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Рафал Майка покидает Тур де Франс-2017

Рафал Майка прекращает борьбу на Тур де Франс-2017 из-за падения на 9-м этапе

 

 

  Рафал Майка (Rafal Majka) не выйдет на старт 10-го этапа Тур де Франс-2017.  27-летний польский гонщик команды Bora–Hansgrohe упал на спуске с Коль-де-ла-Биш. Он смог финишировать на этапе, переломов удалось избежать, но он получил сильные ушибы и большие поверхностные повреждения кожного покрова. Вместе с командой в первый день отдыха на Тур де Франс-2017 Рафал Майка принял решение покинуть Гран-тур и сфокусироваться на других целях сезона.

Рафал Майка покидает Тур де Франс-2017

Рафал Майка покидает Тур де Франс-2017

 

 

  Рафал Майка: «Сегодня у меня болит всё тело, мне повезло, что нет переломов. Не могу точно объяснить, что случилось, когда я упал. Я ничего не ломал, но моё переднее колесо заскользило. Наш механик Ристо тоже едва не упал, когда подъехал с запасным велосипедом. Возможно, на дороге было масло или что-то подобное. Мне было очень плохо после падения. Хочу поблагодарить всю команду Bora–Hansgrohe, всех, кто ждал меня. Но мы сказали Эмануэлю (Бухманну) продолжать гонку, чтобы сохранить шансы в общем зачёте. Потом со мной поехал Джей, он вывез меня к большой группе. Также благодарю Михала Квятковски, который помог мне в конце этапа.

 

  После такого тяжёлого падения нет смысла бороться дальше. Я с трудом дышу из-за боли. Мы должны были  принять разумное решение как ради моего здоровья, так и ради оставшейся части сезона. Сейчас я отдохну, а потом начну подготовку к следующей части сезона».

 

 

  Ян-Никлас Дрост (Jan-Niklas Droste), врач команды: «Сразу после этапа мы пошли к медицинскому фургону Тур де Франс, затем решили поехать в больницу для дальнейшего обследования, и чтобы быть уверенными, что с его позвоночником всё в порядке. У него сильные ушибы, он едва может дышать из-за боли. У него также обширные повреждения кожи, несколько глубоких ссадин. С точки зрения безопасности лучше сойти с гонки сейчас и отдохнуть, чтобы восстановиться».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор: «На этом Тур де Франс мы получили ещё один сильный удар. Один удар мы пережили  с Петером, но удача не на нашей стороне. Сейчас самое важное, чтобы Рафал смог полностью восстановиться. Теперь он полностью сконцентрируется на Вуэльте Испании».

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Теги к статье: Рафал Майка Rafal Majka Bora-Hansgrohe Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Александр

    shura89

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 10.07.2017

    С каждым днем все обидней, Саган, Кэв, Томас, Порт, Майка..... Дальше все предскауемо, Скай с Фрумом без вариантов, далее будет Ару. Кто третий? На Контадора ставил максимум в 10ку, даже не в 5-ку. Оказывается все еще печальней. 



    Цитата: shura89
    С каждым днем все обидней, Саган, Кэв, Томас, Порт, Майка..... Дальше все предскауемо, Скай с Фрумом без вариантов, далее будет Ару. Кто третий? На Контадора ставил максимум в 10ку, даже не в 5-ку. Оказывается все еще печальней. 
     также минус Вальверде. С самого первого дня все рушится в этом туре

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • velodoctor
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    velodoctor-Фото

    Метьюз то реальный фаворит в борьбе за зеленую майку, я честно говоря не верил в такое, особенно после его первых финишей, но в отсутствии Сагана, вынужден согласиться с теми кто это писал, он реально претендент номер один, Киттель выпадает одним из первых в горах, а австралиец делает неверояные вещи, проходя такие подъемы вместе с горняками, а  иногда даже многих оставляя позади (Кижерловски). 

    Если весь санвеб объндинится вокруг этой задачи, думаю должно получиться. Главное чтоб не заболел, не сняли и ничего не сломал. biggrin

  • kwwk
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22)
    kwwk-Фото
    Ну насчет не той машины Скай Вы явно погорячились, подобной нет ни у одной команды, и что-то мне подсказывает, что она укатает в нужное время всех на своем пути, а Томас это примерно был круиз-контроль в этой машине.
  • uran
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    uran-Фото

    Надеюсь Кристоф и Ка возмет этап, все стараются но результата пока нет. Есть возможность взять финиш под контроль команде, на фоне усталости других.

