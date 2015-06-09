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Ахмед Мадан – первый велогонщик из Бахрейна в пелотоне Мирового тура

Велокоманда Bahrain Victorious подписала контракт с 20-летним велогонщиком из Бахрейна

 

 

Велокоманда Bahrain Victorious объявила о подписании контракта с 20-летним Ахмедом Маданом (Ahmed Madan), который станет первым велогонщиком из Бахрейна в пелотоне Мирового тура. В пресс-релизе Bahrain Victorious говорится, что с момента прихода команды в Мировой туру в 2017 году одной из целей было вдохновлять и развивать молодых талантливых гонщиков, которые могли бы конкурировать с лучшими профессионалами пелотона.

 

Ахмед Мадан – первый велогонщик из Бахрейна в пелотоне Мирового тура

Photo (c) Bahrain Victorious

 

 

  Ахмед Мадан пришёл в сборную Бахрейна в 2018 году. После серии сильных выступлений его заметили и пригласили в Академию велоспорта Бахрейна (Bahrain Cycling Academy), основанную его Высочеством Нассером Бин Хамад аль Халифа (His Highness Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa).

 

  Нассер Бин Хамад аль Халифа (His Highness Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa): «Ахмед пришёл в шоссейный велоспорт из маунтинбайка и сразу проявил свой талант на шоссе. Это было на его первом официальном тренировочном сборе с национальной сборной в Турции. Любовь к велоспорту – его самое главное достоинство, потому что благодаря ей он тренируется с целью достичь высот. В прошлом сезоне он выступал с Академией велоспорта Бахрейна на континентальных велогонках UCI. Шаг в Мировой тур – большое достижение, потому что Ахмед – первый велогонщик из Бахрейна, присоединившийся к элите велоспорта. Надеюсь, Ахмед возглавит новую волну велосипедистов Бахрейна, которые смогут соревноваться на самом высоком уровне и добиться успехов».

 

  Ахмед Мадан: «Прежде всего, хочу поблагодарить его Высочество Нассера Бин Хамад аль Халифа, который дал возможность всем молодым велогонщикам Бахрейна прийти в этот потрясающий спорт. Я рад, что подписал контракт с командой, хочу много работать, чтобы Бахрейн мной гордился. Для меня это шанс выйти на следующий уровень и учиться у лучших велогонщиков мира».

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Теги к статье: Bahrain Victorious Ahmed Madan Ахмед Мадан

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  1. close2you

    Сегодня, 01:42 | Регистрация: 22.07.2017

    Смешно ))

    Серия "сильных выступлений", дамы и господа)) https://www.procyclingstats.com/rider/ahmed-madan/overview/start

  2. Имя: Халид

    HalidS

    Сегодня, 10:29 | Регистрация: 10.04.2018

    Наверное ватты выдает сумасшедшие

  3. s75

    Сегодня, 12:15 | Регистрация: 9.06.2015

    Понятно, что взяли больше для красивых фотосессий и длинных интервью, кто лицензией владеет, тот её и катает. Всё делают логично. Гораздо интереснее новость о приходе в команду Рольфа Алдага.

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