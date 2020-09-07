Фабио Ару: «Не знаю, что со мной случилось»

Фабио Ару о сходе с Тур де Франс-2020

Фабио Ару сошёл с 9-го этапа Тур де Франс-2020, не сумев удержаться, когда пелотон ускорился. После схода 30-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates признался, что не понимает, почему не пошла нога.

Cyclingnews и Cycling Weekly цитируют слова Фабио Ару: «Я, правда, не понимаю, что со мной случилось. У меня нет ответа, и это мучает.

К этому Тур де Франс подошёл в полной готовности, хорошо поработал. Я не собирался бороться за генеральную классификацию, но хотел как можно больше помочь Тадею и, возможно, кто знает, использовать шанс, если бы он представился.

Выступление перед Тур де Франс давало надежду за исключением плохого дня, который случился у меня на Ломбардии. Мои данные с тренировок тоже вызывали оптимизм, показывали, что возвращается форма, позволяющая мне хорошо выступать. Это были лучшие цифры за последние три года.

Вчера я поговорил с врачом команды, сказал ему, что чувствую себя лучше, что уверен в своих силах на оставшуюся часть гонки.

А теперь я в ужасном положении и не понимаю, почему.

Чувствую, что не заслужил такого, потому что всегда был примером профессионализма и полностью был предан работе. Команда тоже такого не заслуживает. Мне очень тяжело, что не смог внести свой вклад, как хотел. Моё будущее? Пока что я о нём не думаю. Сейчас я переживаю то, что случилось сегодня».