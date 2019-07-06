Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2019:

Ричи Порт – капитан команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2019

Команда Trek-Segafredo объявила состав на Тур де Франс-2019. 34-летний австралийский гонщик Ричи Порт стартует в качестве лидера команды. Вместе с ним на старт 6 июля выйдут: 32-летний голландский гонщик Бауке Моллема, 27-летний французский гонщик Жульен Бернар, 24-летний итальянский гонщик Джулио Чикконе, 36-летний голландский гонщик Кун де Корт, 29-летний итальянский гонщик Фабио Феллине, 28-летний латвийский гонщик Томс Скуйиньш и 27-летний бельгийский гонщик Яспер Стейвен.

Джулио Чикконе и Бауке Моллема поедут второй Гран-тур в этом сезоне после того, как успешно выступили на Джиро д’Италия-2019, где Чикконе выиграл этап и стал лучшим горным гонщиком, а Моллема финишировал 5-м в общем зачёте. Они будут ключевыми помощниками Ричи Порта.

Кун де Корт стартует на Тур де Франс восьмой раз в карьере, он будет дорожным капитаном в гонке.

Ричи Порт стартует на Тур де Франс в девятый раз в карьере. Его лучшим результатом на французском Гран-туре было 5-е место в 2016 году. Последние два года Ричи Порт не доезжал гонку до конца – в 2017 году он упал на спуске во время 9 этапа, в прошлом году – на брусчатке этапа до Рубэ.

Ричи Порт: «Конечно, я хотел бы быть на подиуме в Париже, но понимаю, что предстоит адская битва. Думаю, у нас универсальный состав команды. Считаю, что самое главное для нас в гонке – контролировать ситуацию и не дать себя выбить тем, как идут дела в этом сезоне. Во многом ощущаю меньше прессинга, чем в прошлые годы. Я решительно настроен упорно бороться на протяжении трёх недель».

Джон Дегенкольб, который ни разу не пропускал Тур де Франс с 2013 года, на этот раз впервые останется дома. 30-летний немецкий гонщик в Facebook написал, что понимает решение команды: «На следующей неделе Гран-депар Тур де Франс, и да, слухи оказались правдой. Это будет Большая Петля без Деге. Мы с командой разбирали разные варианты. Trek-Segafredo концентрирует все силы на Ричи Порте и борьбе за общий зачёт. Я полностью принимаю это решение. После шести подряд участий в Тур де Франс я нормально воспринимаю то, что не поеду в этом году. Впервые за долгое время проведу летние каникулы с семьёй, а потом отправлюсь тренироваться на высоте, чтобы подготовиться к моим следующим гонкам Туру Польши и Вуэльте Испании».

Состав команды Trek-Segafredo на Тур де Франс-2019:

Richie Porte, (Австралия)

Julien Bernard, (Франция)

Fabio Felline, (Италия)

Jasper Stuyven, (Бельгия)

Toms Skujins, (Латвия)

Koen De Kort, (Голландия)

Bauke Mollema, (Голландия)

Giulio Ciccone, (Италия)