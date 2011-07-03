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Эган Берналь хочет проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2020 году

Эган Берналь: «Мне бы хотелось проехать Джиро д’Италия, а потом Тур де Франс-2020»

 

 

  22-летний Эган Берналь в этом году стал первым в истории колумбийским гонщиком, выигравшим Тур де Франс. Он только начал карьеру и ещё ни разу не принимал участие ни в Джиро д’Италия, ни в Вуэльте Испании. В интервью испанскому изданию AS Эган Берналь рассказал, что в 2020 году хотел бы попробовать проехать два Гран-тура – Джиро д’Италию и Тур де Франс.

 

Photo ©Bettiniphoto.net

 

 

  Эган Берналь: «Мне бы хотелось проехать Джиро д’Италия, а потом Тур де Франс. Меня очень воодушевляет шанс принять участие в Джиро. Это прекрасная гонка. Я два года жил в Италии, у меня там много друзей. Я уже участвовал в Тур де Франс, так что теперь мог бы попробовать себя в Италии.

 

  Два Гран-тура в один сезон – это очень сложно. Но если мы примем решение, то сможем выполнить задачу, хотя я понимаю, что это почти невозможно. Я совершенно открыт в этом вопросе – стартовать на Джиро, Туре или даже Вуэльте, все они важные гонки.

 

  В команде Ineos легко выбирать цели, потому что они принимают во внимание мнение гонщиков. Они никогда не заставят ехать гонку, в которой ты не хочешь участвовать.

 

  С другой стороны надо учитывать мнения и других гонщиков команды. Есть Герант Томас, Крис Фрум, а теперь и Ричард Карапас. Поэтому нам надо создать идеальный план, который подходит для нашей карьеры и задач, которые мы выполняем в команде, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Мы много это обсуждали, и никогда не возникало проблем, потому что с Крисом и Герантом Томасом очень легко разговаривать.

 

  Конечно, я попробую выиграть ещё один Гранд-тур – Джиро д’Италия или Вуэльту Испании. Можно смотреть с двух сторон. С одной стороны, я молод, и сколько ещё Туров смогу выиграть? С другой стороны, мне 22, а я уже выиграл Тур де Франс. Я уже сделал, что хотел , стал первым колумбийцем, который выиграл Тур. Что бы ни случилось, у меня уже есть победа на Тур де Франс, никто не сможет её у меня отнять.

 

Не то, чтобы я расслабился. Но я считаю, что уже сделал что-то очень важное, и теперь никакого давления на мне нет».

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal Ineos Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2020 Giro d'Italia Гран-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Иван

    sailingmaster

    Вчера, 23:06 | Регистрация: 12.07.2013

    В общем готовят почву для Фрумми

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:28 | Регистрация: 3.07.2011

    Безумству юных.. меньше 4-х недель между обоими грантурами. Но молодые, да и не очень горняки быстро восстанавливаются. Быстрее универсалов, таки. Кстати, Карапасу маршрут Тура вполне подойдет. И еще момент. Парень похоже не особо в курсе, что в спину ему дышат очень зубастые конкуренты. И другие ТДФ ему ни разу не гарантированы.

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 01:18 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: Sezar
    Безумству юных.. меньше 4-х недель между обоими грантурами. Но молодые, да и не очень горняки быстро восстанавливаются. Быстрее универсалов, таки.

    Если возьмёт 2 подиума на ГТ в один год (пускай даже без единого первого места где либо) я наберусь смелости и назову его "доп***ом новой волны...нового поколения" (уж извольте за мои такие резко-наглые мысли вслух)

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
    1. Имя: Ден

      rude_rider

      Сегодня, 05:16 | Регистрация: 27.07.2011

      что то слижком мелко..разве два подиума на гТ это признак?))))
      Лопес брал два подиума в один год и блин ну никак не поворачивается назвать его до....ром )))

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:16 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: sailingmaster
    В общем готовят почву для Фрумми

    Именно

    Скай, вообще, сумасшедший должен быть в сезоне 2020 ибо одна их молодежь будет будоражить пелотон за провальный прошедший.

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Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Жулиан Алафилипп получил преми ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Заслуженно
  • motte
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: sailingmaster
    В общем готовят почву для Фрумми

    Именно

    Скай, вообще, сумасшедший должен быть в сезоне 2020 ибо одна их молодежь будет будоражить пелотон за провальный прошедший.

  • rude_rider
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    rude_rider-Фото
    что то слижком мелко..разве два подиума на гТ это признак?))))
    Лопес брал два подиума в один год и блин ну никак не поворачивается назвать его до....ром )))
  • VeloVelo
    Жулиан Алафилипп получил преми ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Заслужил. 

  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Sezar
    Безумству юных.. меньше 4-х недель между обоими грантурами. Но молодые, да и не очень горняки быстро восстанавливаются. Быстрее универсалов, таки.

    Если возьмёт 2 подиума на ГТ в один год (пускай даже без единого первого места где либо) я наберусь смелости и назову его "доп***ом новой волны...нового поколения" (уж извольте за мои такие резко-наглые мысли вслух)

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп получил преми ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Столько регалий, но по праву свой вело-Оскар ЖуЖу взял заслуженно - без вопросов; это лучший сезон в карьере талантливого и (смотря на Вальверде) ещё молодого француза. fra

  • Sezar
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    Sezar-Фото

    Безумству юных.. меньше 4-х недель между обоими грантурами. Но молодые, да и не очень горняки быстро восстанавливаются. Быстрее универсалов, таки. Кстати, Карапасу маршрут Тура вполне подойдет. И еще момент. Парень похоже не особо в курсе, что в спину ему дышат очень зубастые конкуренты. И другие ТДФ ему ни разу не гарантированы.

  • sailingmaster
    Эган Берналь хочет проехать Дж ... (5)
    sailingmaster-Фото
    В общем готовят почву для Фрумми
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Компания Merida в 2020 году уй ... (10)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: 0x5F375A86
    Главное достижение мериды в велоспорте это то, что чемпион мира в разделке предпочел разрушить свою профессиональную карьеру только для того, чтобы не ездить на велосипедах мерида.
    Согласен. Я вообще не понимаю что здесь делает тайваньская мануфактура и почему спеши ещё не подтянулись сюда за Маклареном
    Чтоб вы знали спешилайзед принадлежит Мериде уже лет 15 ,( и не только они))) и развитие спешилайзеда ,это заслуга Мериды ,иначе после Герольстайнера канул бы в лету аки GT или koga. Мерида один из колоссов велоспорта как и Giant.
  • Ice
    Джонатан Кастровьехо об итогах ... (1)
    Ice-Фото

    Один из кузнецов чужих побед, о которых говорят не слишком часто. Очень хороший сезон провел.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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