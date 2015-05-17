Марк Мадьо поддерживает проведение Тур де Франс-2020 «за закрытыми дверями»

Генеральный менеджер команды Groupama-FDJ надеется, что Тур де Франс-2020 пройдёт как запланировано

Генеральный менеджер команды Groupama-FDJ Марк Мадьо (Marc Madiot) считает, что проведение Тур де Франс-2020 «за закрытыми дверями» может стать символом возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса, о чём сказал в интервью Liberation.

Марк Мадьо: «Технически для ASO это будет нелегко, но есть телевидение, и это может стать символом, что что-то снова начало работать. Для экономики профессионального велоспорта и для психологического благополучия французов было бы хорошо в июле вернуться к нормальной жизни страны.

Глубоко в душе у меня одна надежда – что Тур де Франс пройдёт в июле. Это маленький луч света, который поднимает моральный дух. Даже если это отдалённая надежда, в ней мы сейчас нуждаемся. Если гонка пройдёт в запланированные даты, это означает, что мы представим возвращение к нормальной жизни после изоляции».

Ранее министр спорта Франции заявила, что на данный момент рассматриваются разные сценарии возможного проведения Тур де Франс-2020, но решение по Гранд-туру ещё не принято.

В интервью Quest France Марк Мадьо рассказал о том, как команда живёт сейчас, и о надеждах на будущее.

- Как вы и ваша команда живёт в условиях ограничения передвижения?

- Как и все, по крайней мере, как и большинство людей. На данный момент мои гонщики не тренируются. Их попросили отказаться от активности на 8-10 дней, потом они вернутся к физической активности.

- Как вы руководите их тренировками?

- Тренеры заботятся о каждом гонщики индивидуально, потому что, например, у Вильяма Бонне нет ни одного гоночного дня. У других по 5/6/10/12 дней. Всё очень разрозненно. В любом случае, есть домашние тренажёры.

- Сезон уже перевернулся, классики отброшены. Какую программу планируете для гонщиков?

- Мы уже трижды или четырежды переделывали программы за последние три недели, теперь всё остановлено. Мы ждём, будет ли продолжена изоляция, есть ли свет в конце туннеля.

- Помимо проблем с физической формой есть и логистические проблемы?

- Да, но о логистических я не волнуюсь, их можно реорганизовать довольно быстро. В остальном всё просто – чем больше дней проходит, тем больше снижается физическая форма, тем больше времени понадобится, чтобы её вернуть. Всё вот так просто. Я обычно говорю: «Если ты провёл без тренировки только один день, об этом знаешь только ты. Если без тренировок провёл неделю, это будет видно только тебе и твоему тренеру. Если без тренировок 15 дней – это заметят все». Сейчас всё то же самое.

- Как можете оценить психологическое состояние ваших гонщиков?

- Прежде всего, я связываюсь с ними по телефону. Так понимаю ход их мыслей. Всё зависит от личности, статуса, семейной жизни. На данный момент всё в порядке.

- Некоторые уже имеют опыт изоляции (команда, выступавшая на Туре ОАЭ-2020, была оставлена на карантин)

- Да, некоторые уже привыкли, провели в изоляции на 10 дней больше. После того случая они справляются, им чуть легче. Они почти привыкли.

- Другие велогонщики, такие, как Крис Фрум в Южной Африке, могли продолжать тренировки. Это создаст проблемы с равенством формы?

- Да, но сегодня разница может составлять несколько недель. Одна из проблем, что ситуация с вирусом не развивалась во всех странах в одно и то же время.

- Каким видите окончание сезона?

- Не знаю. Только надеюсь, что мы сможем проехать как можно больше гонок, что сможем проехать Тур де Франс. Где и как, не знаю, то так было бы лучше для всех. Мы можем переставить одни гонки, другие нет, но главная цель – постараться дать нашим ребятам минимум активности. А потом нужно лично для себя ставить цели и задачи. С точки зрения психологического настроя плохо замкнуть себя в изоляции и не видеть ничего впереди. Да, это очень сложный период, но надо строить планы на завтра. В противном случае станет ещё хуже.