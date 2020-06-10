Бернар Ино о шансах Криса Фрума выиграть Тур де Франс в 2020 году

Бернар Ино: “Если Крис Фрум не выиграет Тур де Франс в этом году, ему надо переходить в другую команду”

Пятикратный победитель Тур де Франс Бернар Ино считает, что если Крису Фруму в этом году не удастся одержать пятую победу на французском Гранд-туре, ему нужно уходить из Ineos в команду, где он будет единственным лидером. Бернар Ино выразил своё мнение о трёх лидера команды Ineos в интервью нидерландскому изданию AD.

Photo © Instagram Chris Froome

Бернар Ино: «Ineos сами создали себе проблему. Они привлекли лучших велогонщиков – Берналя, Томаса, Фрума, чтобы каждый год выигрывать Тур де Франс. А они все хотят побеждать. Решение за руководством команды. Но в прошлом они не решали - горы определяли, кто будет бороться за победу в общем зачёте на Туре.

У Берналя преимущество. Он очень молод и очень талантлив. Он – гонщик будущего.

Я считаю, что у Фрума всё ещё есть силы бороться за победу. Два года назад он не был достаточно силён, и выиграл Герант Томас. В прошлом году Фрума не было на гонке. Я верю, что он добьётся успеха в 2020.

Если он не выиграет Тур в этом году из-за того, что не получит поддержки товарищей по команде, ему лучше перейти в другую команду, где он получит гарантии, что будет единственным лидером на Тур де Франс».