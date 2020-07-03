Дилан Тёнс о победе на этапе Тур де Франс-2019 и планах на будущее

Дилан Тёнс: «Победа на этапе Тур де Франс-2019 стала поворотным пунктом карьеры»

Дилан Тёнс (Dylan Teuns) в прошлом году принёс команде Bahrain-McLaren победу на этапе Тур де Франс. В этом сезоне на французском Гранд-туре он собирается быть помощником капитана команды Микеля Ланды, поэтому может не получить такой же свободы, как в прошлом году. Контракт 28-летнего бельгийского гонщика с командой Bahrain-McLaren завершается в конце этого года.

В интервью Het Laatste Nieuw Дилан Тёнс рассказал о том, как победа на этапе Тур де Франс изменила его статус, и что в данный момент он предпочитает продлить контракт с Bahrain-McLaren.

Дилан Тёнс: «Моя победа на этапе Тур де Франс-2019 стала поворотным пунктом карьеры. Мой статус в команде очень вырос. Болельщики тоже стали чаще меня узнавать, потому что люди, которые обычно не следят за велогонками, смотрят Тур.

Команда связывает большие планы с Ландой, мы будем ему помогать. Возможно, где-нибудь я получу свободу действий, но изначально моя задача – помогать. У нас сильный состав с Ваутом Пулсом, Дамиано Карузо и Пельо Бильбао.

Я очень хорошо чувствую себя в Bahrain-McLaren, поэтому первый вариант для меня – остаться здесь. Хотя мной интересуются другие команды, названий которых называть не буду.

Обычно нервничаю, когда заканчивается контракт. В такой ситуации всегда хочешь показать себя, как можно скорее выступить хорошо. Но когда гонки остановились, я обнаружил, что мне стало легче отбросить беспокойство».

Дилан Тёнс во время паузы в гонках занялся поиском новых маршрутов для тренировок и посвятил себя фермерству: «Я много помогал друзьям, выращивающим картофель. Мне нравится управлять трактором – пахать, готовить поле, орошать, и так далее. Идеально очищает мысли».

Из-за пандемии Дилану Тёнсу пришлось отложить важное событие личной жизни – свадьбу: «Мы хотели сделать настоящий праздник, но его не получится, когда все должны держаться на полтора метра друг от друга. Мы собирались пожениться после сезона этого года, но есть шанс, что сыграем свадьбу в 2021 году».