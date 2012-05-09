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Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 12-м этапе Тур де Франс-2017

Альберто Контадор и Наиро Кинтана выпали из группы лидеров на подъёме Пейресурд

 

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Наиро Кинтана (Movistar) не выдержали темпа, задаваемого командой Sky на королевском горном пиренейском 12-м этапе Тур де Франс-2017 с прохождением шести категорийных подъёмов и финишем в подъём 2-й категории. Они выпали из группы лидеров на предпоследнем подъёме этапа – подъёме 1-й категории Пейресурд. Колумбийский гонщик проиграл на финише 2 минуты 4 секунды, а Альберто Контадор финишировал через 2 минуты 15 секунд после победителя, Романа Барде (AG2R).

 

Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 12-м этапе Тур де Франс-2017

 

Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 12-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Думаю о том, чтобы пройти этап как можно лучше и о следующих днях. Сегодня старался проехать как можно лучше, и до последнего момента держался в группе. Атаковав (на Пор-де-Бале), я хотел немного потрясти дерево, у них было восемь гонщиков.

 

  Удержаться в группе оказалось тяжело. Хотя я проехал лучше, чем ожидал, потому что утром перед стартом чувствовал себя очень плохо. Сегодня я финишировал на пределе, думал лишь о том, как бы поскорее приложить лёд к повреждённым частям тела. Теперь мне надо думать больше о победе на этапе, в генеральной классификации подняться почти невозможно. Это не только вопрос времени, но и в том, что сейчас я не в лучшей форме, а завтра ещё один тяжёлый день».

 

Альберто Контадор и Наиро Кинтана о 12-м этапе Тур де Франс-2017

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Мы боролись как могли, но у меня не та сила, к которой я привык. Когда я выпал, подумал, что потеряю больше времени, но в конце я старался изо всех сил, и потерял не так много времени.

  Хочу вернуть свою силу. Пока это не случилось, ничего не могу планировать. Да, сейчас я не в лучшей форме, но до конца Тур де Франс ещё далеко, никогда не знаешь, что случится.

  Возможно, Джиро д’Италия забрала у меня слишком много сил. Гонка была очень тяжёлой. Впервые я еду Джиро д’Италия и Тур де Франс. Мы надеялись, что всё пройдёт хорошо, но не сработало. В следующем году будем готовиться к Тур де Франс как раньше».

 

 

 Результаты 12 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Стас

    ungvar

    Сегодня, 00:39 | Регистрация: 9.05.2012

    Надеюсь на третей неделе Конта возмет красивый этап.

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • DIM
    Победа Романа Барде и штраф Ри ... (1)
    DIM-Фото
    Действительно, совсем этот Уран распоясался, сначала победу у француза увёл, теперь жрёт когда захочет)))
  • meniscus
    Фабио Ару надевает желтую майк ... (3)
    meniscus-Фото
    Ару с жёлтым! Однако, возить его больше некому, надежда только на себя.
  • ungvar
    Альберто Контадор и Наиро Кинт ... (1)
    ungvar-Фото

    Надеюсь на третей неделе Конта возмет красивый этап.

  • 0x5F375A86
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    0x5F375A86-Фото

    По мне, так на этом этапе во многом решится судьба генеральной классификации. Победу отрыва могу прдеставить с большим трудом, т.к. команды генеральщиков будут активны на всей дистанции.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там па_ходу не только один Риго "словил" штраф и пенализацию но и другие

    А вот насчёт этого самого с Барде...как то не красиво от оргов выходит "свои всегда свои" ?

  • TohaPtz
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    TohaPtz-Фото
    Будет интересный этап, при этом опять под гору финиш, гонщики будут рисковать, но мне кажется выиграет кто-то из отрыва, главное что бы обошлось без завалов на спуске! Всем здоровья!
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    VeloVelo-Фото

    Победа из отрыва.

  • nurga95
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    nurga95-Фото

    Вы меня конечно извините...Но только ДУРАК может подумать что Sky отдали майку специально!!!вы что думаете для них это было бы не супер круто сохранить её с 1 этапа и до конца!! Впервые в истории вроде бы было такое. Простая логика вещей

  • SVS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (114)
    SVS-Фото
    Надевает, извините (голосом Слонёнка из мультика) :-)...
  • Denis Pashkov
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Denis Pashkov-Фото

    По мне так не очень интересный этап, командной работой тут ничего нового не добиться, скай также может в гору тянуть и тянуть, другое дело была бы одна гора последняя и пару холмов перед ней как на вуэльте, было бы намного интересней, там уже могли включиться не только чистые горняки 

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Rafael Reis (Caja Rural - Seguros RGA)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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