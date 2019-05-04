Жулиан Алафилипп не примет участие в Тур де Франс-2022

Жулиан Алафилипп пропустит Тур де Франс впервые с 2018 года

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Двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) не примет участие в Тур де Франс-2022 впервые с 2018 года. 30-летний французский велогонщик команды Quick Step Alpha Vinyl получил прокол лёгкого, перелом рёбер и лопатки во время падения на Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Впервые после травмы он вернулся в соревнования 26 июня, принял участие в групповой гонке на чемпионате Франции, где финишировал 13-м.

Команда Quick Step Alpha Vinyl в ближайшее время объявит состав на Тур де Франс-2022, но издание Het Nieuwsblad подтвердило, что французский Гранд-тур в этом году не поедет ни Жулиан Алафилипп, ни ставший двукратным чемпионом Великобритании Марк Кэвендиш.

На групповой гонке чемпионата Франции Жулиан Алафилипп стал доместиком своего товарища по команде Флориана Сенешаля, который в итоге стал новым чемпионом Франции в групповой гонке.

После групповой гонки чемпионата Франции Жулиан Алафилипп сказал:

«Не могу сказать, что чувствовал себя на велосипеде очень хорошо, но лучше, чем ожидал. Так что, я доволен».

За свою карьеру Жулиан Алафилипп пять раз принимал участие в Тур де Франс, с 2018 года не пропускал ни одного выпуска. На его счету шесть выигранных этапов Большой Петли и майка горного короля 2018 года.