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Заявление велокоманды Arkea-Samsic

Заявление велокоманды Arkea-Samsic относительно обыска, проведённого в команде во время Тур де Франс-2020

 

 

  Генеральный менеджер французской велокоманды Arkea-Samsic Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert) сделал заявление по поводу информации относительно подозрений в употреблении допинга в команде и обыске.

 

  Эммануэль Юбер: «Я уже подтвердил различным средствам массовой информации, что обыск был проведён на прошлой неделе в отеле, где жила наша команда. Обыск проводился только у нескольких гонщиков, а также людей из их ближайшего окружения, не являющихся  работниками нашей команды.

 

 Команда, генеральный менеджер, персонал, упоминаемый сейчас в СМИ,  никаким образом не был затронут, и, соответственно, не имеет никакой информации относительно расследования, которое, хочу напомнить, не нацелено непосредственно ни на команду, ни на персонал.

 

  Конечно, мы поддерживаем наших велогонщиков, но если расследование в итоге подтвердит применение допинга, команда немедленно выступит против подобных нарушений и положит конец связи с теми, кто использовал неприемлемые методы, с которыми мы всегда боролись.

 

  Команда является членом «Движения за заслуживающий доверия велоспорт» и на протяжении последних 20 лет демонстрировала приверженность к этическим нормам и поддерживала борьбу против допинга».

 

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Теги к статье: Arkea-Samsic

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Комментарии

  • Николай Степаныч
    Французская полиция провела об ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Французская полиция накрыла французскую команду. У любителей теорий заговора и убеждённых, что свои всегда покрывают своих, очередной разрыв шаблонов.

  • Earl57
    Первый подиум Ричи Порта на Ту ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: AmLoket
    Цитата: s75
    Судя по тому, что пишет "Телеграф", Ричи возвращается. Из других (возможных) имен - Мартинез из EF и Свифт-мл. (оба на длительных контрактах в своих нынешних командах) ну и, конечно, вчерашняя "бомба" - Том.

    https://www.telegraph.co.uk/cycling/2020/09/20/ineos-sign-tom-pidcock-first-raf
    t-new-signings-begin-sir-dave/
    А кто этот Пидкок, что я его фамилию уже не первый раз встречаю? По возрасту на следующем Туре будет прям как Погачар сейчас.

    На следующий Тур он не попадает, ибо его нынешняя команда андеровская и ориентирована на велокросс. Судя по его инстаграму и твитеру, где он весьма активен, отказываться от велокросса и МТБ Том не собирается. И в элиту на шоссе не рвется. Ездить как Погачар он не будет, характер совсем другой.

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (184)
    M-07-Фото
    Не стоит также забывать, что Погачар и на чемпионате Словении в разделке он выиграл у Роглича. И в прошлом году неплох в разделках был (да ещё и в его-то возрасте).
  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    M-07-Фото
    Думаю, Джамбо не суждено выиграть Тур, особенно укрепляет мою уверенность в этом та история в 2007 году. Джиро и Вуэльты пожалуйста, но не Тур. Хотя мне хотелось бы победы Тома Дюмулина на Туре.
  • Такие дела
    Французская полиция провела об ... (3)
    Такие дела-Фото
    Цитата: Гонщик
    А другие команды типа заплатили , чтобы их номера не шманали , цирк шапито .
    Что в твоем мозгу творится? Негатив, злорадство, ехидство, ненависть... сам не осознаешь, насколько себя этим несчастней делаешь... займись собой, прими душ, посмотри в зеркало, полюби себя
  • error
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    error-Фото

    А так то конечно Тур Джамбы... роеально сильнейшая команда Тура...и все грамотно подведенные а не ...  впрочем "не" будет оффтоп...

  • error
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    error-Фото
    Походу это ментально колумбийское. Ниодного кроме Кинтаны не вспомнить както стабильного. Им надоедает работать и тренироваться после первого взлета. Имхо.
  • drevgen
    Предварительные составы команд ... (36)
    drevgen-Фото
    Аккерман едет на БинкБанк Тур и на Вуэльту. Так пишет Просайклингстатс
  • Гонщик
    Французская полиция провела об ... (3)
    Гонщик-Фото

    А другие команды типа заплатили , чтобы их номера не шманали , цирк шапито .

  • AmLoket
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    AmLoket-Фото
    Почему все считают Эвенепула большие шансы стать топовым супермногодневщиком? Мне кажется, что он совсем не этой специализации.

    Цитата: Zhanzhak
    СК сказал что его сватают Эмираты. Видать (это мое мнение) на место Ару.
    Кстати, Эмираты ему хорошо подходят по ментальности. Другое дело, что дальнейшие планы развития этой команды не совсем ясны, внезапно у них проснулся Дракон и высунул огныдышащий язык, сметающий все на своём пути. Что команда сама в шоке и не очень понимает, что с Драконом делать.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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