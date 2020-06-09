Наиро Кинтана и Варран Баргиль – лидеры команды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020

Генеральный менеджер команды Arkea-Samsic подготовке к Тур де Франс-2020

Генеральный менеджер Arkea-Samsic Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert) в интервью на сайте велокоманды рассказал о программе подготовки к Тур де Фран2020, разработанной для двух капитанов команды – Наиро Кинтаны и Варрана Баргиля.

Генеральный менеджер команды Arkea-Samsic подготовке к Тур де Франс-2020

- Можете рассказать, какие гонки поедут Варран Баргиль и Наиро Кинтана?

- Варран начнёт на «Route d’Occitanie», Наиро – с «Тура де л’Ан». Мы вместе со спортивными директорами команды ставим цель - в конце сезона одержать победу в Европейском Туре UCI (Europe Tour). Если два наших лидера стартуют на этих гонках, это увеличит наши шансы в наборе очков в классификации, где мы сейчас лидируем (Прим. VeloLIVE – у команды Arkea-Samsic сейчас 1704 очка в командном рейтинге Europe Tour, на 2-м месте команда Circus-Wanty Gobert с 990 очками). Победа в рейтинге в 2021 году откроет нам двери на все гонки Мирового тура и даст возможность продолжать прогрессировать.

- Они оба поедут Критериум Дофине-2020?

- Да. Критериум Дофине послужит нам генеральной репетицией Тур де Франс. Это важная гонка, формат которой является идеальной подготовкой к Туру. Конечно, в этом году гонка будет сокращена, но она всё равно интересна для гонщиков, потому что проходит за несколько недель до Тур де Франс. Наиро и Варран в этом году уже выступали вместе, приобрели опыт взаимодействия, который смогут улучшить на Критериуме Дофине.

- Перед Тур де Франс ещё будет большая неделя велогонок в Бретани?

- Да. В Бретани будет праздник – Гран-при Плуэ, чемпионат Европы, где наш спринтер Насэр Буанни – претендент. Другие гонщики команды должны пройти отбор. Зарезервирована и дата для чемпионата Франции. Варран – действующий чемпион. Пока мы не получили подтверждения, будут ли проводить чемпионат Франции, но мы очень надеемся, что он состоится. Очень жаль, что Варран не смог носить прекрасную майку чемпиона в течение всего сезона. Однако, пока ничего не решено. Надо ждать официальных заявлений по поводу проведения всех этих соревнований.

- Тур де Франс остаётся главной целью команды, вы всегда об этом говорили…

- Верно. Я говорил об этом с самого начала сезона. Наиро хочет подняться на подиум Тур де Франс, о чём он говорил много раз. Это не секрет. Варран тоже высоко ставит планку на Туре.

Наши лидеры дополняют друг друга, они могут положиться друг на друга, если вместе будут впереди. Но в итоге неизбежно всё решит спорт. Внезапная остановка сезона и неизвестность по поводу его продолжения, длящиеся несколько недель, могут стать дополнительным фактором.

Но мы стартуем на Тур де Франс с большими планами в отношении двух наших капитанов, хотя не будем хвастать, потому что знаем, насколько высок уровень в этой гонке. Ни одного соперника, ни одну команду нельзя считать незначительными».