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Мадс Педерсен сошёл с Критериума Дофине-2021 после падения

Мадс Педерсен упал на 3-м этапе Критериума Дофине-2021

Мадс Педерсен сошёл с Критериума Дофине-2021 после падения

 

  25-летний датский велогонщик команды Trek-Segafredo Мадс Педерсен сошёл с Критериума Дофине-2021 после падения в начале 3-этапа. Педерсен упал вместе с 21-летним колумбийским велогонщиком команды Bahrain-Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago). Когда стало очевидно, что Мадс Педерсен чувствует последствия удара головой, команда сняла его с гонки.

 

Врач команды Trek-Segafredo Гаэтано Даниэле подтвердил, что у Мадса Педерсена лёгкое сотрясение мозга.

 

  Мадс Педерсен: «Конечно, сход с любой гонки – разочарование, особенно в это время сезона, когда мы готовимся к важным целям. Но здоровье прежде всего. Я попытался вернуться на велосипед после падения, но в итоге стало понятно, что продолжать гонку не в моих интересах. К счастью, больше физических повреждений нет. Врач команды меня осмотрел, кажется, у меня не серьёзное сотрясение. Вечером и утром врач проверит, как я буду себя чувствовать, после этого составим план восстановления».

 

Ещё до того, как Международный союз велосипедистов (UCI) ввёл протокол по определению сотрясения мозга у гонщиков, команда Trek-Segafredo в партнёрстве с компанией HeadCheck Health, Inc начала использовать свои инструменты для определения степени сотрясения мозга.

 

 

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Комментарии

  • Earl57
    Предварительный состав сборной ... (2)
    Earl57-Фото
    Москона надо брать, к которому Кассани неровно дышит. А количество мест в сборной ограничено. Поэтому Улисси и не берут, хотя он прекрасно проехал тестовую гонку в Токио.
  • velodoctor
    Предварительный состав сборной ... (2)
    velodoctor-Фото

    А что он будет в Астане делать? Где полтора капитана на все гонки сейчас, ему надо постатуснее команду, а Астане нужны молодые и перспективные, это единственный шанс вернуться к победам на грандтурах. 



    Улисси не взяли, неужели там настолько холмистая трасса, что Диего не усидит?

  • MVDP
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    MVDP-Фото

    Кубка мира по МТБ, а не велокроссу.



    Цитата: Серафим
    А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

    А многие ли любители спорта знают, к примеру, Сагана? А нелюбители тем более.

    Цитата: Серафим
    Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

    Ну так он по любви, а не по расчету катает, по крайней мере пока.

  • Серафим
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Серафим-Фото
    Не спорю, мне тоже интересно все. Но я про глобальные масштабы.
  • Серафим
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Серафим-Фото
    Если серьезно, то да, Мартинез всю гонку не только помогал, но и демонстрировал себя - вот как я могу. Да, силен, но явно не стремится ездить в помощниках.
    А так, без шуток, конечно Кастровьехо - без личных амбиций и при этом полная отдача до упора.
  • Earl57
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Earl57-Фото
    Почему закрытый клуб? Я, например, с одинаковым интересом смотрю и шоссе, и МТБ, и велокросс.
  • velodoctor
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    velodoctor-Фото
    Если капитан сошел, то Карузо снимается с голосования. Я бы Кастрорвьехо дал, он на совесть тащил и в горах, и на равнинах. Мартинез тоже молодец, но как он сдавал смены, а через 5 секунд уже совсей дури накатовал на финиш, говорит что он хитрил как грегари biggrin
  • Серафим
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Серафим-Фото
    Легко - смотрим таблицу, ага, вот Карузо на втором месте. Значит, он лучший грегари объективно.(Он же грегари?)
  • Серафим
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Серафим-Фото

     А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

     Хотя Абсалон мог бы стать трехкратным олимпиоником, если бы не прокол на ОИ-12.  В отличии от шоссе, в МТБ прокол - это приговор. Саган подтвердит. 

      Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

     А МТБ фанаты это те, которые сами в тусовке, такой закрытый клуб. Вообще, конечно, удачи ему во всех направлениях.

  • Владимир__BLR
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    спец. приз для лучшего грэгари

    Найдите критерий, как это оценить беспристрастно.

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