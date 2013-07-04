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Крис Фрум и Дилан Ван Баарле завершили работу в тренировочном лагере в ЮАР

Крис Фрум и Дилан Ван Баарле досрочно уехали из тренировочного лагеря

 

 

  Крис Фрум и его товарищ по команде Ineos Дилан Ван Баарле после Тура ОАЭ приехали в тренировочный лагерь Crystal Springs Mountain Lodges, который находится на северо-востоке от Йоханнесбурга, недалеко от Национального парка Крюгера в ЮАР, а 18 марта, на неделю раньше запланированного, вернулись домой, в Европу. Дилан Ван Баарле в интервью нидерландскому сайту AD.nl рассказал о необычном для себя опыте тренировок в Африке и о том, как они приняли решение сократить пребывание в лагере на неделю.

 

  Ещё на прошлой неделе Дилан Ван Баарле ощущал себя героем фильма о дикой природе. А четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, выросший в Африке и часто туда возвращавшийся, стал для Дилана Ван Баарле гидом.

 

Крис Фрум и Дилан Ван Баарле завершили работу в тренировочном лагере в ЮАР

 

Instagram - @chrisfroome

 

  Дилан Ван Баарле: «Я оказался прямо в джунглях. Обезьяны по утрам в поисках еды даже пытались открыть дверь. Там совсем по-другому, чем дома. По вечерам мимо дома проходило множество зверей - зебры, бабуины, другие обезьяны. Крис мог определить всех животных».

 

Во время тренировочного лагеря Дилан Ван Баарле и Крис Фрум даже провели свою «Страде Бьянке», проехавшись по немощёным дорогам Африки.

 

  «Так как Крис приезжал в Африку часто, он знал все дороги, был готов к приключениям, а гравийные дороги – часть такого приключения. У нас было сафари на велосипедах. Мы были в природном парке у подножия гор. Там водятся гиппопотамы и буйволы, но мы их не встретили. Крис сказал, что бегемоты и буйволы – самые опасные из животных. Это не слишком вдохновило.

 

  То, что Крис не сбросил меня, для меня хороший знак. Трудно сказать, насколько хороша форма Фрума, потому что мы сейчас вне обычного графика. Пока что Крис ещё не на своём обычном лучшем уровне, но этот лагерь его укрепил.

 

  Мы с Крисом предпочли бы остаться, но решили, что ждать и смотреть, как будут дальше развиваться события, лучше в знакомом окружении. В Южной Африке были случаи заражения вирусом, но не так много, как в Европе. Путешествие домой, наверное, было ещё большим риском. Было сложно принять решение. Однако если бы мы остались, а ситуация здесь взорвалась бы и всё закрыли, возникли бы проблемы.

 

  В прошлый вторник я даже не знал, что уезжаю из Южной Африки, не знаю, какой подход мне выбрать на предстоящий период. Я ещё не обсуждал это с моим тренером. Продолжу тренироваться, чтобы удерживать уровень готовности, но такая ситуация для всех непривычна. Жаль, что в ближайшие месяцы гонок не будет, но я не могу потерять сон в постоянных мыслях об этом. Сейчас происходят более важные вещи, а это просто велоспорт. Теперь на первом месте здоровье людей».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Дилан Ван Баарле Dylan Van Baarle

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:33 | Регистрация: 4.07.2013

    Дилан, конечно, попал ("не ходите дети в Африку гулять")
    Молодец good biggrin

    Всё больше уважаю Фруми.



    Велолайв, спасибо за статью.

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 07:56 | Регистрация: 5.10.2016

    эх, а я надеялась, что он хоть там на воле нагуляется... :(

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8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум и Дилан Ван Баарле з ... (2)
    Kitsune-taichou-Фото

    эх, а я надеялась, что он хоть там на воле нагуляется... :(

  • Shalam s Urala
    Томас Де Гендт и Яспер Де Бёйс ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Sm1T
    бреветчикии :)

    бреветчики то пошустрее гоняют ))

    Томас и Яспер очевидно на расслабоне

  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (22)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Что нам, "простым смертным" тогда говорить об этой заразе
    ну вообще-то "простой смертный" может иметь иммунитет и покрепче, чем спортсмен. а уж когда спортики заостряют форму (накануне стартов), они практически беззащитны.

