Альберто Контадор: «Крис Фрум вполне способен выиграть Тур де Франс в пятый раз»

Альберто Контадор о шансах Криса Фрума на пятую победу в Тур де Франс

Альберто Контадор, победитель семи Гранд-туров, считает, что у четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума есть все шансы на пятую победу.

В интервью Cyclingnews Контадор сказал, что отсрочка проведения Гранд-тура даёт Крису Фруму преимущество в плане дополнительного времени на восстановление, а также в том, что после отмены режима изоляции всем гонщикам пелотона придётся начинать с нуля.

Альберто Контадор: «Изменение даты проведения Гранд-тура даст плюсы более сильным психологически гонщикам. Нелегко всё время удерживать ритм и готовность до возобновления сезона во второй половине года.

Чтобы пройти через эту изоляцию, надо продолжать жить как профессионал – придерживаться диеты, тренироваться и уделять внимание мельчайшим деталям. Этот процесс настолько сложен, что только сильные морально больше всего выиграют от этой ситуации.

Отсрочка в случае Криса Фрума – важный элемент. У него было очень серьёзное падение, пусть даже в феврале мы видели, что возвращение у него идёт очень хорошо. Но соперники, которые хорошо поработали зимой, всё ещё опережали его в подготовке. Возможно, ему было тяжело удерживаться на их уровне.

А теперь все пройдут через эту изоляцию, все начнут с нуля, с точки зрения физической формы все будут на том же самом уровне, что и Фрум. До августа он наверстает упущенное.

Когда на старт выходит такой гонщик как Фрум, решительно настроенный бороться за пятый Тур де Франс, страстно жаждущий доказать, что он всё тот же гонщик, каким был до падения, который с нетерпением ждёт соревнований, потому что никто так долго, как он, не был без гонок, все эти составляющие действуют в его пользу.

Поэтому я считаю его одним из главных претендентов в борьбе за победу на Тур де Франс, он вполне в состоянии выиграть его в пятый раз».