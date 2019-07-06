VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2019

Ричи Порт – капитан команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2019

 

 

  Команда Trek-Segafredo объявила состав на Тур де Франс-2019. 34-летний австралийский гонщик Ричи Порт стартует в качестве лидера команды. Вместе с ним на старт 6 июля выйдут: 32-летний голландский гонщик Бауке Моллема, 27-летний французский гонщик Жульен Бернар, 24-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе, 36-летний голландский гонщик Кун де Корт, 29-летний итальянский гонщик Фабио Феллине, 28-летний латвийский гонщик Томс Скуйиньш и 27-летний бельгийский гонщик Яспер Стейвен.

 

Джулио Чикконе и Бауке Моллема поедут второй Гран-тур в этом сезоне после того, как успешно выступили на Джиро д’Италия-2019, где Чикконе выиграл этап и стал лучшим горным гонщиком, а Моллема финишировал 5-м в общем зачёте. Они будут ключевыми помощниками Ричи Порта.

 

Кун де Корт стартует на Тур де Франс восьмой раз в карьере, он будет дорожным капитаном в гонке.

 

  Ричи Порт стартует на Тур де Франс в девятый раз в карьере. Его лучшим результатом на французском Гран-туре было 5-е место в 2016 году. Последние два года Ричи Порт не доезжал гонку до конца – в 2017 году он упал на спуске во время 9 этапа, в прошлом году – на брусчатке этапа до Рубэ. 

 

 

  Ричи Порт: «Конечно, я хотел бы быть на подиуме в Париже, но понимаю, что предстоит адская битва. Думаю, у нас универсальный состав команды. Считаю, что самое главное для нас в гонке – контролировать ситуацию и не дать себя выбить тем, как идут дела в этом сезоне. Во многом ощущаю меньше прессинга, чем в прошлые годы. Я решительно настроен упорно бороться на протяжении трёх недель».

 

  Джон Дегенкольб, который ни разу не пропускал Тур де Франс с 2013 года, на этот раз впервые останется дома. 30-летний немецкий гонщик в Facebook написал, что понимает решение команды: «На следующей неделе Гран-депар Тур де Франс, и да, слухи оказались правдой. Это будет Большая Петля без Деге. Мы с командой разбирали разные варианты. Trek-Segafredo концентрирует все силы на Ричи Порте и борьбе за общий зачёт. Я полностью принимаю это решение. После шести подряд участий в Тур де Франс я нормально воспринимаю то, что не поеду в этом году. Впервые за долгое время проведу летние каникулы с семьёй, а потом отправлюсь тренироваться на высоте, чтобы подготовиться к моим следующим гонкам Туру Польши и Вуэльте Испании».

 

 

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2019:

 

Richie Porte, (Австралия)

Julien Bernard, (Франция)

Fabio Felline, (Италия)

Jasper Stuyven, (Бельгия)

Toms Skujins, (Латвия)

Koen De Kort, (Голландия)

Bauke Mollema, (Голландия)

Giulio Ciccone, (Италия)

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • velodoctor
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    velodoctor-Фото

    Это просто сильнейшие гонщики которые могут как-то где-топ обороться. Горного состава у Катюши нет, единственный испанец которого купили сломался. 

    Политт подходит в отличной форме, возможно ему удастся забрать этап в этом году. Ну и командная гонка на бумаге должна быть хорошей. 

    Про Ильнура загадывать не хочу, ну генерал думаю ему не особо светит, нужен хороший день и этап, тогда тур будет отличный да и сезон в целом. 

  • levonardo
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    levonardo-Фото
    Джио изначально ехали на генерал.
  • Mikael
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    Mikael-Фото

    Уже в принципе обсудили в теме составов на тур. Хочется в любом случае больше активности. А то на Джиро вроде ехали за этапами, а на деле уехали в отрыв 3 раза. А может Ильнур и выстрелит. Хз. Команды никогда не было. За своими сидеть или за чужими. За чужими привычней.

  • neso...
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    neso...-Фото

    Почему бы и нет.Время проходит и выиграть грантур уже маловероятно.А красивый горный этап-а то и два.....

    Я за

     

  • levonardo
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    levonardo-Фото

    Горный состав весь нападлся, к огромному сожалению. Молодые могут получить шанс на Вуэльте.

  • levonardo
    Составы команд на Тур де Франс ... (61)
    levonardo-Фото
    Может, но зачем. Пусть борется заэтапы, за горох, ездит в отрывы, благо гор под Ильнура в этом году много. Были бы здоровы Наварро и Босвелл, можно было бы бороться за генерал
  • Den0595
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    Den0595-Фото

    Хммм, это вот про этот более горный состав говорил Конышев??? 

    Бедный Ильнур, зачем его тащат на тур, столько молодых есть, которые могли бы опыта набраться. 

    Состав под Киттеля, интресно кто-то понимает из руководства, что Марселя уже как бы давно нет.

    Очередной цирк от руководства альпецина

  • Mikael
    Составы команд на Тур де Франс ... (61)
    Mikael-Фото
    Задачи нет понятно. Сложно ставить задачи не давая поддержки, но по факту и на десятку не потянет?
  • Александра
    Состав команды Ineos на Тур де ... (4)
    Александра-Фото
    Бедный, бедный Герант...
  • levonardo
    Составы команд на Тур де Франс ... (61)
    levonardo-Фото
    Команда едет исключительно за этапами, задачи на генерал у Ильнура нет.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 июня

Vasil Kiryienka (Team INEOS)

Larry Warbasse (AG2R)

Kevin Rivera (Androni Giocattoli)

29 июня

Clement Chevrier (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (169)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)