    вот у Ван дер Бурга (выше) - "Инфекция незадолго до соревнований — хуже всего."

    чемпионы иммунитета - "простые смертные" зожники и физкультурники (это важно!) - без каких бы то ни было спортивных амбиций

     

    Лефевра (касательно ТДФ) я понимаю. в том, что Тур каждый год получает своего побелителя - ничего особенного нет. особенное в Туре - это когда вдруг случается фейерверк а-ля Жулиан Патрикеевич Алафилип-2019

    но, ещё раз, велоспорт со всеми его гонками, спонсорами/шмонсорами - это лишь гонки наперегонки за деньги. и если, увы, пришла необходимость решать вопросы жизни/смерти, то к запрету надо отнестись спокойно. - без тихих истерик, без философствований о конце велоспорта и прочего заламывания рук и закатывания глаз

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Дилан Ван Баарле з ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Дилан, конечно, попал ("не ходите дети в Африку гулять")
    Молодец good biggrin

    Всё больше уважаю Фруми.



    Велолайв, спасибо за статью.

  • Alya
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (22)
    Alya-Фото
    Разве составит большого труда провести тот же ТДФ ? Заранее протестировать ВСЕ команды, ограничив доступ людей к трассам. Да просто ЗАПРЕТИТЬ.

    ______________________

    Давайте тратить ресурсы на то, чтобы крокодилке было чего по телевизору посмотреть. Тесты, которых не хватает на заболевших, используем чтобы протестировать участников и персонал. Полицию подключим, им же нефиг делать во времена эпидемии. Врачам не надо спасать заболевших, пусть подежурят в скорой на трассе.

    Крокодилка хочет смотреть гонки! И судя по плюсикам под его постом - не он один такой оголтелый эгоист.
  • Alya
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (22)
    Alya-Фото
    Это почему это не до ламината? Как раз во всех странах, где народ на удаленку карантинную разогнали , народ принялся массово ремонты делать. Вы бы очередь в Леруа Мерлен пятничную видели. Конечно, сейчас загонят в полный карантин, но доставки то работают.

    Так что ламинат то как раз в плюсе, просто велоспорт ламинату теперь совсем совсем не нужен.
  • Earl57
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (22)
    Earl57-Фото

    И никто не вспоминает про Гавирию и Ричезе, у которых тоже короновирус.

  • EL-Fenomeno
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    special for Adrien - что рассказал Олимпийский чемпион Лондона-2012 и 2-ый чемпион мира по плаванию южноафриканец Кэмерон Ван дер Бург после того как переболел коронавирусом.

    — Сегодня уже 14 дней, как я борюсь с COVID-19, — написал спортсмен в Twitter. — Безусловно, это самый страшный вирус, который я когда-либо переносил, несмотря на то что я здоровый человек с сильными легкими (не курю, занимаюсь спортом), веду здоровый образ жизни и молод (не вхожу в группу риска).
    Хотя самые тяжелые симптомы (сильная лихорадка) ослабли, я все еще борюсь с серьезной слабостью и остаточным кашлем, который я не могу преодолеть. Любая физическая активность, например, ходьба, оставляет меня истощенным на несколько часов.
    Потери в физических кондициях огромны. Спортсмены, которые перенесут COVID-19 в течение последнего тренировочного цикла, потеряют большую часть физической подготовки. Инфекция незадолго до соревнований — хуже всего.

    Что нам, "простым смертным" тогда говорить об этой заразе или же забить на всё и просто прикалыватся и шутить (КАК ВЫ) насчёт вирусни, которая забирает жизни людей от молодого до старого по всему миру !? 

  • RVL
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (22)
    RVL-Фото

    При отсутствии всего везде это топ уровень. Скоро привыкнем. А будет жизненно необходимо, скоро на матч ТВ- чемпионат  РФ по домино из шахтёрской раздевалки. Это к теме, что шоу ,а что бизнес.)

  • jerzyk
    Патрик Лефевр: «Отмена Тур де ... (22)
    jerzyk-Фото
    Только вот сесть за стол и провести переговоры в сложившейся ситуации - не получится... Карантин!

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