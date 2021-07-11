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Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

Алехандро Вальверде, Ваут Пулс, Наиро Кинтана, Винченцо Нибали о 15-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

На 15-м этапе Тур де Франс-2021, завершающем вторую неделю гонки, борьба началась с первых километров дистанции – и за право уехать в отрыв, и за очки на промежуточном спринте, и за гороховую майку. Гонка разделилась на две части – многочисленный отрыв уехал бороться за этап и очки, а генеральщики повели свою гонку.

 

41-летний испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде ответил на атаку победителя этапа Сеппа Кусса (Jumbo-Visma), но не смог закрыть просвет в 20 секунд и финишировал вторым.

 

33-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain-Victorious Ваут Пулс, 34-летний канадский велогонщик команды Israel Start Up Nation Майкл Вудс продолжили борьбу за горную классификацию на всех вершинах этапа, а их соперниками стали Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic).

 

  Майкл Вудс (Israel Start Up Nation) не смог удержать гороховую майку, которая перешла к Вауту Пулсу (Bahrain-Victorious). Пулс взял горную премию на вершине подъёма 1-й категории Монте-де-Монт-Луи (Montee de Mont-Louis),  уступил Вауту Ван Арту (Jumbo-Visma) на вершине  подъёма 2-й категории Коль де Пюиморанс (Col de Puymorens), прошёл третьим вершину подъёма 1-й категории Порт-д'Анвалира и последнюю вершину дня Коль де Бейшалис (Col de Beixalis). Ваут Пулс лидирует в горной классификации с преимуществом в 8 очков над Майклом Вудсом. 10 очков отделяют Пулса от Наиро Кинтаны и Ваута Ван Арта.

 

 

Колумбийскому гонщику команды Arkea Samsic Наиро Кинтане не удалось вернуть себе гороховую майку, но он взял премию Анри Дегранжа, пройдя первым наивысшую точку этого выпуска Тур де Франс – вершину  Порт-д'Анвалира.

 

 

 Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

 

Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

 

  Алехандро Вальверде: «Сегодня у нас было чуть больше свободы, мы смогли уехать в отрыв. Когда это удалось, целью была победа на этапе, но всегда тяжело финишировать в такой группе, которая собралась сегодня. Рад, что финишировал вторым, хотя было бы лучше пересечь финиш первым. Но Кусс атаковал очень мощно, было тяжело отыграть у него эти 15 – 20 секунд. Он отлично знает Бейшалис, и подъём, и спуск, поэтому проехал их идеально. Я же рискованно прошёл пару поворотов на спуске и сказал себе: «Победа это хорошо, но гораздо важнее не упасть». И это не из-за того, на какие гонки нацелен дальше, а просто потому, что не хотел падать. На подобном спуске можно очень сильно травмироваться».

 

 

  Ваут Пулс: «Очень рад снова надеть гороховую майку и финишировать на подиуме этапа. Думаю, день прошёл отлично. Трое наших ребят финишировали высоко, мы продолжаем бороться за победу в командной классификации. Было тяжело бороться с Ваутом Ван Артом в спринте за горные очки, но один раз у меня получилось его обойти, а также взять очки на последней вершине и перехватить майку. Пойдём день за днём. Завтра отдых, а потом ещё больше сражений за гороховую майку в горах».

 

Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Наиро Кинтана (Arkea Samsic): «Я старался набрать преимущество, рад тому, как меня поддерживала команда и колумбийские болельщики. На финальных подъёмах я вступил в борьбу с соперниками, которым помогали товарищи по команде. Я попробовал создать просвет на перевале  Энвалира, на высоте более 2000 м, а потом на Бейшалис взять как можно больше очков. Люблю перевалы в Пиренеях, надеюсь, что нога пойдёт хорошо на следующих этапах».

 

Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

 

 

  Винченцо Нибали проехал в этом выпуске Тур де Франс последний этап, он собирается сойти с гонки во второй день отдыха, чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Токио. На 15-м этапе 36-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo отобрался в отрыв дня, несколько раз атаковал, но в итоге финишировал 11-м.

 

  Винченцо Нибали: «Сегодня тяжёлым был весь этап, не только финал, особенно после больших усилий, приложенных вчера. Жюльен (Бернар) и Кенни (Элиссонд) очень меня поддержали. Было нелегко весь день ехать впереди. В финале мы пытались продавить, задать высокую скорость, чтобы проредить группу, а также взять контроль над гонкой. На финальном подъёме в отрыве не было согласия, получилась просто личная борьба сильнейших. Думаю, в целом этап прошёл хорошо, наша команда атаковала с самого старта. Перед тем, как покинуть гонку, был последний хороший тест.  

