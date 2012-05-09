Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 12-м этапе Тур де Франс-2017

Альберто Контадор и Наиро Кинтана выпали из группы лидеров на подъёме Пейресурд

Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Наиро Кинтана (Movistar) не выдержали темпа, задаваемого командой Sky на королевском горном пиренейском 12-м этапе Тур де Франс-2017 с прохождением шести категорийных подъёмов и финишем в подъём 2-й категории. Они выпали из группы лидеров на предпоследнем подъёме этапа – подъёме 1-й категории Пейресурд. Колумбийский гонщик проиграл на финише 2 минуты 4 секунды, а Альберто Контадор финишировал через 2 минуты 15 секунд после победителя, Романа Барде (AG2R).

Photo © Bettini/Trek-Segafredo

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Думаю о том, чтобы пройти этап как можно лучше и о следующих днях. Сегодня старался проехать как можно лучше, и до последнего момента держался в группе. Атаковав (на Пор-де-Бале), я хотел немного потрясти дерево, у них было восемь гонщиков.

Удержаться в группе оказалось тяжело. Хотя я проехал лучше, чем ожидал, потому что утром перед стартом чувствовал себя очень плохо. Сегодня я финишировал на пределе, думал лишь о том, как бы поскорее приложить лёд к повреждённым частям тела. Теперь мне надо думать больше о победе на этапе, в генеральной классификации подняться почти невозможно. Это не только вопрос времени, но и в том, что сейчас я не в лучшей форме, а завтра ещё один тяжёлый день».

Наиро Кинтана (Movistar): «Мы боролись как могли, но у меня не та сила, к которой я привык. Когда я выпал, подумал, что потеряю больше времени, но в конце я старался изо всех сил, и потерял не так много времени.

Хочу вернуть свою силу. Пока это не случилось, ничего не могу планировать. Да, сейчас я не в лучшей форме, но до конца Тур де Франс ещё далеко, никогда не знаешь, что случится.

Возможно, Джиро д’Италия забрала у меня слишком много сил. Гонка была очень тяжёлой. Впервые я еду Джиро д’Италия и Тур де Франс. Мы надеялись, что всё пройдёт хорошо, но не сработало. В следующем году будем готовиться к Тур де Франс как раньше».