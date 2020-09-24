Заявление велокоманды Arkea-Samsic относительно обыска, проведённого в команде во время Тур де Франс-2020

Генеральный менеджер французской велокоманды Arkea-Samsic Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert) сделал заявление по поводу информации относительно подозрений в употреблении допинга в команде и обыске.

Эммануэль Юбер: «Я уже подтвердил различным средствам массовой информации, что обыск был проведён на прошлой неделе в отеле, где жила наша команда. Обыск проводился только у нескольких гонщиков, а также людей из их ближайшего окружения, не являющихся работниками нашей команды.

Команда, генеральный менеджер, персонал, упоминаемый сейчас в СМИ, никаким образом не был затронут, и, соответственно, не имеет никакой информации относительно расследования, которое, хочу напомнить, не нацелено непосредственно ни на команду, ни на персонал.

Конечно, мы поддерживаем наших велогонщиков, но если расследование в итоге подтвердит применение допинга, команда немедленно выступит против подобных нарушений и положит конец связи с теми, кто использовал неприемлемые методы, с которыми мы всегда боролись.

Команда является членом «Движения за заслуживающий доверия велоспорт» и на протяжении последних 20 лет демонстрировала приверженность к этическим нормам и поддерживала борьбу против допинга».