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Крис Фрум: "Учитывая уровень моих соперников и маршрут Тур де Франс-2017, гонка может стать очень открытой"

Крис Фрум о настрое перед стартом и борьбе за четвёртый титул победителя Тур де Франс

 

  Трёхкратный победитель Тур де Франс, 32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум (Chris Froome) будет бороться за четвёртый титул и третью победу подряд. На предстартовой конференции он сказал, что его решительность ничуть не уменьшилась, и что он сфокусирован на борьбе  больше, чем когда-либо. А спортивный директор команды Sky Николя Порталь предположил, что гонка будет очень открытой, а борьба острой.

 

Крис Фрум: "Борьба за четвёртый титул победителя Тур де Франс - самый серьёзный вызов в моей карьере"

 

Крис Фрум: "Борьба за четвёртый титул победителя Тур де Франс - самый серьёзный вызов в моей карьере"

  

  Крис Фрум: «Определённо, передо мной самый серьёзный вызов моей карьеры. Учитывая уровень моих соперников и маршрут, в этом году гонка может стать очень открытой. Меньшее количество горных финишей и километров разделки уменьшает возможности претендентов на генеральную классификацию.

 

  Жажда победы не стала меньше, и я мотивирован как никогда, мне есть за что бороться. Потенциально – за четвёртый титул победителя Тур де Франс. Это серьёзная задача, уровень моих соперников высок, маршрут сложный.

 

  Если судить по Критериуму Дофине, Ричи будет одним из главных соперников, потому что победа, одержанная перед Тур де Франс, даёт огромную уверенность и поддерживает настрой. Но я могу черпать уверенность в том, что уже трижды выигрывал Тур де Франс.

 

  Чувствую, что моя форма именно такая, какая должна быть. На Критериуме Дофине мне было необходимо почувствовать ритм гонки, потому что мой календарь гонок до Дофине был облегчённым, чтобы подойти к Тур де Франс более свежим, чем когда-либо. А если смотреть на показатели во время тренировок, то я полностью готов к следующим трём неделям борьбы. Подобную подготовку мы проводили в прошлом году, когда мне надо было проехать Тур де Франс,Вуэльту Испании и Олимпийские игры между ними.

 

  В этом году я не был настолько включён в процесс отбора состава на Тур де Франс, как в прошлом. Я не сомневаюсь в ребятах, которые поедут со мной. С ними я буду чувствовать себя уверенно в горах. Конечно, очень жаль, что в команде не будет Ваута Пулса, он сыграл важную роль в моей борьбе за победу в прошлом году. Но я знаю, что ему необходимо время, чтобы вернуться на свой уровень после травмы».

 

  Кроме того, Крис Фрум заявил, что надеется перед стартом Тур де Франс-2017 решить вопрос с продлением контракта с командой Sky: «Надеюсь, к моменту старта в субботу мы уже решим этот вопрос. Сейчас мы находимся на финальной стадии в переговорах о продлении контракта. Я считаю, что, в лучшем случае смогу оставаться на высшем уровне ещё пять или шесть лет. Я довольно поздно пришёл в велоспорт, и в смысле карьеры в велоспорте я ещё довольно молод».

 

Крис Фрум: "Борьба за четвёртый титул победителя Тур де Франс - самый серьёзный вызов в моей карьере"

 

Крис Фрум: "Борьба за четвёртый титул победителя Тур де Франс - самый серьёзный вызов в моей карьере"

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «По профилям этапов сразу не видно, но маршрут очень сложный, и такой Тур де Франс выиграть будет трудно. Предстоит много трудных этапов, но только три из них с горными финишами, один из которых – на Планш-де-Бель-Фий, а это очень крутой подъём.

 

  И сам факт, что горных финишей всего три – это уже вызов. Когда претенденты на генеральную классификацию хорошо идут горы, конечно, они и на этих этапах выступят отлично. В этом году нам придётся искать другую тактику, чтобы выиграть.

 

  Думаю, надо вести гонку с умом каждый день, создавая возможности, который могут стать шагом к победе на Тур де Франс. Понятно, что три горных финиша имеют большое значение, но каждый из этапов будет очень важен, напряжение в гонке будет запредельным, и мы все должны оставаться сконцентрированными.

 

  Эта гонка будет очень открытой. Есть много довольно коварных этапов без больших гор, где могут быть боковые ветра или короткие подъёмы к финишу, на которых многие команды решат, что им надо использовать свой шанс.

