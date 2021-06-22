Состав велокоманды EF Education Nippo на Тур де Франс-2021:

Команда EF Education Nippo представила состав на Тур де Франс-2021

Велокоманда EF Education Nippo объявила состав на Тур де Франс-2021. На старт 108-го выпуска французского Гранд-тура выйдут: колумбийский дуэт – 34-летний Ригоберто Уран и 23-летний Серхио Игита, 28-летний датский велогонщик Магнус Корт, 24-летний американский велогонщик Нейльсон Паулесс, 22-летний швейцарский велогонщик Штефан Биссеггер, 29-летний датский велогонщик Михаэль Вальгрен, 26-летний португальский велогонщик Рубен Геррейро, 23-летний Йонас Рутш.

Стефан Биссеггер: «Всегда смотрел Тур де Франс из дома, а когда несколько раз гонка проходила по Швейцарии, мы выходили приветствовать на дорогу. Однажды, когда мне было 10 лет, мы с семьёй поехали на велосипедах на вершину, где должен был финишировать горный этап. В заднем кармане у меня лежал багет на ланч, и один из зрителей в шутку попытался у меня его украсть, когда я проезжал на велосипеде мимо.

Для меня огромная честь стартовать на Туре в мой первый полный сезон в профессионалах. Хочу хорошо выступить в разделке, а потом посмотрим, какие возможности представятся за три недели. У нас сильный состав, постараюсь помогать изо всех сил».

Магнус Корт: «Участие в Тур де Франс всегда было значимо для меня. Хотя я стартую не в первый раз, чувствую себя как ребёнок, у которого сбылась мечта».

Рубен Геррейро: «Тур де Франс – гонка, которая мотивировала меня стать велогонщиком. С семилетнего возраста я всегда смотрел её. Теперь же впервые поеду сам, моя мечта воплотится в реальность».

Серхио Игита: «Участие в Тур де Франс – очень важная для меня возможность, потому что я хочу приложить все силы ради команды, показать весь свой потенциал. Особенно хочу стать помощником Ригоберто Урана, у которого в этой гонке отличные шансы. Я бы хотел внести вклад и добиться для команды великолепных результатов».

Нейльсон Паулесс: «Я очень взволнован, возвращаясь на Тур де Франс с большим опытом, уверенностью, чем в прошлом году. Каждый год становлюсь сильнее, учусь, надеюсь, что смогу применить на практике уроки, которые получил за прошедший год.

Трудно выделить какую-то одну причину, по которой Тур для меня самая волнующая гонка. Я бы сказал, что больше взволнован участием с таким составом. Риго летел в Швейцарии, я видел, как он выступает, собственными глазами. Надеюсь, такое выступление сделает этот Тур самым успешным для команды.

На Туре Швейцарии снова почувствовал себя прежним. У меня было несколько неудачных дней, но по мере гонки я прогрессировал, силы вернулись. Последний день был, наверное, моим лучшим этапом в гонке, что радует перед следующими тремя неделями. Мне кажется, я могу сейчас ещё больше помочь Риго, иногда мотивация товарища по команде помогает и тебе достичь нового уровня».

Йонас Рутш: «С детства, когда начал смотреть Тур де Франс, всегда мечтал стоять там, на стартовой линии. Папа купил мне тогда жёлтую майку. Я всегда представлял себя одним из великих велогонщиков. Сейчас, в мой второй год в профессионалах, который, по сути, является первым настоящим, мы едем на Тур. Я очень волнуюсь и безмерно счастлив, что в этом году поеду Тур де Франс.

Не всё в моём сезоне шло, как планировалось. Я хотел проявить себя на классиках, но пришлось двигаться постепенно. Я проехал несколько многодневных гонок, работал в тренировочном лагере на высоте со Штефаном. Думаю, немного улучшил свои способности проходить подъёмы. Но для меня стал огромным сюрпризом звонок Чарли (Вегелиус, главный спортивный директор). Я с нетерпением жду старта на знаменитой, особенной гонке, хочу выдать максимум возможного ради команды. Что бы ни сказал мне делать спортивный директор, я буду выкладываться на 150%».

Ригоберто Уран: «В восьмой раз поеду Тур де Франс. Очень мотивирован вернуться в гонку. Как и каждый год, хочу выдать всё, на что способен. У нас сильная команда, мы постараемся приложить все силы. В Швейцарии я проехал лучше, чем ожидал. Победа даёт дополнительный заряд мотивации. Она показывает, что вся подготовка проходила правильно, что перед Тур де Франс я хорошо себя чувствую. Поеду гонку день за днём. Тур де Франс – гонка долгая, всякое может случиться. Надеюсь, со здоровьем у меня будет всё в порядке, что всё пройдёт хорошо».

Михаэль Вальгрен: «Так здорово войти в состав и ехать гонку с такой потрясающей командой. Мы многого можем добиться. Все в составе находятся в великолепной форме. У нас несколько больших целей с Риго и ребятами, которые могут хорошо выступить на этапах. Наши спортивные директора тоже полностью готовы, наши соньёры и механики очень много работают ради нас. Изо всех сил будем бороться ради них и болельщиков».

Состав велокоманды EF Education Nippo на Тур де Франс-2021:

Sergio Higuita (Колумбия),

Rigoberto Urán (Колумбия),

Magnus Cort (Дания),

Neilson Powless (США),

Stefan Bissegger (Швейцария),

Michael Valgren (Дания),

Ruben Guerreiro (Португалия),

Jonas Rutsch (Германия)