Мадс Педерсен упал на 3-м этапе Критериума Дофине-2021

25-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен сошёл с Критериума Дофине-2021 после падения в начале 3-этапа. Педерсен упал вместе с 21-летним колумбийским велогонщиком команды Bahrain-Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago). Когда стало очевидно, что Мадс Педерсен чувствует последствия удара головой, команда сняла его с гонки.

Врач команды Trek-Segafredo Гаэтано Даниэле подтвердил, что у Мадса Педерсена лёгкое сотрясение мозга.

Мадс Педерсен: «Конечно, сход с любой гонки – разочарование, особенно в это время сезона, когда мы готовимся к важным целям. Но здоровье прежде всего. Я попытался вернуться на велосипед после падения, но в итоге стало понятно, что продолжать гонку не в моих интересах. К счастью, больше физических повреждений нет. Врач команды меня осмотрел, кажется, у меня не серьёзное сотрясение. Вечером и утром врач проверит, как я буду себя чувствовать, после этого составим план восстановления».

Ещё до того, как Международный союз велосипедистов (UCI) ввёл протокол по определению сотрясения мозга у гонщиков, команда Trek-Segafredo в партнёрстве с компанией HeadCheck Health, Inc начала использовать свои инструменты для определения степени сотрясения мозга.