 

  Нельзя проиграть ни на одном из этапов. Если потерять шансы на этапе, то не будет уверенности, что на следующий день или на следующей неделе появится ещё одна возможность. Нам надо будет идти гонку день за днём».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 Николя Порталь

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  1. Имя: Эльдар Залялов

    труъRider

    Сегодня, 09:51 | Регистрация: 3.04.2016

    Вообще если в прошлом году я бы заранее Фрума ставил победителем тура, то в этот раз мне кажется будет кто-то другой..
    Вообще Якоб как победитель критуриума, для меня все-таки не будет среди фаворитов, т.к. все-таки на мой взгляд он может держаться неделю на пике своей формы а дальше будут дни, где он потеряет много, а вот Ару на против, можно быть на подиуме точно!
    Но конечно хотелось бы видеть победителем Порта)

  2. Имя: Артём

    timibest

    Сегодня, 10:23 | Регистрация: 29.04.2016

    Фрум и открытая гонка - понятия не совместимые)))

  3. AAA

    Сегодня, 10:40 | Регистрация: 20.01.2011

    Походу индульгенцию в этом году не купили...

  4. veloliveuser

    Сегодня, 11:21 | Регистрация: 2.09.2012

    Фрум заявил, что надеется перед стартом Тур де Франс-2017 решить вопрос с продлением контракта с командой Sky:

    "Надеюсь, к моменту старта в субботу мы уже решим этот вопрос..."

     

    торопится? чувствует, что что-то не так? после победы на этом тдф у него было бы больше козырей в этих переговорах.

  5. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:06 | Регистрация: 27.07.2011

    Главное у Фрума есть Порт..он его вытащит на подиум или даже выше

     

     

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (17)
    Николай Парилин-Фото
    Мы с «Канчелларой» ездим парой
    На велогонки много лет,
    Ведь мы гордимся дружбой старой,
    Мы – очень скатанный дуэт.
    Я за поддержку благодарен.
    Спасибо всем, мои друзья!
    И Влад со мною солидарен –
    Нельзя без помощи, нельзя!
    Проснулся молодой задор
    (Я чуток к боевому кличу!).
    Пусть я неважный «Контадор»,
    Но наблюденья не заНычу,
    Вам передам через портал
    (А толк мы знаем в велосайтах!).
    Пишу не «Сагу о Форсайтах»,
    А вечный велосериал…
  • rude_rider
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    rude_rider-Фото

    Главное у Фрума есть Порт..он его вытащит на подиум или даже выше

     

     

  • veloliveuser
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    veloliveuser-Фото

    Фрум заявил, что надеется перед стартом Тур де Франс-2017 решить вопрос с продлением контракта с командой Sky:

    "Надеюсь, к моменту старта в субботу мы уже решим этот вопрос..."

     

    торопится? чувствует, что что-то не так? после победы на этом тдф у него было бы больше козырей в этих переговорах.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    На это ТдФ действительно подобралась просто таки офигенная "команда", котоаря способная бороться за горную майку. Но вот другое дело, что одни будут выцеливать только этап(ы), другие будут работать только на своих капитанов (а там как получится), ещё одни могут просто под_забить на это дело.

    Так что пожалуй для себя выделю такой ТОП 5:

    - Якоб Фульсанг 
    - Микэль Ниеве
    - Роман Кройциге

    - Жарлинсон Пантано
    - Пьерр Роллан

    Ну и отдельно велогонщика, который будет "защищать" титул горного короля и стараться повторить свой успех 2016 (а почему бы и нет) - Рафал Майка из команды Bora-Hansgrohe

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    У Сагана есть одно большое преимущество перед спринтерами в зачете "зеленой майки".
    Он хорошо едет среднегорные этапы и этапы с горушками перед финишем.
    Плюс он стабильно едет все 3 недели ГТ. Если ему понадобятся промежутки (даже в Горах) - он их возьмет.
    Единственный конкурент у Сагана - Мэтьюз. 

    Вот именно, поэтому с приходом Саган на ТдФ "чистым" спринтерам зелёную майку не взять никак разве через сход Петера.

    А как альтернатива (вполне реальная и логичная), велогонщики подобного типажа и как раз Мэтьюз самое то. И этап(ы) може взять и на промежутках отличаться 

  • AAA
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    AAA-Фото

    Походу индульгенцию в этом году не купили...

  • timibest
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (17)
    timibest-Фото

    Саган, без вариантов.

  • fantompain
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (3)
    fantompain-Фото
    Да , битва за горох в этом году будет, как никогда , интересна ,и ,думаю, что вплоть до Изоара. При этом есть большая вероятность что горным королём станет тот ,на кого особо перед стартом и не ставили.
  • timibest
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    timibest-Фото

    Фрум и открытая гонка - понятия не совместимые)))

  • труъRider
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (5)
    труъRider-Фото

    Вообще если в прошлом году я бы заранее Фрума ставил победителем тура, то в этот раз мне кажется будет кто-то другой..
    Вообще Якоб как победитель критуриума, для меня все-таки не будет среди фаворитов, т.к. все-таки на мой взгляд он может держаться неделю на пике своей формы а дальше будут дни, где он потеряет много, а вот Ару на против, можно быть на подиуме точно!
    Но конечно хотелось бы видеть победителем Порта)

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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