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Состав велокоманды EF Education Nippo на Тур де Франс-2021

  Команда EF Education Nippo представила состав на Тур де Франс-2021

Состав велокоманды EF Education Nippo на Тур де Франс-2021

 

 

  Велокоманда EF Education Nippo объявила состав на Тур де Франс-2021. На старт 108-го выпуска французского Гранд-тура выйдут: колумбийский дуэт – 34-летний Ригоберто Уран и 23-летний Серхио Игита, 28-летний датский велогонщик Магнус Корт, 24-летний американский велогонщик Нейльсон Паулесс, 22-летний швейцарский велогонщик Штефан Биссеггер, 29-летний датский велогонщик Михаэль Вальгрен, 26-летний португальский велогонщик Рубен Геррейро, 23-летний Йонас Рутш.

 

  Стефан Биссеггер: «Всегда смотрел Тур де Франс из дома, а когда несколько раз гонка проходила по Швейцарии, мы выходили приветствовать на дорогу. Однажды, когда мне было 10 лет, мы с семьёй поехали на велосипедах на вершину, где должен был финишировать горный этап. В заднем кармане у меня лежал багет на ланч, и один из зрителей в шутку попытался у меня его украсть, когда я проезжал на велосипеде мимо.

 

Для меня огромная честь стартовать на Туре в мой первый полный сезон в профессионалах. Хочу хорошо выступить в разделке, а потом посмотрим, какие возможности представятся за три недели. У нас сильный состав, постараюсь помогать изо всех сил».

 

  Магнус Корт: «Участие в Тур де Франс всегда было значимо для меня. Хотя я стартую не в первый раз, чувствую себя как ребёнок, у которого сбылась мечта».

 

  Рубен Геррейро: «Тур де Франс – гонка, которая мотивировала меня стать велогонщиком. С семилетнего возраста я всегда смотрел её. Теперь же впервые поеду сам, моя мечта воплотится в реальность».

 

  Серхио Игита: «Участие в Тур де Франс – очень важная для меня возможность, потому что я хочу приложить все силы ради команды, показать весь свой потенциал. Особенно хочу стать помощником Ригоберто Урана, у которого в этой гонке отличные шансы. Я бы хотел внести вклад и добиться для команды великолепных результатов».

 

  Нейльсон Паулесс: «Я очень взволнован, возвращаясь на Тур де Франс с большим опытом, уверенностью, чем в прошлом году. Каждый год становлюсь сильнее, учусь, надеюсь, что смогу применить на практике уроки, которые получил за прошедший год.

 

Трудно выделить какую-то одну причину, по которой Тур для меня самая волнующая гонка. Я бы сказал, что больше взволнован участием с таким составом. Риго летел в Швейцарии, я видел, как он выступает, собственными глазами. Надеюсь, такое выступление сделает этот Тур самым успешным для команды.

 

На Туре Швейцарии снова почувствовал себя прежним. У меня было несколько неудачных дней, но по мере гонки я прогрессировал, силы вернулись. Последний день был, наверное, моим лучшим этапом в гонке, что радует перед следующими тремя неделями. Мне кажется, я могу сейчас ещё больше помочь Риго, иногда мотивация товарища по команде помогает и тебе достичь нового уровня».

 

  Йонас Рутш: «С детства, когда начал смотреть Тур де Франс, всегда мечтал стоять там, на стартовой линии. Папа купил мне тогда жёлтую майку. Я всегда представлял себя одним из великих велогонщиков. Сейчас, в мой второй год в профессионалах, который, по сути, является первым настоящим, мы едем на Тур. Я очень волнуюсь и безмерно счастлив, что в этом году поеду Тур де Франс.

 

  Не всё в моём сезоне шло, как планировалось. Я хотел проявить себя на классиках, но пришлось двигаться постепенно.  Я проехал несколько многодневных гонок, работал в тренировочном лагере на высоте со Штефаном. Думаю, немного улучшил свои способности проходить подъёмы. Но для меня стал огромным сюрпризом звонок  Чарли (Вегелиус, главный спортивный директор). Я с нетерпением жду старта на знаменитой, особенной гонке, хочу выдать максимум возможного ради команды. Что бы ни сказал мне делать спортивный директор, я буду выкладываться на 150%».

