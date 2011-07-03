Эган Берналь хочет проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2020 году

Эган Берналь: «Мне бы хотелось проехать Джиро д’Италия, а потом Тур де Франс-2020»

22-летний Эган Берналь в этом году стал первым в истории колумбийским гонщиком, выигравшим Тур де Франс. Он только начал карьеру и ещё ни разу не принимал участие ни в Джиро д’Италия, ни в Вуэльте Испании. В интервью испанскому изданию AS Эган Берналь рассказал, что в 2020 году хотел бы попробовать проехать два Гран-тура – Джиро д’Италию и Тур де Франс.

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Эган Берналь: «Мне бы хотелось проехать Джиро д’Италия, а потом Тур де Франс. Меня очень воодушевляет шанс принять участие в Джиро. Это прекрасная гонка. Я два года жил в Италии, у меня там много друзей. Я уже участвовал в Тур де Франс, так что теперь мог бы попробовать себя в Италии.

Два Гран-тура в один сезон – это очень сложно. Но если мы примем решение, то сможем выполнить задачу, хотя я понимаю, что это почти невозможно. Я совершенно открыт в этом вопросе – стартовать на Джиро, Туре или даже Вуэльте, все они важные гонки.

В команде Ineos легко выбирать цели, потому что они принимают во внимание мнение гонщиков. Они никогда не заставят ехать гонку, в которой ты не хочешь участвовать.

С другой стороны надо учитывать мнения и других гонщиков команды. Есть Герант Томас, Крис Фрум, а теперь и Ричард Карапас. Поэтому нам надо создать идеальный план, который подходит для нашей карьеры и задач, которые мы выполняем в команде, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Мы много это обсуждали, и никогда не возникало проблем, потому что с Крисом и Герантом Томасом очень легко разговаривать.

Конечно, я попробую выиграть ещё один Гранд-тур – Джиро д’Италия или Вуэльту Испании. Можно смотреть с двух сторон. С одной стороны, я молод, и сколько ещё Туров смогу выиграть? С другой стороны, мне 22, а я уже выиграл Тур де Франс. Я уже сделал, что хотел , стал первым колумбийцем, который выиграл Тур. Что бы ни случилось, у меня уже есть победа на Тур де Франс, никто не сможет её у меня отнять.

Не то, чтобы я расслабился. Но я считаю, что уже сделал что-то очень важное, и теперь никакого давления на мне нет».