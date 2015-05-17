Крис Фрум готов бороться за пятый титул победителя Тур де Франс

Крис Фрум: «Мечтаю выиграть больше выпусков Тур де Франс, чем выигрывал кто-либо»

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум в серии интервью признался, что нацелен выиграть рекордное количество французских Гранд-туров. 34-летний британский гонщик команды Ineos не думает о завершении карьеры, а мотивацию черпает при взгляде на фотографии с изображением его травм, полученных в прошлом году.

Photo © Instagram @ chrisfroome

В интервью L’Equipe и Times Крис Фрум сказал: «Моя мечта – выиграть к моменту завершения карьеры больше выпусков Тур де Франс, чем выигрывал кто-либо ещё. Это был бы идеальный сценарий, но я понимаю, что ради его воплощения в реальность предстоит ещё много работы.

Из-за пережитого в прошлом году у меня было много времени для размышлений. Глядя на других спортсменов с подобным опытом, которые возвращались, став сильнее, я смог понять, почему у них это получилось. Эти испытания позволяют совершенно по-новому взглянуть на всю карьеру и гонки. В велоспорте такое мы видели с Алехандро Вальверде, который сломав ногу на Тур де Франс, вернулся и в следующем сезоне стал чемпионом мира.

Надеюсь, люди будут в какой-то степени списывать меня со счетов после того падения. Это может дать мне преимущество. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с трудностями, это всегда подталкивает меня ещё сильнее.

Фотографии моего падения мотивируют меня ещё сильнее. Особенно некоторые самые страшные, где видны торчащие кости. Они напоминают мне о том, как далеко я продвинулся за последние несколько месяцев.

Я почти не думаю о том, что случилось, но всё же очень мотивирует, что всё это было менее года назад, а теперь я снова начал полноценно тренироваться и надеюсь выиграть Гранд-тур в этом году. Контраст потрясающий.

Для меня лично иметь больше времени для подготовки к Тур де Франс, больше времени для возвращения после травмы, – это преимущество. Но праздновать не собираюсь, потому что сейчас у всех трудности и с точки зрения ситуации со здоровьем, и с экономической точки зрения.

Если сравнивать, как чувствовал себя в прошлые сезоны, вспомнить, в какой форме был в апреле прошлого года, я бы сказал, что сейчас всё так же, что меня очень вдохновляет.

Эта отсрочка просто принесла мне чуть больше дополнительного времени, чтобы разработать правую ногу, правую сторону тела, чтобы они работали как надо до того, как начну по-настоящему их нагружать.

Я бы сказал, что процесс восстановления полностью завершён. Теперь остаётся вернуться к высшему уровню формы, с которой способен побеждать в гонках.

После моего падения в прошлом году казалось невозможным ставить целью борьбу за пятую победу на Туре. Но вот я здесь и готов».

Контракт Криса Фрума с командой Ineos завершается в конце этого года, но мыслей о завершении карьеры у британского гонщика не возникает: «Я собираюсь выступать по меньшей мере ещё несколько сезонов. У меня нет контракта на следующий сезон, но в связи с тем, что происходит последние пару месяцев, не думаю, что для меня это первый пункт повестки дня. Уверен, что когда вернусь к гонкам, продвинусь в вопросе заключения нового контракта».