  • shura89
    Рафал Майка покидает Тур де Фр ... (1)
    shura89-Фото

    С каждым днем все обидней, Саган, Кэв, Томас, Порт, Майка..... Дальше все предскауемо, Скай с Фрумом без вариантов, далее будет Ару. Кто третий? На Контадора ставил максимум в 10ку, даже не в 5-ку. Оказывается все еще печальней. 



    Цитата: shura89
    С каждым днем все обидней, Саган, Кэв, Томас, Порт, Майка..... Дальше все предскауемо, Скай с Фрумом без вариантов, далее будет Ару. Кто третий? На Контадора ставил максимум в 10ку, даже не в 5-ку. Оказывается все еще печальней. 
     также минус Вальверде. С самого первого дня все рушится в этом туре

  • GTX
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22)
    GTX-Фото
    Цитата: rude_rider
    Считать ли возможную победу Фрума на туре полноценной ибо Валя сошел,Порт сошел,Конта не торт и два раза падал,Ден мартина падал,Кинтана устал?)))))))))
     
    Кароче фрум уже не торт..хоть команда при нем..
    так что Астана и Ажедузар будут его бить
    На счет Фрума разсмешили, он как раз таки идет по восходящей. А вот Фульсанг на 3-й неделе очень вероятно что модет капнуть.

    Цитата: protur
    Машина Скай уже не та, без GT. Ару с Фульсангом на раз-два ее (машину) разобрали. И Фрумм один. Одинокий Фрумм страдал и это было видно.
    Вы наверно в паралельном измерении гонку смотрите, на 3-й горе высшей категории у Фрума 3 грегари было, это называеться скай не та? Фрум страдал, ахах, ну да, так страдал, что Кинтана, Ару, Мартин не могли усидеть за ним, когда атаковал.
  • Rokka
    Адриано Малори завершил карьер ... (1)
    Rokka-Фото
    Очень жаль карьеру Адриано, всегда был рад его успехам. Надеюсь что у него все получится в новом старте!
  • akhmetov45
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22)
    akhmetov45-Фото
    Ждать не надо было.
  • GTX
    Крис Фрум, Фабио Ару, Роман Ба ... (22)
    GTX-Фото
    Цитата: Olzhik23
    По мне поступок Фрума против Ару не стоит обсуждать, мы не видели видео чтобы осудить сейчас прав ли он или нет. Но вот то что Ару атаковал при механической проблеме Фрума здесь все правильно, никто не должен останавливаться - нету таких правил. Механическая проблема, падения это все часть гонки и правила такое не прописывают чтобы гонщик остановился при падении желтой майки или при механической проблеме. Поэтому велоспорт командная гонка, как механики отработают, технички, врачи которые составят план восстановления чтобы гонщики уверенно шли спуски и т.д. Упал Порт его вина, упал Томас не повезло, значит они слабее сейчас того же Фрума и Ару которые были сконцентрированны всю дистанцию.
    Не надо, не надо. Падение Мартина и Контадора - это что тоже их вина получаеться или завал на 9 этапе Джиро, все кто упал виновные, ездить не умеют? Случай всегда имел место быть. Это теория вероятности.
  • levonardo
    Ильнур Закарин продлил контрак ... (2)
    levonardo-Фото

    А мне наоборот кажется, что именно Ильнур дал Катюше толчок к становлению как комнды ориентированной НА подиумы победы в ГТ. А насчёт поддержки в горах-да, не скай. Но есть молодой Мамыкин, опытные Таарамяе и Кишерловски. Но команду тоже надо строить и развивать, сразу ничего не бывает А вообще Вуэльта покажет к чему идёт Катюша.

  • DIM
    Перелом ключицы и тазовой кост ... (16)
    DIM-Фото

    По логике этот этап должен был заканчиваться финишем в гору, но организаторы не захотели убивать интригу после первой же недели и устроили "адский" даунхил после прохождения трёх гор высшей категории! Даже если орги не хотели такого "мяса", они его получили! А что такое спуск с Мон дю Ша все прекрасно видели на прошедшем Дофинэ ровно месяц назад!

    Шапо Фруму, то что он вытворяет на спуске, затмевает даже его работу в гору!

     

     

     

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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