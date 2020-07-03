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Дилан Тёнс о победе на этапе Тур де Франс-2019 и планах на будущее

Дилан Тёнс: «Победа на этапе Тур де Франс-2019 стала поворотным пунктом карьеры»

 

 

 Дилан Тёнс (Dylan Teuns) в прошлом году принёс команде Bahrain-McLaren победу на этапе Тур де Франс. В этом сезоне на французском Гранд-туре он собирается быть помощником капитана команды Микеля Ланды, поэтому может не получить такой же свободы, как в прошлом году. Контракт 28-летнего бельгийского гонщика с командой Bahrain-McLaren завершается в конце этого года.

 

 В интервью Het Laatste Nieuw Дилан Тёнс рассказал о том, как победа на этапе Тур де Франс изменила его статус, и что в данный момент он предпочитает продлить контракт с Bahrain-McLaren.

 

Дилан Тёнс о победе на этапе Тур де Франс-2019 и планах на будущее

 

 

  Дилан Тёнс: «Моя победа на этапе Тур де Франс-2019 стала поворотным пунктом карьеры. Мой статус в команде очень вырос. Болельщики тоже стали чаще меня узнавать, потому что люди, которые обычно не следят за велогонками, смотрят Тур.

 

 Команда связывает большие планы с Ландой, мы будем ему помогать. Возможно, где-нибудь я получу свободу действий, но изначально моя задача – помогать. У нас сильный состав с Ваутом Пулсом, Дамиано Карузо и Пельо Бильбао.

 

  Я очень хорошо чувствую себя в Bahrain-McLaren, поэтому первый вариант для меня – остаться здесь. Хотя мной интересуются другие команды, названий которых называть не буду.

 

  Обычно нервничаю, когда заканчивается контракт. В такой ситуации всегда хочешь показать себя, как можно скорее выступить хорошо. Но когда гонки остановились, я обнаружил, что мне стало легче отбросить беспокойство».

 

  Дилан Тёнс во время паузы в гонках занялся поиском новых маршрутов для тренировок и посвятил себя фермерству: «Я много помогал друзьям, выращивающим картофель. Мне нравится управлять трактором – пахать, готовить поле, орошать, и так далее. Идеально очищает мысли».

 

  Из-за пандемии Дилану Тёнсу пришлось отложить важное событие личной жизни – свадьбу: «Мы хотели сделать настоящий праздник, но его не получится, когда все должны держаться на полтора метра друг от друга. Мы собирались пожениться после сезона этого года, но есть шанс, что сыграем свадьбу в 2021 году».

 

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Теги к статье: Дилан Тёнс Dylan Teuns Bahrain McLaren

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Комментарии

  • VeloVelo
    Трудности с возвращением в Евр ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Карапасу запретят выехать в Европу? )
    Очередная "журналистская бла-блатина".

    Все биги будут на ТДФ.

  • patar
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (6)
    patar-Фото
    Не совсем понимаю, чем Петя, так сильно отличается от победителей гран-туров? 5 раз в зелёной майке ТДФ - это ли не показатель?. Он просто за очки борется, а не за время. Да, к тому же, недавно публиковали новости о заработках гонцов в пелотоне. И, если я ничего не путаю, Саган оказался самым высокооплачиваемым гонщиком или больше всего за год заработал. Не помню точно
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Итальянцы о медийности в велоспорте

    Пресса интересуется только капитанами и победителями этапов. На грегари не обращает внимания. А скелет на дне - это механики, массажисты, тренеры, водители автобусов. Без которых не было чемпионов...
    Не только пресса но и зрители, и пишущие форумчане))

    Ролик о иностранцах, англосаксах и выходцах из СССР ?????
  • Astanaforever
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Чего, чего, а харизмы у Пети не занимать. Мало таких в пелотоне. Поэтому и медийности у него на порядок выше, допустим , чем у победителей грантуров и гонцов с миллионными контрактами. Шоумен. Че сказать.
  • Astanaforever
    Велокоманда Deceuninck – Quick ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Хоть так как то размочить сезон. Да уж
  • motte
    Перед дебютом на Джиро д’Итали ... (6)
    motte-Фото

    Что сказать, красавчег!

    Двигай бизнес, когда в масть и молодой-:)

  • sergejdriver
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (18)
    sergejdriver-Фото

    Время вас рассудит) К чему этот бесполезный спор? Кому то нравится Рэмко, кому то нет. А самому Рэмко плевать на мнение и того и другого))

  • Earl57
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (18)
    Earl57-Фото

    А чем чемпион Бельгии лучше чемпиона Великобритании? Ремко побеждал в юниорах на ЧМ, Том тоже побеждал в юниорах на ЧМ. 

    Тома еще 2 года назад настойчиво звали в Скай. И не просто звали, а после отказа пытались надавить на него через отца. Но парень наотрез отказался. Потому что Скай/Инеос не даст ему того, что он хочет. После того как команда Уиггинса распалась, специально для него одного создали команду. В которой до последнего времени кроме самого Тома был еще 19-летний парнишка и одна девушка-гонщица. Всего 3 человека, а спонсоров больше чем у Скай и квиков. И больших, солидных спонсоров. Недавно в разгар пандемии команда подписала еще 10 парней. Руководитель команды сказал что спонсоры были так довольны результами, что значительно увеличили бюджет команды, причем незамедлительно. В августе Том поедет Л'Авенир и андеровское Джиро. Если в Л'Авенир выступают национальные сборные и участие Тома обеспечивает Бритиш Сайклинг, то в Джиро обычные команды. Поэтому и потребовалось срочное увеличение состава.

     

  • Camel
    Виктор Кампенартс продолжает э ... (18)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Ну так это же не Саган так делает. А ровесник Ремко. Которому 20 лет. И он тоже может побеждать. На юниорском Рубэ. На андреровском Рубэ. На чемпионате мира. И не только на шоссе, но и в велокроссе и МТБ.
    И Ремко его не интересует. Он озвучил свою цель на ближайшие пару лет - догнать и перегнать Матье Ван дер Пула.

    А какая разница, кто именно так делает. Эвенпулу нужно совершенно другое. И пока его ровесник скачет козлом на велосипеде, Ремко в 18 лет становится чемпионом Бельгии, ЧМ в групповой и индивидуальной гонках. Юниор. А в 19 лет - чемпион Европы и 2-й на ЧМ. Зачем ему скакать на велосипеде?

  • EL-Fenomeno
    Виртуальный Тур де Франс-2020 ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Спасибо, Оля (вам мой 2000-й комент на сайте give_rose ), я выбираю Ю-туб

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