Рафал Майка покидает Тур де Франс-2017

velodoctor

Тур де Франс-2017, превью этап ... (4) Метьюз то реальный фаворит в борьбе за зеленую майку, я честно говоря не верил в такое, особенно после его первых финишей, но в отсутствии Сагана, вынужден согласиться с теми кто это писал, он реально претендент номер один, Киттель выпадает одним из первых в горах, а австралиец делает неверояные вещи, проходя такие подъемы вместе с горняками, а иногда даже многих оставляя позади (Кижерловски). Если весь санвеб объндинится вокруг этой задачи, думаю должно получиться. Главное чтоб не заболел, не сняли и ничего не сломал.

kwwk

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22) Ну насчет не той машины Скай Вы явно погорячились, подобной нет ни у одной команды, и что-то мне подсказывает, что она укатает в нужное время всех на своем пути, а Томас это примерно был круиз-контроль в этой машине.

uran

Тур де Франс-2017, превью этап ... (4) Надеюсь Кристоф и Ка возмет этап, все стараются но результата пока нет. Есть возможность взять финиш под контроль команде, на фоне усталости других.

shura89

Рафал Майка покидает Тур де Фр ... (1) С каждым днем все обидней, Саган, Кэв, Томас, Порт, Майка..... Дальше все предскауемо, Скай с Фрумом без вариантов, далее будет Ару. Кто третий? На Контадора ставил максимум в 10ку, даже не в 5-ку. Оказывается все еще печальней.



Цитата: shura89 С каждым днем все обидней, Саган, Кэв, Томас, Порт, Майка..... Дальше все предскауемо, Скай с Фрумом без вариантов, далее будет Ару. Кто третий? На Контадора ставил максимум в 10ку, даже не в 5-ку. Оказывается все еще печальней.

также минус Вальверде. С самого первого дня все рушится в этом туре также минус Вальверде. С самого первого дня все рушится в этом туре

GTX

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22) Цитата: rude_rider Считать ли возможную победу Фрума на туре полноценной ибо Валя сошел,Порт сошел,Конта не торт и два раза падал,Ден мартина падал,Кинтана устал?)))))))))



Кароче фрум уже не торт..хоть команда при нем..

так что Астана и Ажедузар будут его бить

На счет Фрума разсмешили, он как раз таки идет по восходящей. А вот Фульсанг на 3-й неделе очень вероятно что модет капнуть.



Цитата: protur Машина Скай уже не та, без GT. Ару с Фульсангом на раз-два ее (машину) разобрали. И Фрумм один. Одинокий Фрумм страдал и это было видно.

Вы наверно в паралельном измерении гонку смотрите, на 3-й горе высшей категории у Фрума 3 грегари было, это называеться скай не та? Фрум страдал, ахах, ну да, так страдал, что Кинтана, Ару, Мартин не могли усидеть за ним, когда атаковал. На счет Фрума разсмешили, он как раз таки идет по восходящей. А вот Фульсанг на 3-й неделе очень вероятно что модет капнуть.Вы наверно в паралельном измерении гонку смотрите, на 3-й горе высшей категории у Фрума 3 грегари было, это называеться скай не та? Фрум страдал, ахах, ну да, так страдал, что Кинтана, Ару, Мартин не могли усидеть за ним, когда атаковал.

Rokka

Адриано Малори завершил карьер ... (1) Очень жаль карьеру Адриано, всегда был рад его успехам. Надеюсь что у него все получится в новом старте!

akhmetov45

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22) Ждать не надо было.

GTX

Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22) Цитата: Olzhik23 По мне поступок Фрума против Ару не стоит обсуждать, мы не видели видео чтобы осудить сейчас прав ли он или нет. Но вот то что Ару атаковал при механической проблеме Фрума здесь все правильно, никто не должен останавливаться - нету таких правил. Механическая проблема, падения это все часть гонки и правила такое не прописывают чтобы гонщик остановился при падении желтой майки или при механической проблеме. Поэтому велоспорт командная гонка, как механики отработают, технички, врачи которые составят план восстановления чтобы гонщики уверенно шли спуски и т.д. Упал Порт его вина, упал Томас не повезло, значит они слабее сейчас того же Фрума и Ару которые были сконцентрированны всю дистанцию.

Не надо, не надо. Падение Мартина и Контадора - это что тоже их вина получаеться или завал на 9 этапе Джиро, все кто упал виновные, ездить не умеют? Случай всегда имел место быть. Это теория вероятности. Не надо, не надо. Падение Мартина и Контадора - это что тоже их вина получаеться или завал на 9 этапе Джиро, все кто упал виновные, ездить не умеют? Случай всегда имел место быть. Это теория вероятности.

levonardo

Ильнур Закарин продлил контрак ... (2) А мне наоборот кажется, что именно Ильнур дал Катюше толчок к становлению как комнды ориентированной НА подиумы победы в ГТ. А насчёт поддержки в горах-да, не скай. Но есть молодой Мамыкин, опытные Таарамяе и Кишерловски. Но команду тоже надо строить и развивать, сразу ничего не бывает А вообще Вуэльта покажет к чему идёт Катюша.

DIM

Перелом ключицы и тазовой кост ... (16) По логике этот этап должен был заканчиваться финишем в гору, но организаторы не захотели убивать интригу после первой же недели и устроили "адский" даунхил после прохождения трёх гор высшей категории! Даже если орги не хотели такого "мяса", они его получили! А что такое спуск с Мон дю Ша все прекрасно видели на прошедшем Дофинэ ровно месяц назад! Шапо Фруму, то что он вытворяет на спуске, затмевает даже его работу в гору!