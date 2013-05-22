Флориан Сенешаль заменит Тима Деклерка в составе команды Quick-Step Alpha Vinyl на Тур де Франс-2022

Чемпион Франции Флориан Сенешаль поедет Тур де Франс-2022 в составе Quick Step Alpha Vinyl



28-летний чемпион Франции Флориан Сенешаль (Florian Sénéchal) в составе команды Quick-Step Alpha Vinyl на Тур де Франс-2022 заменит Тима Деклерка (Tim Declercq).

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Cassandra Donne - Photo credit: ©Cassandra Donne

В соцсетях велокоманда Quick-Step Alpha Vinyl опубликовала новость о замене Тима Деклерка:

«С сожалением сообщаем, что у Тима Деклерка положительный тест на Covid-19, он не примет участие в Тур де Франс-2022. Его заменит чемпион Франции Флориан Сенешаль. Желаем Тиму скорейшего выздоровления!»

Cyclingnews процитировал слова Флориана Сенешаля, который после объявления состава Quick-Step Alpha Vinyl не сдержал разочарования: «Я надеялся, что титул чемпиона Франции изменит игру, но даже титул чемпиона мира не играет роли. Команда проинформировала меня, что из-за Гранд-депар они захотели выбрать датчан ради имиджа команды. Я могу это понять, маркетинг тоже важен. Тур де Франс – это грандиозная реклама».

Тест на ковид Тима Деклерка, который уже находился в Копенгагене в ожидании старта 1 июля, дал положительный результат. Второй раз в этом сезоне 33-летний бельгийский гонщик вынужден прерывать участие в гонках из-за Covid-19 – в первый раз тест показал наличие ковида в феврале на Туре Саудовской Аравии.

Флориан Сенешаль примет участие в Тур де Франс в третий раз в карьере. Сенешаль финишировал 13-м на Париж-Рубэ-2022, в июне стал призёром классики Dwars door het Hageland, входил в топ-10 на Омлооп Хет Ниуслад.