 

В отличие от прошлых лет ехал Тур по-другому, но похоже на то, как провёл его перед Рио в 2016 году. Тур де Франс поднимает уровень каждого, можно сравнить себя с топовыми гонщиками мира. Думаю, для меня участие в Туре – идеальный способ выйти на пик формы к Токио.

 

Чувствую себя хорошо, но на олимпийской гонке нужно, чтобы вся команда была на пике. Уверен, что мой товарищ по команде Джулио Чикконе будет ключевым гонщиком команды».

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2021

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    M-07-Фото
    Ну а про Анди почему бы не вспомнить? Он ведь тоже устраивал смелые атаки, просто карьера не получилась такой долгой из-за травмы, но о нём, в отличие от Контадора, вспоминают редко, хотя не менее зрелищный гонщик был, просто не получилось выиграть ГТ, да и карьера долгой не вышла из-за травмы, но не только же победные атаки смелых вспоминать. Хотя Анди выиграл Льеж тоже смелой атакой.
    Но больше всего мне понравилось шоу де Гента, благодаря которому он стал третьим на Джиро и даже чуть не выиграл (о чём я узнал только недавно, когда кто-то упомянул о подиуме на той Джиро, и я пошёл смотреть, как он это сделал, сам мельком тогда смотрел ту Джиро, помнил только про соперничество Родригеса с Хешедалем и в велоспорте мало разбирался тогда). Оказывается, он мог стать генеральщиком, немного жаль, что не стал.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (32)
    VeloVelo-Фото

    Да-да, спасибо, что поправили )

  • uran
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    uran-Фото
    Как-то Боссон Хаген с Буани выбыли из ТДФ, неужели некому было их затянуть. Вон "старика" Кэва пол квиков тащат. А вообще тур интересный. Ни одного случайного победителя, все как на подбор.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    EL-Fenomeno-Фото

    От такого этапа ждал большего, особенно от генеральщиков, но там почти засуха. Робкие попытки от Карапаза и Вингегора, а Уран без атак и второй в генерале (ну где справедливость!). Одно что порадовало так это борьба за горох. Сейчас 4 человека (ВВА я тоже включаю) и они явно ещё поборятся на 16-17-18 этапах за майку горного короля.

    Цитата: kwwk
    И опять спуск на финиш и конец борьбы за этап. Робкие попытки генералов только выкинули Мартана и никакой борьбы.

    Хорошо сказал о них под конец репортажа С.Курдюков: не хватает смелости и чего то ещё (не помню), но от себя добавлю: веры (в себя). Вот в таких случаях я вспоминаю Эль Пистолеро и Пурито...где вы новые контадоры и родригесы..?

    Цитата: Arciv
    Бедный Боссен Хаген! Через 40 минут в одиночку после предпоследнего! И в лимит не вписался! Но на характере доезжал

    Очень сильно страдал, жара и точно что то ещё нанесли ему сокрушительный и нокаутирующий удар на этапе, но какой же ЭБХ молодец, что как и Дламини ранее, доехал, хотя знал и понимал, что уже вне лимита.
     

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Earl57

    Но каков Ван Арт. В отрыве заботился о Куссе, чтобы тот тратил как можно меньше сил. Возил ему водичку, отвлекал на себя внимание.
    После того, как Кусс атаковал на крутяке, Ваут спустился к генеральщикам и взял на буксир Вингегора. Сколько же у него сил.

     

    Отлично описано! 

     

    Январский ролик про Ваута, который в очередной раз актуален после сегодняшнего этапа: https://www.youtube.com/watch?v=oB04BTRfZiA . Гляньте, гарантировано поднимает настроение)

  • SportSpirit
    Сепп Кусс - победитель 15 этап ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Сепп Кусс любит и умеет выигрывать 15-ые этапы на ГТ) ждем его победу 15-м этапе Джиро-2023, например) 

     

    В целом же это был день красавчиков из JV: Кусс, ван Арт, Вингегор - каждый сделал все, что мог, и то, то было нужно для максимальной командной эффективности! 

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    SportSpirit-Фото
    И все равно респект Хагену за такое решение - доехать! Проигрывал-то отчаянно и без вариантов...
  • Gerasim
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    Gerasim-Фото
    У вас что не пост, то одно нытье про Астану, успокойтесь уже. Как на меня Луценко едет отличный тур для себя пока что
  • s75
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    s75-Фото

    Цитата: AmaAma
    Ждем среды и четверга! Там точно будет борьба до последнего.
    Карапасу нужно высаживать на 1,5 минуты Урана и на 2 Вингегарда.. иначе Скай мимо топ-3 и вообще без побед на Туре. 


    Глядя на тактические изыски от Габбы и Кнавена есть опасения, что процесс высаживания произойдет как раз в обратном направлении. 

  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (42)
    Arciv-Фото
    Цитата: RVL
    Так он уже 2 берет. Думаю 5+ ему по плечу
    Ему по плечу)) но соперники могут что-то придумать

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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