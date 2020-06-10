VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бернар Ино о шансах Криса Фрума выиграть Тур де Франс в 2020 году

Бернар Ино: “Если Крис Фрум не выиграет Тур де Франс в этом году, ему надо переходить в другую команду”

 

 

  Пятикратный победитель Тур де Франс Бернар Ино считает, что если Крису Фруму в этом году не удастся одержать пятую победу на французском Гранд-туре, ему нужно уходить из Ineos в команду, где он будет единственным лидером. Бернар Ино выразил своё мнение о трёх лидера команды Ineos в интервью нидерландскому изданию AD.

 

 

Бернар Ино о шансах Криса Фрума выиграть Тур де Франс в 2020 году

 

Photo ©  Instagram Chris Froome

 

 

  Бернар Ино: «Ineos сами создали себе проблему. Они привлекли лучших велогонщиков – Берналя, Томаса, Фрума, чтобы каждый год выигрывать Тур де Франс. А они все хотят побеждать. Решение за руководством команды. Но в прошлом они не решали - горы определяли, кто будет бороться за победу в общем зачёте на Туре.

 

У Берналя преимущество. Он очень молод и очень талантлив. Он – гонщик будущего.

 

  Я считаю, что у Фрума всё ещё есть силы бороться за победу. Два года назад он не был достаточно силён, и выиграл Герант Томас. В прошлом году Фрума не было на гонке. Я верю, что он добьётся успеха в 2020.

 

  Если он не выиграет Тур в этом году из-за того, что не получит поддержки товарищей по команде, ему лучше перейти в другую команду, где он получит гарантии, что будет единственным лидером на Тур де Франс».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Joe
    Джим Очович: «CCC больше не бу ... (14)
    Joe-Фото

    Цитата: Freejazz
    Например, какую? От Астаны, Мувистара и Инеос предложения были? Если только в про-конти французкую (языковые проблемы) или итальянскую. Это ему интересно?

    Языковые проблемы решаемы - те же литовцы как-то справляются во Франции. Налицо кризис, и про-конти для Ильнура на следующий сезрн будет не худшим вариантом

  • EL-Fenomeno
    Роман Барде о целях на Тур де ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Судя по откровенному интервью Барде, Рома нацелился как минимум на 1-2 красивых горных этапа (Пиренеи+Альпы) и как максимум на майку (и титул) горного короля. Похвально bb и удачи ему в этом

    Спортивный агент Романа Барде Йоона Лаукка (Joona Laukka) в интервью Cyclingnews сообщил, что команда Sunweb проявила интерес к подписанию французского велогонщика. Но пока Роман Барде и его агент обдумывают варианты и хотят узнать, в каком направлении планирует развиваться команда AG2R La Mondiale.

    Но не только Санвеб. Другие источники пишут, что Р.Барде не против заполучить такие команды как Трэк и Мичельтон.

     

  • pac1ent
    Крис Фрум может уйти из велоко ... (41)
    pac1ent-Фото
    Про Канчеллару зря. Все его трофеи были добыты как раз таки в CSC/Треке
  • pac1ent
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (9)
    pac1ent-Фото

    Заметил что нет братьев Йейтс, ни одного гонщика Бахрейн Макларен..

  • старт-шоссе 82
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    Интересно когда подобные заявления выходят в СМИ ,от молодых гонщиков, они как то коректируються с руководством команды? ... Я к тому что это может оказаться всего лишь уткой, что бы отвлечь внимание. Опасаться нужно Фрума и Томаса ... ( Это предположение ) У Инеоса есть серъезный соперник ввиде таких команд как Джамбо, Астана и Мовистар плюс отдельные гонщики из др команд ... и естественно они ведут подковерную информационную политику.

  • paindoc
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (18)
    paindoc-Фото
    Понятно
    Спасибо
  • Earl57
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (18)
    Earl57-Фото
    Нибали как раз говорил, что не лезет к Ару с советами, которые тот не просит. Если Ару сам что-то спрашивает, тогда Винченцо отвечает на вопрос.
    Ару считал что он ничем не хуже Нибали и заслуживает такой же зарплаты. Винченцо не спорил, в дебаты по этому поводу ни с кем не вступал. Просто игнорировал такие заявления.
  • RVL
    Джим Очович: «CCC больше не бу ... (14)
    RVL-Фото
    Ну он то и выехал только через свою Катюшу.
  • RVL
    Джим Очович: «CCC больше не бу ... (14)
    RVL-Фото
    И Скай платил и Ти мобайл. Эта логика ваша не проходит.
    А вирус притом.
  • paindoc
    Эган Берналь: «В 2021 году хоч ... (18)
    paindoc-Фото
    Ну что, так никто и не расскажет? Эх....

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 июня

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step)

Jesse Anthony (Rally - UHC Cycling)

Jasper De Plus (Circus - Wanty-Gobert)

Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Equipo Euskadi - Orbea)

12 июня

Alex Kirsch (Trek-Segafredo)

Andrea Garosio (Vini Zabu - KTM)

Attila Valter (CCC Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2020 (23)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)