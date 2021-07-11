 Велогонщики о 15-м этапе Тур де Франс-2021

Алехандро Вальверде, Ваут Пулс, Наиро Кинтана, Винченцо Нибали о 15-м этапе Тур де Франс-2021

На 15-м этапе Тур де Франс-2021, завершающем вторую неделю гонки, борьба началась с первых километров дистанции – и за право уехать в отрыв, и за очки на промежуточном спринте, и за гороховую майку. Гонка разделилась на две части – многочисленный отрыв уехал бороться за этап и очки, а генеральщики повели свою гонку.

41-летний испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде ответил на атаку победителя этапа Сеппа Кусса (Jumbo-Visma), но не смог закрыть просвет в 20 секунд и финишировал вторым.

33-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain-Victorious Ваут Пулс, 34-летний канадский велогонщик команды Israel Start Up Nation Майкл Вудс продолжили борьбу за горную классификацию на всех вершинах этапа, а их соперниками стали Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic).

Майкл Вудс (Israel Start Up Nation) не смог удержать гороховую майку, которая перешла к Вауту Пулсу (Bahrain-Victorious). Пулс взял горную премию на вершине подъёма 1-й категории Монте-де-Монт-Луи (Montee de Mont-Louis), уступил Вауту Ван Арту (Jumbo-Visma) на вершине подъёма 2-й категории Коль де Пюиморанс (Col de Puymorens), прошёл третьим вершину подъёма 1-й категории Порт-д'Анвалира и последнюю вершину дня Коль де Бейшалис (Col de Beixalis). Ваут Пулс лидирует в горной классификации с преимуществом в 8 очков над Майклом Вудсом. 10 очков отделяют Пулса от Наиро Кинтаны и Ваута Ван Арта.

Колумбийскому гонщику команды Arkea Samsic Наиро Кинтане не удалось вернуть себе гороховую майку, но он взял премию Анри Дегранжа, пройдя первым наивысшую точку этого выпуска Тур де Франс – вершину Порт-д'Анвалира.

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Алехандро Вальверде: «Сегодня у нас было чуть больше свободы, мы смогли уехать в отрыв. Когда это удалось, целью была победа на этапе, но всегда тяжело финишировать в такой группе, которая собралась сегодня. Рад, что финишировал вторым, хотя было бы лучше пересечь финиш первым. Но Кусс атаковал очень мощно, было тяжело отыграть у него эти 15 – 20 секунд. Он отлично знает Бейшалис, и подъём, и спуск, поэтому проехал их идеально. Я же рискованно прошёл пару поворотов на спуске и сказал себе: «Победа это хорошо, но гораздо важнее не упасть». И это не из-за того, на какие гонки нацелен дальше, а просто потому, что не хотел падать. На подобном спуске можно очень сильно травмироваться».

Ваут Пулс: «Очень рад снова надеть гороховую майку и финишировать на подиуме этапа. Думаю, день прошёл отлично. Трое наших ребят финишировали высоко, мы продолжаем бороться за победу в командной классификации. Было тяжело бороться с Ваутом Ван Артом в спринте за горные очки, но один раз у меня получилось его обойти, а также взять очки на последней вершине и перехватить майку. Пойдём день за днём. Завтра отдых, а потом ещё больше сражений за гороховую майку в горах».

Наиро Кинтана (Arkea Samsic): «Я старался набрать преимущество, рад тому, как меня поддерживала команда и колумбийские болельщики. На финальных подъёмах я вступил в борьбу с соперниками, которым помогали товарищи по команде. Я попробовал создать просвет на перевале Энвалира, на высоте более 2000 м, а потом на Бейшалис взять как можно больше очков. Люблю перевалы в Пиренеях, надеюсь, что нога пойдёт хорошо на следующих этапах».

Винченцо Нибали проехал в этом выпуске Тур де Франс последний этап, он собирается сойти с гонки во второй день отдыха, чтобы подготовиться к Олимпийским играм в Токио. На 15-м этапе 36-летний итальянский велогонщик команды Trek-Segafredo отобрался в отрыв дня, несколько раз атаковал, но в итоге финишировал 11-м.

Винченцо Нибали: «Сегодня тяжёлым был весь этап, не только финал, особенно после больших усилий, приложенных вчера. Жюльен (Бернар) и Кенни (Элиссонд) очень меня поддержали. Было нелегко весь день ехать впереди. В финале мы пытались продавить, задать высокую скорость, чтобы проредить группу, а также взять контроль над гонкой. На финальном подъёме в отрыве не было согласия, получилась просто личная борьба сильнейших. Думаю, в целом этап прошёл хорошо, наша команда атаковала с самого старта. Перед тем, как покинуть гонку, был последний хороший тест.

В отличие от прошлых лет ехал Тур по-другому, но похоже на то, как провёл его перед Рио в 2016 году. Тур де Франс поднимает уровень каждого, можно сравнить себя с топовыми гонщиками мира. Думаю, для меня участие в Туре – идеальный способ выйти на пик формы к Токио.

Чувствую себя хорошо, но на олимпийской гонке нужно, чтобы вся команда была на пике. Уверен, что мой товарищ по команде Джулио Чикконе будет ключевым гонщиком команды».