VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Альберто Контадор: «Крис Фрум вполне способен выиграть Тур де Франс в пятый раз»

Альберто Контадор о шансах Криса Фрума на пятую победу в Тур де Франс

 

  Альберто Контадор, победитель семи Гранд-туров, считает, что у четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума есть все шансы на пятую победу.

 

  В интервью Cyclingnews Контадор сказал, что отсрочка проведения Гранд-тура даёт Крису Фруму преимущество в плане дополнительного времени на восстановление, а также в том, что после отмены режима изоляции всем гонщикам пелотона придётся начинать с нуля.

 

  Альберто Контадор: «Изменение даты проведения Гранд-тура даст плюсы более сильным психологически гонщикам. Нелегко всё время удерживать ритм и готовность до возобновления сезона во второй половине года.

 

  Чтобы пройти через эту изоляцию, надо продолжать жить как профессионал – придерживаться диеты, тренироваться и уделять внимание мельчайшим деталям. Этот процесс настолько сложен, что только сильные морально больше всего выиграют от этой ситуации.

 

  Отсрочка в случае Криса Фрума – важный элемент. У него было очень серьёзное падение, пусть даже в феврале мы видели, что возвращение у него идёт очень хорошо. Но соперники, которые хорошо поработали зимой, всё ещё опережали его в подготовке. Возможно, ему было тяжело удерживаться на их уровне.

 

  А теперь все пройдут через эту изоляцию, все начнут с нуля, с точки зрения физической формы все будут на том же самом уровне, что и Фрум. До августа он наверстает упущенное.

 

  Когда на старт выходит такой гонщик как Фрум, решительно настроенный бороться за пятый Тур де Франс, страстно жаждущий доказать, что он всё тот же гонщик, каким был до падения, который с нетерпением ждёт соревнований, потому что никто так долго, как он, не был без гонок,  все эти составляющие действуют в его пользу.

 

  Поэтому я считаю его одним из главных претендентов в борьбе за победу на Тур де Франс, он вполне в состоянии выиграть его в пятый раз».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020 Альберто Контадор

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • uran
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (2)
    uran-Фото
    Посадить всех велосипедистов на динамо-машину, пусть энергию вырабатывают в период карантина.
  • VeloVelo
    Эпидемиологи сомневаются в воз ... (14)
    VeloVelo-Фото
    Где вы увидели Л.К.?
  • Адриен
    Крис Фрум готов бороться за пя ... (2)
    Адриен-Фото

    Конечно, пропущенный сезон - для всех фаворитов - упущенные возможности. Но ЦЕНА то разная - для Берналя, Карапаса или Роглича одна, а вот для Фрума или Фульсанга  - совсем другая, на вес золота. Для Вальверде - вообще бесценна... Как там сложится в будущем - большой вопрос, у молодых есть возможности для перезагрузки, у "стариков" - почти нет...

  • close2you
    Крис Фрум готов бороться за пя ... (2)
    close2you-Фото

    Великий ЧЕМПИОН !!! 

  • segun70
    Велосипед Альберто Контадора п ... (7)
    segun70-Фото
    Просто гонок не хватает уже не зависимо от огонька Конты)))
  • paziz
    Второй вызов Ремко Эвенепула: ... (2)
    paziz-Фото
    А какой общий набор высоты?
  • motte
    Велосипед Альберто Контадора п ... (7)
    motte-Фото

    Alberto Contador: Chris Froome is perfectly capable of winning a fifth Tour de France

    Без комментариев

  • LLL
    Велосипед Альберто Контадора п ... (7)
    LLL-Фото

    Да уж, без Конты как-то пресно. Давай, Альберто, выходи почаще на публику.

  • Sezar
    Старт Тур де Франс-2020 может ... (3)
    Sezar-Фото

    Согласен. Трентин говорил о такой сборной велогонке месяц назад. Но провести его надо там, где руки безответственных бюрократов до него не дотянутся. А то и там отменят. Заодно можно проверить опцию провести Тур не в родной для него стране.. так сказать План Б.

  • Адриен
    Старт Тур де Франс-2020 может ... (3)
    Адриен-Фото

    Если вообще к середине или концу осени весь этот коронавирусный бардак прекратится, то, думаю, неправильно будет проводить ПОДОБИЕ ТДФ, Джиро и Вуэльты. Надо организовать ОСОБЫЙ Тур - можно назвать велогонкой Мира, СИМВОЛИЧЕСКИЙ, знаменующий ВОЗВРАЩЕНИЕ к нормальной велосипедной спортивной жизни. И уже в следующем году проводить настоящие ГТ и монументы. Ведь ГТ, которые собираются проводить по осени, будут выглядеть ЭРЗАЦАМИ, состоявшимися в чрезвычайной ситуации, скомкано, а значит и победа на них будет девальвированной, менее значимой. А вот выиграть особый, исключительный тур, который объединит все три ГТ - кое-что...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 апреля

Michal Golas (Team INEOS)

Carlos Barbero (NTT Pro Cycling)

Antwan Tolhoek (Team Jumbo - Visma)

Nicolas Mariotto Sessler (Burgos - BH)

Kobe Goossens (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2020 (71)
Март 2020 (118)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)