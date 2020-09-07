Эган Берналь о настрое и самочувствии перед стартом Тур де Франс-2020

Эган Берналь и глава команды Ineos Grenadiers о старте Тур де Франс-2020

23-летний колумбийский гонщик команды Ineos-Grenadiers Эган Берналь, победитель Тур де Франс прошлого года, сошёл с Критериума Дофине, гонки, считающейся генеральной репетицией французского Гранд-тура. Но он считает, что успел восстановиться и сможет приложить все силы ради борьбы за второй титул. На пресс-конференции перед стартом Тур де Франс-2020 Эган Берналь рассказал, с каким настроем выходит на старт, а глава команды Ineos Grenadiers Дэйв Брэйлсфорд подчеркнул, что Эган Берналь – единственный капитан команды на предстоящем Туре.

Эган Берналь: «Что касается моего здоровья, считаю, что мне намного лучше. Спина ещё немного болит, но, по сравнению с Критериумом Дофине, уже намного легче. Так что, я надеюсь, что по ходу Тура станет ещё лучше. На Критериуме Дофине боль была очень сильной. Но в эти дни стало легче.

Думаю, команда Jumbo-Visma очень сильная. Конечно, они будут фаворитами в борьбе за победу. Примож на прошлых гонках был сильнейшим, он летел. Считаю его одним из фаворитов. Нам надо быть очень осторожными с ним и Томом Дюмулином, который тоже стал сильнее на прошлых гонках.

Но гонке на пользу, когда есть ещё одна очень и очень сильная команда, которая будет бороться за генеральную классификацию. Это хорошо и для нас, потому что мы будем делить ответственность в гонке. Не только Ineos, но и они тоже должны брать на себя ответственность после того, что показали на прошлых гонках. Будет интересно бороться с ними за генеральную классификацию.

Да, возможно, четверо из нас – испаноговорящие, но от этого команда не перестала быть английской. Мы – Ineos, это английская команда, менталитет её не изменился. Мы это должны понимать и уважать.

Стратегия может меняться или не меняться, но она не зависит от языка, на котором говорит большинство гонщиков. Она зависит от ситуации в гонке и типе гонщиков, которые возглавляют команду. Так, Фрум, Томас или Уиггинс выигрывали время в разделках, в то время как я в индивидуальных гонках обычно стараюсь сократить потери относительно соперников.

Маршрут может нам подходить, но это не меняет того, что Тур де Франс никогда не бывает лёгкой гонкой. Маршрут очень тяжёлый, в нём есть всё – и высокие горы, и этапы с ветрами, и финальная разделка, к которой надо подойти с небольшим запасом времени.

Надеюсь проехать как можно лучше. Уже сейчас мы должны быть сфокусированы, впереди 21 день, где всё время надо выкладываться по максимуму. Надеюсь, что выступлю так хорошо, как только могу ради команды, ради страны».

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Ineos Grenadiers: «Мы здесь, чтобы выиграть Тур де Франс. Мы уже выигрывали Тур несколько раз. Мы всегда устремлены к этой цели. И это не изменилось. С нетерпением ждём начала борьбы.

Мы побеждали в этой гонке больше, чем кто-либо. В нашей команде гонщик, который выиграл больше Гранд-туров, чем другие команды. Мы больше, чем кто-либо, знаем, как побеждать. У нас коллективный подход, каждый делится своими знаниями ради блага команды.

Не думаю, что надо оглядываться назад. В прошлые годы у нас были большие успехи, мы многому научились вместе, получили потрясающий опыт. Но всегда надо смотреть вперёд.

Мы должны фокусироваться на той команде, с которой приехали на гонку. Мне очень нравится наш состав. Это молодая команда с очень опытными помощниками. Думаю, сочетание великолепное. Когда завершится это фантастическое путешествие, в оставшейся части сезона мы всё внимание перенесём на Геранта и Криса. А теперь мы сконцентрированы на этой гонке. Мы уверены в команды, которая сюда приехала.

Думаю, Эган заслужил право быть нашим лидером. Он выиграл Тур де Франс в прошлом году. И он блестящий гонщик, у него огромный талант, он зрелый для своих лет. Поэтому мы полностью будем поддерживать Эгана как единоличного капитана команды».