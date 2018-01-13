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Марк Мадьо: «Тибо Пино должен подойти свежим к Тур де Франс-2018»

Марк Мадьо: «Тибо Пино должен подойти к старту на Тур де Франс-2018 с максимум 32 гоночными днями в ногах»

 

 

 Марк Мадьо, генеральный менеджер французской команды FDJ, которая с марта 2018 года с приходом нового спонсора поменяет название на Groupama-FDJ, хочет, чтобы Тибо Пино (Thibaut Pinot) подошёл к старту Тур де Франс-2018 как можно более свежим. Хотя Мадьо не исключает полностью возможность участия Пино в Джиро д’Италия-2018, он подчёркивает, что в любом случае общее количество гоночных дней в ногах к началу Тур де Франс-2018 не должно превышать 32.

 

Марк Мадьо: «Тибо Пино должен подойти свежим к Тур де Франс-2018»

PHOTO CREDIT: FDJ

 

  В прошлом сезоне Тибо Пино впервые в карьере стартовал на итальянском Гран-туре, где выиграл этап и финишировал 4-м, но проехать Тур де Франс до конца не смог, сойдя из-за бронхита на 17-м этапе.

 

  Кроме того, Марк Мадьо рассчитывает, что ограничение количества гонок в первой части сезона поможет Тибо Пино сохранить свежесть до чемпионата мира, маршрут групповой гонки которого подходит горнякам. Об этом Марк Мадьо сказал в интервью L’Équipe.

 

 Марк Мадьо: «Мы провели расчёты, в обоих сценариях (участия и неучастия в Джиро д'Италия-2018) он (Тибо Пино) будет стартовать на Тур де Франс, имея максимум 32 гоночных дня. На повестке дня свежесть. Тибо и Арно (Демару) её не хватило в прошлом году. Кульминацией сезона в 2018 для обоих будет Тур де Франс.

 

  Чтобы Тибо сохранил свежесть до конца сезона, считаю, что ему лучше не принимать участие в Джиро д’Италия-2018.

 

  Ставка на однодневную гонку большая, но это чемпионат мира, и необходимо рискнуть, потому что настолько трудный маршрут бывает не слишком часто. И Тибо Пино ещё нужно завоевать лидерство во французской сборной. Сирилл Гимар не сделает его лидером просто так».

 

  В 2017 году к старту на Тур де Франс Тибо Пино подошёл с 46 гоночными днями. Как сообщает L’Équipe, в 2018 году он начнёт сезон 17 февраля с гонки Tour du Haut Var, пропустит Тиррено-Адриатико впервые с 2013 года и вернётся на Вуэльту Каталонии впервые с 2014 года.

 

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Теги к статье: Тибо Пино Марк Мадьо Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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Комментарии

  • ktilp-12
    С Новым 2018 годом! (17)
    ktilp-12-Фото

     С Новым годом! Желаю всем интересного велосезона, велогонщикам замечательных, красивых побед, а администрации успехов. Не знаю как вам, но мне не хватает Тинькова, с его высказываниями, красными волосами, с ним  не было скучно. Пора ему вернуться с новой командой (например ГазпромРусвело) создать очередное велошоу.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (18)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Утром увидел новую майку ,чемпиона Италии , очень не выразительная , uae повторяют ту же ошибку что Астана с ниббали ,когда основной цвет командный и только три полоски чемпиона поперёк. Uae расстроили. Надеюсь к Джиро подменяют.
  • Sezar
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (18)
    Sezar-Фото
    Согласен, биологический возаст-штука хитрая, но принцип "раньше зашел-раньше вышел" действует. И на Нибали и на Авермата, на первого раньше, на второго-позже. А Вальверде-вообще вне возраста и статистики, из той же серии, что и Жанни Лонго. У него и спадов и пиков Формы не бывает. Может он робот?
  • Zhanzhak
    С Новым 2018 годом! (17)
    Zhanzhak-Фото

    Всех, всех, всех с Новым годом! Администрации сайта здоровья, сил и терпения (особенно в разгар сезона...) , возможностей для отличного материала, который мы все с удовольствием поглощаем, интересных собеседников для интервью, ну и увеличение числа посетителей! Всем завсегдатаям данного ресурса отличного настроения, успехов любимым командам, стальных нервов, денег, что бы была возможность увидеть воочию феерию шоссейного велоспорта! Нашим фаворитам хочу пожелать провести отличный сезон (без травм), быть на высоте, долгосрочных контрактов, вооплощения задуманных планов! Удачи!

  • Kunavi
    С Новым 2018 годом! (17)
    Kunavi-Фото

    Всех любителей велоспорта с Новым годом! Начинаем готовиться к новому велосезону: телевезионному и дорожному.

  • RVL
    С Новым 2018 годом! (17)
    RVL-Фото

    Мои искренние поздравления с Новым Годом создателям сайта , его наполнителям и Фабио Ару! ;)

    Всем здоровья, успехов и новых свершений!

     

  • RVL
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (18)
    RVL-Фото

    Фабио, с Новым Годом тебя!

  • EL-Fenomeno
    С Новым 2018 годом! (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Админситарцию и всех вело-болельщиков о души поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ drinks locny Мира, добра, здоровья, уюта в доме и конечно же побед и успехов в 2018-м.

    А админам и модераторам сайта процветания, и ещё новинок в будущем году. Может сделать даже формум (отдельно, как блог)...аудитория то у нас многочисленная уже

    hi

  • velodoctor
    С Новым 2018 годом! (17)
    velodoctor-Фото
    Форумчан и журналистов сайта, велопрофессионалов и любителей, всех с Новым Годом. Желаю побольше нам интересных новостей и жарких обсуждений, красивых и непредсказуемых гонок. Ура!
  • ararat
    С Новым 2018 годом! (17)
    ararat-Фото
    Всех С Новым Годом!!! Спасибо большое Вело лайв!!! Всем здоровья и процветания!!!

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