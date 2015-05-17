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Марк Мадьо поддерживает проведение Тур де Франс-2020 «за закрытыми дверями»

Генеральный менеджер команды Groupama-FDJ надеется, что Тур де Франс-2020 пройдёт как запланировано

 

 

  Генеральный менеджер команды Groupama-FDJ Марк Мадьо (Marc Madiot) считает, что проведение Тур де Франс-2020 «за закрытыми дверями» может стать символом возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, о чём сказал в интервью Liberation.

 

  Марк Мадьо: «Технически для ASO это будет нелегко, но есть телевидение, и это может стать символом, что что-то снова начало работать. Для экономики профессионального велоспорта и для психологического благополучия французов было бы хорошо в июле вернуться к нормальной жизни страны.

 

  Глубоко в душе у меня одна надежда – что Тур де Франс пройдёт в июле. Это маленький луч света, который поднимает моральный дух. Даже если это отдалённая надежда, в ней мы сейчас нуждаемся. Если гонка пройдёт в запланированные даты, это означает, что мы представим возвращение к нормальной жизни после изоляции».

 

  Ранее министр спорта Франции заявила, что на данный момент рассматриваются разные сценарии возможного проведения Тур де Франс-2020, но решение по Гранд-туру ещё не принято.

 

В интервью Quest France Марк Мадьо рассказал о том, как команда живёт сейчас, и о надеждах на будущее.

 

- Как вы и ваша команда живёт в условиях ограничения передвижения?

 

- Как и все, по крайней мере, как и большинство людей. На данный момент мои гонщики не тренируются. Их попросили отказаться от активности на 8-10 дней, потом они вернутся к физической активности.

 

- Как вы руководите их тренировками?

 

- Тренеры заботятся о каждом гонщики индивидуально, потому что, например, у Вильяма Бонне нет ни одного гоночного дня. У других по 5/6/10/12 дней. Всё очень разрозненно. В любом случае, есть домашние тренажёры.

 

- Сезон уже перевернулся, классики отброшены. Какую программу планируете для гонщиков?

 

- Мы уже трижды или четырежды переделывали программы за последние три недели, теперь всё остановлено. Мы ждём, будет ли продолжена изоляция, есть ли свет в конце туннеля.

 

- Помимо проблем с физической формой есть и логистические проблемы?

 

- Да, но о логистических я не волнуюсь, их можно реорганизовать довольно быстро. В остальном всё просто – чем больше дней проходит, тем больше снижается физическая форма, тем больше времени понадобится, чтобы её вернуть. Всё вот так просто. Я обычно говорю: «Если ты провёл без тренировки только один день, об этом знаешь только ты. Если без тренировок провёл неделю, это будет видно только тебе и твоему тренеру. Если без тренировок 15 дней – это заметят все». Сейчас всё то же самое.

 

- Как можете оценить психологическое состояние ваших гонщиков?

 

- Прежде всего, я связываюсь с ними по телефону. Так понимаю ход их мыслей. Всё зависит от личности, статуса, семейной жизни. На данный момент всё в порядке.

 

- Некоторые уже имеют опыт изоляции (команда, выступавшая на Туре ОАЭ-2020, была оставлена на карантин)

 

- Да, некоторые уже привыкли, провели в изоляции на 10 дней больше. После того случая они справляются, им чуть легче. Они почти привыкли.

 

- Другие велогонщики, такие, как Крис Фрум в Южной Африке, могли продолжать тренировки. Это создаст проблемы с равенством формы?

 

- Да, но сегодня разница может составлять несколько недель. Одна из проблем, что ситуация с вирусом не развивалась  во всех странах в одно и то же время.

 

- Каким видите окончание сезона?

