы команде Uno-X Pro принёс 22-летний Идар Андерсен (Idar Andersen), выигравший два этапа и общий зачёт Tour de la Mirabelle и Lillehammer GP.

 

  Один из воспитанников команды – Тобиас Фосс, сейчас выступает в команде Jumbo-Visma и назван сокапитаном Тома Дюмулина на Джиро д’Италия-2022.

 

  В команду Мирового тура из Uno-X также перешли Маркус Хулгор (Markus Hoelgaard), ставший гонщиком Trek-Segafredo, Юлиас Йохансен (Julias Johansen), перешедший в команду Intermarché-Wanty-Gobert, Фредерик Роденберг (Frederik Rodenberg) и Йонас Видеберг (Jonas Hvideberg), ставшие гонщиками команды DSM и Йохан Прайс-Пейтерсен (Johan Price-Pejtersen), чемпион мира в разделке среди андеров, присоединившийся к команде Bahrain Victorious.

 

  В этом году в команде будет выступать 29 гонщиков, из которых 10 – новобранцы. Несколько новых гонщиков пришли в команду Uno-X из команд Мирового тура – Лассе Норман Хансен перешёл из Qhubeka NextHash, Никлас Эг из Trek-Segafredo, Йонас Грегор из Astana-Premier Tech.

  Братья Андреас и Тобиас Халланд Йонханнессены подписали первцый профессиональный контракт, перейдя в проконтинентальную команду Uno-X из дочерней любительской команды Uno-X Dare Development Team.

 

  Генеральный менеджер команды Uno-X Йенс Хёугланд (Jens Haugland) в интервью Feltet.dk сказал: «У нас есть мечта – выйти на старт Тур де Франс в Копенгагене. Вероятность этого не очень велика, поэтому мы не слишком надеемся. Однако, считаем, что мы заслужили это. Все любители велоспорта Норвегии и Дании хотели бы видеть на старта в Дании как можно больше соотечественников. Такой гонщик как Лассе Норман Хансен, например, заслужил выступить в прологе в Копенгагене».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Uno-X Pro Тур де Франс-2022

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 17:03 | Регистрация: 27.08.2018

    А после пролога команда заменяется на французскую, так как "французские болельщики хотят видеть как можно больше соотечественников". (шутка)

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 17:22 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Freejazz
    А после пролога команда заменяется на французскую, так как "французские болельщики хотят видеть как можно больше соотечественников". (шутка)

    Uno-X точно будет активнее в гонке чем B&B. Что-что, а ни один отрыв без их участия никогда не обходится. Всегда щемятся вперед.

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 19:21 | Регистрация: 27.08.2018

      Я не сомневаюсь, но выберут французов. Это же французская гонка? (и это право организатора)

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • BlAr
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    BlAr-Фото

    Цитата: Геродот
    Вероятно единственно правильное решение руководства Юмбы.Ситуация такая, что победа на Туре не светит ни Рогличу, ни Вингегору, ни вместе, ни по-отдельности. 

     

    Зато они будут первыми на подхвате, если вдруг что-то пойдет не так у Погачара. 

  • Геродот
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    Геродот-Фото

    Вероятно единственно правильное решение руководства Юмбы.Ситуация такая, что победа на Туре не светит ни Рогличу, ни Вингегору, ни вместе, ни по-отдельности. А так - пусть молодой прокатится, наберется опыта ... и когда-нибудь потом ... почему бы и нет...

  • Freejazz
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (3)
    Freejazz-Фото
    Я не сомневаюсь, но выберут французов. Это же французская гонка? (и это право организатора)
  • Earl57
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (3)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    А после пролога команда заменяется на французскую, так как "французские болельщики хотят видеть как можно больше соотечественников". (шутка)

    Uno-X точно будет активнее в гонке чем B&B. Что-что, а ни один отрыв без их участия никогда не обходится. Всегда щемятся вперед.

  • Freejazz
    Норвежская велокоманда Uno-X P ... (3)
    Freejazz-Фото

    А после пролога команда заменяется на французскую, так как "французские болельщики хотят видеть как можно больше соотечественников". (шутка)

  • Astanaforever
    Саймон Кларк подписал контракт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Повезло ему.
  • Earl57
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    Earl57-Фото
    Добавлю, что Тобиас Йоханнсен еще и действующий чемпион Норвегии по велокроссу.
    Кто не видел баттл между Тобиасом и Карлосом Родригесом на последнем этапе Авенира, тот очень много потерял. Это без преувеличения было одно из самых эпичных сражений в велоспорте в 2021 г. вообще.
    После этого в Uno-X моментально пересмотрели контракты братьев пока их не успели переманить. И особо поблагодарили их за лояльность. Надеюсь не только словесно))
    Андерс Йоханнсен в отличие от брата-близнеца чистый горняк. Когда он на андеровском Джиро и Авенире начинал раздавать в горах, колумбийцы и эквадорцы отлетали с тихим визгом. Очень хочу посмотреть каков он в сравнении с взрослыми элитными горняками.
  • Freejazz
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    Freejazz-Фото

    Сапсибо за информацию. Кстати на этом же сайте есть интересная статья про Астану. Она вряд ли понравится фанам, но она дает представление о отношении к этой команде в текущей ситуации снаружи "нашего" мира.

  • Earl57
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    Earl57-Фото

    К разговору о молодых гонщиках. Хорошая статья о нео-профи, за которыми стоит понаблюдать в 2022 г. (Сезар, ау! Не Ремко единым...)

    https://inrng.com/2022/01/neo-pros-to-watch-for-2022/

     

  • flugegeheimen
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (18)
    flugegeheimen-Фото
    Роглич номер один, но падает часто(( Хорошо иметь джокера в рукаве, но для успешного выступления последнего, надо держать его впереди, решили не таить и назначили Йонаса сокапитаном.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 января

Daniel Oss (Team TotalEnergies)

Giovanni Visconti (Bardiani - CSF - Faizane)

Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

14 января

Tom Scully (EF Education-EasyPost)

Sylvain Moniquet (Lotto Soudal)

Luca Colnaghi (Bardiani - CSF - Faizane)

Valentin Paret-Peintre (Ag2r - Citroen)

William Blume Levy (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2022 (33)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)