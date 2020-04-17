Команда Ineos оставляет за собой право сняться с Тур де Франс-2020

Дэйв Брэйлсфорд: «Мы оставляем за собой право снять команду Ineos с Тур де Франс-2020»

Проведение Тур де Франс-2020 перенесено на август - сентябрь, но генеральный менеджер команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд предупредил, что будет готов снять команду с гонки, если меры безопасности в отношении защиты от коронавируса, предложенные организаторами, покажутся ему недостаточными.

В интервью The Guardian Дэйв Брэйлсфорд сказал: «Мы оставляем за собой право снять команду с гонки, если посчитаем это необходимым. Пока гонка запланирована, мы собираемся участвовать в ней, но в то же время будем изучать развитие ситуации, как было перед стартом Париж-Ницца-2020. Это разумный, ответственный и оправданный подход.

Будет множество дебатов о положительных и отрицательных сторонах выхода из изоляции всех сфер общества, включая спортивные мероприятия. Равным образом большинство людей поймут, каким будет выход из изоляции, только когда этот процесс начнётся. Мы будем очень внимательно следить за ситуацией, и, конечно, будем принимать во внимание правила, действующие в странах, и все советы».

Дэйв Брэйлсфорд о форме Криса Фрума

В интервью The Times Дэйв Брэйлсфорд сказал: «Скажем так, он не жалуется. Единственное, что ошеломляет – этот парень может тренироваться. В своей «пещере пыток» что он только не делает – посвящает часы тренажёрному залу утром и на турбо – всё это больно, но он именно этим он сейчас занимается. Настолько загрузить себя при том, что невозможно выходить на улицу, отсутствуют моральные стимулы, это просто безумие. Считаю, что он видит в этой ситуации шанс. Для него это возможность, будем так считать.

Если ситуация даёт ему небольшое преимущество, когда он может тренироваться больше, чем остальные, восполнить потерянное из-за травмы время, без сомнений, он использует этот шанс, постарается выжать из него максимум».

Дэйв Брэйлсфорд об экономической ситуации

«Для многих Тур де Франс – источник жизненной силы. Модель велоспорта в самой своей основе на 100% базируется на спонсорах. Это означает, что ты можешь быть настолько сильным, насколько силён бизнес твоего спонсора.

Команды утонут? Очень надеюсь, что нет. Это было бы ужасно. Но логически понятно, что кто-то более уязвим, чем остальные, если бизнес спонсора не сможет вновь подняться. И они не будут жертвовать бизнесом ради велокоманды».