 

- Не знаю. Только надеюсь, что мы сможем проехать как можно больше гонок, что сможем проехать Тур де Франс. Где и как, не знаю, то так было бы лучше для всех. Мы можем переставить одни гонки, другие нет, но главная цель – постараться дать нашим ребятам минимум активности. А потом нужно лично для себя ставить цели и задачи. С точки зрения психологического настроя плохо замкнуть себя в изоляции и не видеть ничего впереди. Да, это очень сложный период, но надо строить планы на завтра. В противном случае станет ещё хуже.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020 Марк Мадьо

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 12:48 | Регистрация: 17.05.2015

    Конечно "закрытые двери " - это оптимальный выход. И не только для велоспорта. Но, что удивительно, многие против этого предложения, наивно пологая, что всё само собой рассосётся. А ЕСЛИ НЕТ ? Вон многие вирусологи полагают, что эта зараза будет СЕЗОННОЙ. И что ? Самоизоляцию и изоляцию вводить тоже по сезону ? Надежда на сыворотку... Так это ждать год-полтора и ещё не известно - какова будет её эффективность и будет ли она создана вообще. Что такое нынешние меры ? Это выявление заболевших и зараженных и недопущение распространения путем ограничения контактов. ВСЁ! А лечение - только ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ. И таким образом надеются , что эпидемия будет остановлена - больные переболеют не заражая здоровых граждан. Только вопрос - А ВИРУС ТО КУДА ДЕНЕТСЯ ? Исчезнет , испарится? А куда - в межсезонье - девается грипп ? Вроде как летом им никто не заражается, а потом бух - и ПРИВЫЧНАЯ эпидемия, многие гриппуют даже при наличии разных вакцин... Все равно - рано или поздно - коронавирусную проблему надо будет решать кардинально, а сейчас - это шоковые полумеры, которые возможно остановят пандемию, но только на какой-то период... Так что - при малейшей возможности - надо продолжать НОРМАЛЬНУЮ жизнь. И проведение спортивных мероприятий при "закрытых дверях" - это одно из её проявлений.

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • el kun
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    el kun-Фото
    Цитата: RWB
    Всетаки на сколько менталитет спортсменов отличается от менталитета футболистов.
    Лучше бы молчали
  • Адриен
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    Адриен-Фото

    Зря вы так... Португальская "Бенфика" пожертвовала миллион евро на покупку медицинских средств. Футболисты берлинского «Униона» отказались от зарплаты на время приостановки Бундеслиги из-за пандемии.Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос и другие игроки команды начали сотрудничать с детским фондом от ООН "ЮНИСЕФ". Члены клуба болельщиков команды «Шальке-04» собирают боксы, в которых находятся продукты первой необходимости. С понедельника по субботу они развозят эти продукты нуждающимся и людям пожилого возраста.Бывший защитник сборной Италии и главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро отправил тридцать тысяч респираторов и масок из Китая в больницы Неаполя... И таких примеров - МНОГО. Кстати, команды Формулы 1 , базирующиеся в Великобритании ( а таких - большинство) решили помочь властям в борьбе с пандемией. Гоночные коллективы займутся аппаратами искусственной вентиляции легких. Речь идет не только о  изготовлении медицинского оборудования, но и об инженерных разработках, которые позволят усовершенствовать  такие устройства... Так что помогают многие. Все же хороших людей больше того дерьма, которое старается нажиться на людской беде...

  • el kun
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    el kun-Фото
    Лучше бы молчали
  • Адриен
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (1)
    Адриен-Фото