 

  Ригоберто Уран: «В восьмой раз поеду Тур де Франс. Очень мотивирован вернуться в гонку. Как и каждый год, хочу выдать всё, на что способен. У нас сильная  команда, мы постараемся приложить все силы. В Швейцарии я проехал лучше, чем ожидал. Победа даёт дополнительный заряд мотивации. Она показывает, что вся подготовка проходила правильно, что перед Тур де Франс я хорошо себя чувствую. Поеду гонку день за днём. Тур де Франс – гонка долгая, всякое может случиться. Надеюсь, со здоровьем у меня будет всё в порядке, что всё пройдёт хорошо».

 

  Михаэль Вальгрен: «Так здорово войти в состав и ехать гонку с такой потрясающей командой. Мы многого можем добиться. Все в составе находятся в великолепной форме. У нас несколько больших целей с Риго и ребятами, которые могут хорошо выступить на этапах. Наши спортивные директора тоже полностью готовы, наши соньёры и механики очень много работают ради нас. Изо всех сил будем бороться ради них и болельщиков».

 

 

Состав велокоманды EF Education Nippo на Тур де Франс-2021:

Sergio Higuita (Колумбия),

Rigoberto Urán (Колумбия),

Magnus Cort (Дания),

Neilson Powless (США),

Stefan Bissegger (Швейцария),

Michael Valgren (Дания),

Ruben Guerreiro (Португалия),

Jonas Rutsch (Германия)

 

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Теги к статье: Ригоберто Уран Rigoberto Uran EF Education Nippo Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2021

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Ближайшие старты

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Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • collega2011
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (26)
    collega2011-Фото

    Выиграет точно тот,кто в заявке на ТурbiggrinДля того,чтобы ни за кого не болеть и просто смотреть Тур в свое удовольствие,надо было очень много Туров просмотреть,скажем так,в напрягdash

  • RVL
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (26)
    RVL-Фото
    любой писака тут, по результатам вместе с Фрумом накосил больше ТДФ, нежели все претенденты из статьи вместе взятые+Томас))
  • sixpack
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (26)
    sixpack-Фото
    reforg34, на полном серьезе: Вам к специалистам надо, у Вас последние 3 года яко не бывшия
  • Astanaforever
    Состав велокоманды DSM на Тур ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Полный провал команды в этом году. Только одна победа. Последнее место UCI среди элиты по очкам. Хирши ваще после прошлогоднего успеха, зазвездился и потух.

    Про Хирши из Эмиратов опечатка, но правда.
  • reforg34
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (26)
    reforg34-Фото

    Автор видимо хейтер Ская или не следит за результатами велоспорта) 

    Не включить двух главных фаворитов Фрума и Томаса...на минуточку, эти 2 велогонщика имеют больше ТДФ, чем весь остальной пелотон суммарно. Я напомню, что Фрум уезжал сидя от горняка Контадора, Кинтана в лучшей форме не мог ничего поделать против Фрума, а Томас очень сбалансированный гонщик на Топ2.Единственный гонщик который будет пытаться что-то противопоставить этим двум, должен стать Кинтана, но в итоге будет бороться за топ-3,4 с Портом, а "главные фавориты" должны быть где-то в районе 6-7 мест, с 6-7 минутным отставанием от Фрума.
    P.s.Что-то не припомню чтобы все ставили на Перейро Сио после выигранного им ТДФ 2006.

  • Coffe
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (26)
    Coffe-Фото
    Это вряд ли.
  • sashaney
    Патрик Лефевр о замене Сэма Бе ... (9)
    sashaney-Фото
    Ну зачем чушь то нести? Если у Беннета были проблемы с самолётом - это легко подтвердить или опровергнуть.
    Если Беннет должен был приехать, но не приехал - это легко подтвердить или опровергнуть.
    Сам Беннет не опровергает, хотя мог бы. Даже не сам, а послать агента мог бы. Например.
    Так что это факт или враньё? Тут же легко его (Лефевра) можно и уличить.
    п.с. сам я со свечкой не стоял. Мне Беннет и Лефевр не дяди и не папы. Это мои наблюдения.
  • kabachok
    Тур де Франс-2021. Жёлтая майк ... (26)
    kabachok-Фото

    ванную первую пятёрку из Инеос, а там может и вся десятка за ними будет. что там мелочиться?

     

  • Mima
    Состав команды Trek-Segafredo ... (1)
    Mima-Фото
    Надеюсь, Нибали сделает этап.
  • Evergreen
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    Evergreen-Фото

    Надеюсь Лопес взбаламутит это болото. В генерале только он пофеерить может. Но для этого нужно заставить Маса и Солера работать на одного лидера.

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