Наиро Кинтана не будет бороться за генеральную классификацию Тур де Франс-2021

Состав команды Akrea-Samsic на Тур де Франс-2021

Капитан команды Arkea-Samsic Наиро Кинтана не собирается бороться за генеральную классификацию Тур де Франс-2021, о чём рассказал на пресс-конференции перед стартом. 31-летний колумбийский велогонщик дважды поднимался на вторую ступень подиума французского Гранд-тура и является победителем трёх этапов. В прошлом году на Тур де Франс он финишировал 17-м.

Помимо Наиро Кинтаны лидерами велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2021 будут 29-летний французский гонщик Варран Баргиль и 30-летний французский спринтер Насэр Буанни.

Наиро Кинтана: «Так как я не буду бороться за генеральную классификацию, то и готовился к гонке по-другому, в отличие от прошлых лет. Больше дней выделил для подготовки к этапам. Так что если увидите меня отстающим и теряющим 10 или 20 минут, знайте, что это специально, чтобы потом меня отпускали в отрывы. Наша стратегия – борьба за этапы, которые мы наметили. Команда выбрала другой подход к Тур де Франс, без борьбы за генеральную классификацию, поэтому Виннер и Дайер не вошли в состав. Будем разыгрывать другие карты, делать ставку на гонщиков других типов, надеемся присутствовать в отрывах, сделаем всё, что в наших силах. Мы готовились к этой гонке как к итальянским классикам.

Знаю, что не слишком хорошо выступил на Критериуме Дофине. В этом году у меня были большие проблемы с аллергией. На этой гонке никогда не выступал хорошо именно из-за всей этой пыльцы, которая бывает в это время года. Но в этом году ситуация с аллергией была ужасной.

Сейчас мы подходим к старту с новым настроем, и, надеюсь, со здоровьем всё будет в порядке».

Наиро Кинтана не скрывает, что собирается бороться за горную классификацию Тур де Франс-2021: «После операции (которую Кинтане провели в октябре 2020 года) понадобилось больше полугода, чтобы вернуть физическую форму. Мы продолжали работать всё время, над всеми мышцами. На данный момент всё в порядке, но это не означает, что в какой-то момент не появится дискомфорт. В гонке я смог бороться за горную классификацию, в 2013 году я её выигрывал. С огромной радостью включусь в эту борьбу».

Генеральный менеджер команды Arkea-Samsic Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert): «Команда на Тур де Франс-2021 выстроена вокруг наших трёх лидеров – Наиро Кинтаны, Варрана Баргиля и Насэра Буанни. Наша цель – использовать как можно больше возможностей в борьбе за победу на этапах, не пренебрегая другими целями по ходу гонки. Сбалансированный состав сумеет справиться с любым типом рельефа и поддержать наших лидеров. У нас интернациональный состав, в котором пять французских гонщиков, двое из которых уроженцы Бретани. Бретань – исторически наша спортивная территория. Мы гордимся нашими корнями, как и наши партнёры Arkea и Samsic. Хотим, чтобы красно-чёрные цвета наших маек как можно ярче сияли все три недели гонки».

Вместе с Наиро Кинтаной, Варраном Баргилем и Насэром Буанни на старт в Бресте 26 июня выйдут: 31-летний французский гонщик Антони Делаплас, 25-летний французский гонщик Эли Жесбер, 29-летний британский велогонщик Дэниэл Маклей, 26-летний французский гонщик Клеман Руссо и 22-летний британский гонщик Фред Райт.

Состав велокоманды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2021:

Nairo Quintana, (Колумбия)

Nacer Bouhanni, (Франция)

Warren Barguil, (Франция)

Daniel Mclay, (Великобритания)

Clement Russo, (Франция)

Elie Gesbert, (Франция)

Anthony Delaplace, (Франция)

Connor Swift, (Великобритания)