    Конечно "закрытые двери " - это оптимальный выход. И не только для велоспорта. Но, что удивительно, многие против этого предложения, наивно пологая, что всё само собой рассосётся. А ЕСЛИ НЕТ ? Вон многие вирусологи полагают, что эта зараза будет СЕЗОННОЙ. И что ? Самоизоляцию и изоляцию вводить тоже по сезону ? Надежда на сыворотку... Так это ждать год-полтора и ещё не известно - какова будет её эффективность и будет ли она создана вообще. Что такое нынешние меры ? Это выявление заболевших и зараженных и недопущение распространения путем ограничения контактов. ВСЁ! А лечение - только ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ. И таким образом надеются , что эпидемия будет остановлена - больные переболеют не заражая здоровых граждан. Только вопрос - А ВИРУС ТО КУДА ДЕНЕТСЯ ? Исчезнет , испарится? А куда - в межсезонье - девается грипп ? Вроде как летом им никто не заражается, а потом бух - и ПРИВЫЧНАЯ эпидемия, многие гриппуют даже при наличии разных вакцин... Все равно - рано или поздно - коронавирусную проблему надо будет решать кардинально, а сейчас - это шоковые полумеры, которые возможно остановят пандемию, но только на какой-то период... Так что - при малейшей возможности - надо продолжать НОРМАЛЬНУЮ жизнь. И проведение спортивных мероприятий при "закрытых дверях" - это одно из её проявлений.

  • RWB
    Велогонщики команды Lotto Soud ... (4)
    RWB-Фото

    Всетаки на сколько менталитет спортсменов отличается от менталитета футболистов.

  • Shalam s Urala
    Директор Вуэльты Испании: «Мой ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    краткий пересказ - весенним и летним гонкам не пропёрло, но мы - нипричём!

    после слов "В мире идей нет ничего невозможного. Но есть реальность." дальше можно не читать

    и без Хавьера всем понятно, как трудно переподелить уже давно поделенные деньги. вот именно это и есть его "реальность"
    всё остальное - блабла

    честный редиска на зарплате

  • Meridale
    Ремко Эвенепул ставит целью че ... (2)
    Meridale-Фото

    Пацану бы спортивного психолога нашли.

     

  • Shega
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Shega-Фото

    Единственная поправка. Эта присказка была про насморк, а не про грипп. Большая разница.

  • Sezar
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (10)
    Sezar-Фото

    Нет, Ольга, во Франции, думаю, мы видим начало конца эпидемии. Ну может еще неделю и все пойдет вниз. Апогей в Италии был неделю назад, сейчвс все пошло на спад, причем ВОЗ, которая пудрила всем мозги о необходимости карантина, самоизоляции и т.п. из-за которых туризм, малый бизнес и смежные отрасли терпят такой удар, сейчас сама признается, что они неэффективны. Помните присказку про грипп, что если его лечить, то он пройдет за неделю. А если не лечить- то за 7 дней? Вот здесь с небольшими поправками то же самое. Вирус адаптируется к популяции, растворяется в ней, падает его поражающая сила. В Швеции сейчас ровно это и происходит, там народ запер группу риска по домам и живет практически обычной жизнью. И показатели не хуже чем в соседней Норвегии, притом что экономического кошмара пока удается избегать. Я недели наверно 2 назад примерно о целесообразности такого и писал. Здравомыслящие северные люди, думающие своей головой, не склонные к стадному мышлению и не паникующие при виде кадров из больницы в Бергамо (можно подумать в обычное время там можно увидеть позитифф). Так можно репортаж из морга провести с еще большим поражающим здравый смысл эффектом!

    Насчет пожилой дамы- вообще-то она находится в группе риска и зря ее принудительно не изолировали. Можно ли назвать свободой свободу заражать других? Ну и те, кто с ней общались тоже хороши..

    Ну и да, у нас завтра тоже вводят по сути те же меры. Обстановка нормальная, паники нет, группа риска которую неделю сидит под арестом по домам. Ждем шторма..

    Во Франции скоро эпидемия пойдет на спад, но начнутся экономические проблемы, которые по масштабам превзойдут потери от самого коронавируса. Это последствия решений, принятых под влиянием паники, когда власти пошли на поводу якобы гуманных общечеловеков, готовых пожертвовать всем ради пресловутой "слезы ребенка".

    Но это наша жизнь и каждый сам за нее в ответе.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул ставит целью че ... (2)
    Sezar-Фото

    Интересно, Попович говорил, что Анди обладал таким же талантом впрыгивать в форму после 2 недель тренировок. Ценное качество для дубля.

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