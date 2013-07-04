Крис Фрум и Дилан Ван Баарле завершили работу в тренировочном лагере в ЮАР

Крис Фрум и Дилан Ван Баарле досрочно уехали из тренировочного лагеря

Крис Фрум и его товарищ по команде Ineos Дилан Ван Баарле после Тура ОАЭ приехали в тренировочный лагерь Crystal Springs Mountain Lodges, который находится на северо-востоке от Йоханнесбурга, недалеко от Национального парка Крюгера в ЮАР, а 18 марта, на неделю раньше запланированного, вернулись домой, в Европу. Дилан Ван Баарле в интервью нидерландскому сайту AD.nl рассказал о необычном для себя опыте тренировок в Африке и о том, как они приняли решение сократить пребывание в лагере на неделю.

Ещё на прошлой неделе Дилан Ван Баарле ощущал себя героем фильма о дикой природе. А четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, выросший в Африке и часто туда возвращавшийся, стал для Дилана Ван Баарле гидом.

Instagram - @chrisfroome

Дилан Ван Баарле: «Я оказался прямо в джунглях. Обезьяны по утрам в поисках еды даже пытались открыть дверь. Там совсем по-другому, чем дома. По вечерам мимо дома проходило множество зверей - зебры, бабуины, другие обезьяны. Крис мог определить всех животных».

Во время тренировочного лагеря Дилан Ван Баарле и Крис Фрум даже провели свою «Страде Бьянке», проехавшись по немощёным дорогам Африки.

«Так как Крис приезжал в Африку часто, он знал все дороги, был готов к приключениям, а гравийные дороги – часть такого приключения. У нас было сафари на велосипедах. Мы были в природном парке у подножия гор. Там водятся гиппопотамы и буйволы, но мы их не встретили. Крис сказал, что бегемоты и буйволы – самые опасные из животных. Это не слишком вдохновило.

То, что Крис не сбросил меня, для меня хороший знак. Трудно сказать, насколько хороша форма Фрума, потому что мы сейчас вне обычного графика. Пока что Крис ещё не на своём обычном лучшем уровне, но этот лагерь его укрепил.

Мы с Крисом предпочли бы остаться, но решили, что ждать и смотреть, как будут дальше развиваться события, лучше в знакомом окружении. В Южной Африке были случаи заражения вирусом, но не так много, как в Европе. Путешествие домой, наверное, было ещё большим риском. Было сложно принять решение. Однако если бы мы остались, а ситуация здесь взорвалась бы и всё закрыли, возникли бы проблемы.

В прошлый вторник я даже не знал, что уезжаю из Южной Африки, не знаю, какой подход мне выбрать на предстоящий период. Я ещё не обсуждал это с моим тренером. Продолжу тренироваться, чтобы удерживать уровень готовности, но такая ситуация для всех непривычна. Жаль, что в ближайшие месяцы гонок не будет, но я не могу потерять сон в постоянных мыслях об этом. Сейчас происходят более важные вещи, а это просто велоспорт. Теперь на первом месте здоровье людей».