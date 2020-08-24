Состав команды Israel Start-Up Nation на Тур де Франс-2020:

Дэн Мартин – лидер команды Israel Start-Up Nation на Тур де Франс-2020

34-летний ирландский гонщик Дэн Мартин возглавит израильскую велокоманду Мирового тура Israel Start-Up Nation на Тур де Франс-2020. Вместе с ним на старт 29 августа выйдут: 38-летний немецкий гонщик Андре Грайпель, 34-летний бельгийский гонщик Бен Херманс, 26-летний французский гонщик Уго Хофстеттер, 26-летний латвийский гонщик Кристс Нейландс, 26-летний израильский гонщик Гай Нив, 26-летний немецкий гонщик Нильс Политт, 30-летний бельгийский гонщик Том ван Асбрук.

На Критериуме Дофине-2020 Дэн Мартин пострадал во время падения на 2-м этапе, у него был диагностирован перелом крестцовой кости. Отдых и лечение в течение последних двух недель помогли ему восстановиться к старту в Ницце.

Гай Нив станет первым израильским гонщиком – участником Тур де Франс.

Владелец команды Israel Start-Up Nation Сильван Адамс: «Мечта сбылась. Мы не просто поедем гонку, мы будем заметными и активными на каждом этапе».

Кьелль Карлстрём, менеджер команды: «Мы собрали такой состав, который наилучшим образом воплотит нашу стратегию. Будем охотиться за этапами. Так как маршрут сложный, мы сделали всё, чтобы предусмотреть все варианты. Конечно, все команды стремятся к успеху, но мы сфокусированы на нашей цели – выиграть этап».

Эрик Ван Ланкер (Eric Van Lancker), главный спортивный директор: «Дэн, конечно, – наш лидер в горах. Бен и Кристс на каких-то этапах получат свободу уезжать в отрывы в горах и пробовать бороться за победу. В другие дни они будут сильными помощниками в горах.

На этапах с чистым равнинным спринтом наш лидер – Андре Грайпель. Том будет его последним колесом.

Уго будет искать возможность на слегка холмистых этапах, которые могут завершиться спринтом, и, конечно, в отрывах. Нильс сможет на некоторых этапах уехать в отрыв, но также будет помогать ребятам в спринтах».

Дэн Мартин: «Я очень благодарен команде за терпение, что дали помогли мне вовремя восстановить форму после падения на Критериуме Дофине. Выздоровление шло намного лучше, чем ожидалось. Я вернулся на велосипед и начал лёгкие тренировки уже через три дня. С тех пор чувствовал себя всё лучше, и считаю, что могу стартовать на Тур де Франс в хорошей форме.

Думаю, на первых этапах мне будет тяжело, потому что мало тренировался, но я очень рад использовать свой опыт, чтобы помочь команде. А когда войду в ритм гонки, буду искать возможность побороться за победу на этапе».

Состав команды Israel Start-Up Nation на Тур де Франс-2020:

Nils Politt, (Германия)

Guy Niv, (Израиль)

Ben Hermans, (Бельгия)

Andre Greipel, (Германия)

Krists Neilands, (Латвия)

Daniel Martin, (Ирландия)

Hugo Hofstetter, (Франция)

Tom Van Asbroeck, (Бельгия)