Ваут Пулс разочарован, что не попал в состав команды Sky на Тур де Франс-2017

Ваут Пулс: «Самое важное, что, по крайней мере, теперь у меня не болит колено»

29-летний голландский гонщик команды Sky Ваут Пулс (Wout Poels) не попал в состав на Тур де Франс-2017, хотя в 2015 и 2016 годах был частью команды, помогавшей Крису Фруму одержать две победы на Тур де Франс.

Из-за травмы колена в этом сезоне Ваут Пулс был вне соревнований с конца февраля по середину июня, проехав всего три гонки – Volta a la Comunitat Valenciana и Вуэльту Андалусии-Руту дель Соль (Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol) в феврале, и «Рут дю Суд» (Route du Sud) в конце июня. В интервью De Telegraaf Ваут Пулс сказал, что понимает решение руководства команды Sky, но разочарован тем, что не сможет принять участие в Тур де Франс-2017.

Ваут Пулс: «Дэйв Брэйлсфорд позвонил мне в среду. Новость о том, что не еду на Тур де Франс, стала ударом. Последние месяцы я делал всё, чтобы попасть в состав, и был уверен, что меня возьмут. Думаю, я был готов к гонке. Такая новость не означает, что я захочу уйти из Sky, мне хорошо в команде, у меня контракт ещё на два года. Разочарование – часть спорта, и я это вполне осознаю.

В июле буду готовиться к Вуэльте Испании, а какой будет моя программа гонок до испанского Гран-тура, я ещё не знаю. Самое важное, что, по крайней мере, теперь у меня не болит колено».