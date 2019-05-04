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Жулиан Алафилипп не примет участие в Тур де Франс-2022

Жулиан Алафилипп пропустит Тур де Франс впервые с 2018 года

 Photo ©A.S.O. / Gautier Demouveaux

 

  Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) не примет участие в Тур де Франс-2022 впервые с 2018 года. 30-летний французский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl получил прокол лёгкого, перелом рёбер и лопатки во время падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Впервые после травмы он вернулся в соревнования 26 июня, принял участие в групповой гонке на чемпионате Франции, где финишировал 13-м.

 

  Команда Quick Step Alpha Vinyl в ближайшее время объявит состав на Тур де Франс-2022, но издание Het Nieuwsblad подтвердило, что французский Гранд-тур в этом году не поедет ни Жулиан Алафилипп, ни ставший двукратным чемпионом Великобритании Марк Кэвендиш.

 

  На групповой гонке чемпионата Франции Жулиан Алафилипп стал доместиком своего товарища по команде Флориана Сенешаля, который в итоге стал новым чемпионом Франции в групповой гонке.

 

После групповой гонки чемпионата Франции Жулиан Алафилипп сказал:

 

  «Не могу сказать, что чувствовал себя на велосипеде очень хорошо, но лучше, чем ожидал. Так что, я доволен».

 

  За свою карьеру Жулиан Алафилипп пять раз принимал участие в Тур де Франс, с 2018 года не пропускал ни одного выпуска. На его счету шесть выигранных этапов Большой Петли и майка горного короля 2018 года.

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick-Step Alpha Vinyl

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  1. SportSpirit

    Сегодня, 13:12 | Регистрация: 4.05.2019

    Французские болельщики, наверняка, расстроены. Но это ождиаемая новость. 

     

    Еще одно место для Кэва. У квиков ведь еще Асгрин не в идеальных кондициях + недавнее падение. В общем, не ставить сегодняшнего Кэвендиша в состав на Тур - это тупое козлиное упрямство и маленькая личная месть) 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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