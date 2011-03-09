VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Ваут Пулс разочарован, что не попал в состав команды Sky на Тур де Франс-2017

Ваут Пулс: «Самое важное, что, по крайней мере, теперь у меня не болит колено» 

 

 29-летний голландский гонщик команды Sky Ваут Пулс (Wout Poels)  не попал в состав на Тур де Франс-2017, хотя в 2015 и 2016 годах был частью команды, помогавшей Крису Фруму одержать две победы на Тур де Франс. 

 

  Из-за травмы колена в этом сезоне Ваут Пулс был вне соревнований с конца февраля по середину июня, проехав всего три гонки –  Volta a la Comunitat Valenciana и Вуэльту Андалусии-Руту дель Соль (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol) в феврале, и «Рут дю Суд» (Route du Sud) в конце июня.  В интервью  De Telegraaf Ваут Пулс сказал, что понимает решение руководства команды Sky, но разочарован тем, что не сможет принять участие в Тур де Франс-2017.

 

  Ваут Пулс: «Дэйв Брэйлсфорд позвонил мне в среду. Новость о том, что не еду на Тур де Франс, стала ударом. Последние месяцы я делал всё, чтобы попасть в состав, и был уверен, что меня возьмут. Думаю, я был готов к гонке. Такая новость не означает, что я захочу уйти из Sky, мне хорошо в команде, у меня контракт ещё на два года. Разочарование – часть спорта, и я это вполне осознаю.

  В июле буду готовиться к Вуэльте Испании, а какой будет моя программа гонок до испанского Гран-тура, я ещё не знаю. Самое важное, что, по крайней мере, теперь у меня не болит колено».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Ваут Пулс Sky Wout Poels Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 22:30 | Регистрация: 3.07.2011

    Думаю, это промах Брейлсфорда. На 3 неделе Пулс набрал бы форму. Совсем мне действ я Скай не нравятся в этои году.

  2. Camel

    Вчера, 22:38 | Регистрация: 29.01.2017

    Набрал бы - не набрал бы... Это всё предположения. Пулс в этом году действительно слаб. А Фруму нужна 4-я победа. Зачем ему ТАКОЙ Пулс?

    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Вчера, 23:38 | Регистрация: 3.07.2011

      Так все о чем мы говорим-это только предположения. Более того-решения принимаются на основе таких же предположений. Не предполагаешь-значит не думаешь, тут уж кому что ближе. Пулс-грегари проверенный, с высокой самоотдачей, который работает не за страх, а за совесть. Которому ничего особо не светит на Вуэльте. И которого жалко терять. И Ланда. После Джиро, на прошлом Туре был самым слабым грегари. И который, в то же время имеет шансы быть в отличной форме на Вуэльте.

  3. Имя: Станислав

    sstasuk

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 9.03.2011

    Жду его на Вуэльте, причем капитаном. Тем как он последние годы работает на туре на Фрума он заслужил мое(и не только) глубочайшее уважение. 

    болею за, а не против
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    Sezar-Фото
    Так все о чем мы говорим-это только предположения. Более того-решения принимаются на основе таких же предположений. Не предполагаешь-значит не думаешь, тут уж кому что ближе. Пулс-грегари проверенный, с высокой самоотдачей, который работает не за страх, а за совесть. Которому ничего особо не светит на Вуэльте. И которого жалко терять. И Ланда. После Джиро, на прошлом Туре был самым слабым грегари. И который, в то же время имеет шансы быть в отличной форме на Вуэльте.
  • VeloVelo
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    VeloVelo-Фото
    да, кстати, удивляет отсутствие ван Эмдена в призах.
  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (72)
    VeloVelo-Фото

    Никиас Арндт под капитанским номером в Санвеб. Баргий под 2-м.
    Ошибка или "тактический ход"? )

  • LLL
    Состав команды Trek – Segafred ... (22)
    LLL-Фото
    Ни в Кинтану, ни в Вальверде я не верю, но кто его знает(уже писала про форсмажоры)...и тому и другому удавалось заехать на подиум. Понимаю, что Кинтана после Джиро, на которой он не очень себя проявил, а Вальверде ...хм?
  • sstasuk
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    sstasuk-Фото

    Жду его на Вуэльте, причем капитаном. Тем как он последние годы работает на туре на Фрума он заслужил мое(и не только) глубочайшее уважение. 

  • EL-Fenomeno
    Предварительные составы команд ... (72)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати, ЮСиАЙ что-тот там решило с финишными временными отставниями от победителя этапов, по времени на гонках начианя с 2018 года (см.ссылку)

    http://inrng.com/2017/06/widening-the-gap/
    Я так понял, что теперь чтобы получить время победителя нужно финишировать действительно "вровень" с ним (интересная там табличка скоростей и метров - оцените).

    Изменения будут касатся только спринтерских этапов, так что горнякам/генеральщикам пожалуй придётся по немножку забывать о правиле "нейтрализации" 3 км.

  • Shega
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (5)
    Shega-Фото
    На сколько я помню обещание было не писать своего мнения о велогонках. И это обещание не нарушено.
  • Camel
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    Camel-Фото

    Набрал бы - не набрал бы... Это всё предположения. Пулс в этом году действительно слаб. А Фруму нужна 4-я победа. Зачем ему ТАКОЙ Пулс?

  • EL-Fenomeno
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Закарин на ITT очень легко, а вот в Италии..хм...новый "разделочный чемп"

  • Sezar
    Ваут Пулс разочарован, что не ... (4)
    Sezar-Фото

    Думаю, это промах Брейлсфорда. На 3 неделе Пулс набрал бы форму. Совсем мне действ я Скай не нравятся в этои году.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 июня

William Bonnet (FDJ)

Yohann Gene (Direct Energie)

Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2017 (136)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)