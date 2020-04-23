Министр спорта Франции допускает отмену Тур де Франс в 2020 году

Министр спорта Франции о возможности проведения Тур де Франс-2020

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню (Roxana Maracineanu) допускает, что крупные спортивные соревнования, включая Тур де Франс-2020, могут быть отменены.

В интервью программе Club канала Eurosport Роксана Марасиняню предположила, что запрет на массовые мероприятия может быть продлён до сентября, или «до особого распоряжения, до того, как будет найдена вакцина».

Роксана Марасиняню: «Спортивные события, которые смогут быть проведены, должны проходить за закрытыми дверями или с очень строгими ограничениями по количеству зрителей».

На вопрос о проведении Тур де Франс и теннисного турнира «Роллан Гаррос» министр спорта ответила:

«Если провести их будет невозможно, это не конец света. Спорт – не приоритет в нашем обществе, ему не отдаётся приоритет в решениях правительства на данный момент.

Без сомнения, это станет концом для многого, что поддерживалось доходами от турниров и Тур де Франс. Если этот год будет пропущен, придётся всё создавать заново.

Если после выхода из изоляции не будет достаточного количества масок, если тесты останутся зарезервированы для людей с симптомами, а проведение тестов в таких условиях может потребоваться спортсменам, которые будут иметь право сняться с соревнования, тогда ничего проводиться не будет».