Марк Мадьо: «Тибо Пино должен подойти свежим к Тур де Франс-2018»

Марк Мадьо: «Тибо Пино должен подойти к старту на Тур де Франс-2018 с максимум 32 гоночными днями в ногах»

Марк Мадьо, генеральный менеджер французской команды FDJ, которая с марта 2018 года с приходом нового спонсора поменяет название на Groupama-FDJ, хочет, чтобы Тибо Пино (Thibaut Pinot) подошёл к старту Тур де Франс-2018 как можно более свежим. Хотя Мадьо не исключает полностью возможность участия Пино в Джиро д’Италия-2018, он подчёркивает, что в любом случае общее количество гоночных дней в ногах к началу Тур де Франс-2018 не должно превышать 32.

PHOTO CREDIT: FDJ

В прошлом сезоне Тибо Пино впервые в карьере стартовал на итальянском Гран-туре, где выиграл этап и финишировал 4-м, но проехать Тур де Франс до конца не смог, сойдя из-за бронхита на 17-м этапе.

Кроме того, Марк Мадьо рассчитывает, что ограничение количества гонок в первой части сезона поможет Тибо Пино сохранить свежесть до чемпионата мира, маршрут групповой гонки которого подходит горнякам. Об этом Марк Мадьо сказал в интервью L’Équipe.

Марк Мадьо: «Мы провели расчёты, в обоих сценариях (участия и неучастия в Джиро д'Италия-2018) он (Тибо Пино) будет стартовать на Тур де Франс, имея максимум 32 гоночных дня. На повестке дня свежесть. Тибо и Арно (Демару) её не хватило в прошлом году. Кульминацией сезона в 2018 для обоих будет Тур де Франс.

Чтобы Тибо сохранил свежесть до конца сезона, считаю, что ему лучше не принимать участие в Джиро д’Италия-2018.

Ставка на однодневную гонку большая, но это чемпионат мира, и необходимо рискнуть, потому что настолько трудный маршрут бывает не слишком часто. И Тибо Пино ещё нужно завоевать лидерство во французской сборной. Сирилл Гимар не сделает его лидером просто так».

В 2017 году к старту на Тур де Франс Тибо Пино подошёл с 46 гоночными днями. Как сообщает L’Équipe, в 2018 году он начнёт сезон 17 февраля с гонки Tour du Haut Var, пропустит Тиррено-Адриатико впервые с 2013 года и вернётся на Вуэльту Каталонии впервые с 2014 года.