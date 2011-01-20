Крис Фрум: "Учитывая уровень моих соперников и маршрут Тур де Франс-2017, гонка может стать очень открытой"

Крис Фрум о настрое перед стартом и борьбе за четвёртый титул победителя Тур де Франс

Трёхкратный победитель Тур де Франс, 32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум (Chris Froome) будет бороться за четвёртый титул и третью победу подряд. На предстартовой конференции он сказал, что его решительность ничуть не уменьшилась, и что он сфокусирован на борьбе больше, чем когда-либо. А спортивный директор команды Sky Николя Порталь предположил, что гонка будет очень открытой, а борьба острой.

Крис Фрум: «Определённо, передо мной самый серьёзный вызов моей карьеры. Учитывая уровень моих соперников и маршрут, в этом году гонка может стать очень открытой. Меньшее количество горных финишей и километров разделки уменьшает возможности претендентов на генеральную классификацию.

Жажда победы не стала меньше, и я мотивирован как никогда, мне есть за что бороться. Потенциально – за четвёртый титул победителя Тур де Франс. Это серьёзная задача, уровень моих соперников высок, маршрут сложный.

Если судить по Критериуму Дофине, Ричи будет одним из главных соперников, потому что победа, одержанная перед Тур де Франс, даёт огромную уверенность и поддерживает настрой. Но я могу черпать уверенность в том, что уже трижды выигрывал Тур де Франс.

Чувствую, что моя форма именно такая, какая должна быть. На Критериуме Дофине мне было необходимо почувствовать ритм гонки, потому что мой календарь гонок до Дофине был облегчённым, чтобы подойти к Тур де Франс более свежим, чем когда-либо. А если смотреть на показатели во время тренировок, то я полностью готов к следующим трём неделям борьбы. Подобную подготовку мы проводили в прошлом году, когда мне надо было проехать Тур де Франс,Вуэльту Испании и Олимпийские игры между ними.

В этом году я не был настолько включён в процесс отбора состава на Тур де Франс, как в прошлом. Я не сомневаюсь в ребятах, которые поедут со мной. С ними я буду чувствовать себя уверенно в горах. Конечно, очень жаль, что в команде не будет Ваута Пулса, он сыграл важную роль в моей борьбе за победу в прошлом году. Но я знаю, что ему необходимо время, чтобы вернуться на свой уровень после травмы».

Кроме того, Крис Фрум заявил, что надеется перед стартом Тур де Франс-2017 решить вопрос с продлением контракта с командой Sky: «Надеюсь, к моменту старта в субботу мы уже решим этот вопрос. Сейчас мы находимся на финальной стадии в переговорах о продлении контракта. Я считаю, что, в лучшем случае смогу оставаться на высшем уровне ещё пять или шесть лет. Я довольно поздно пришёл в велоспорт, и в смысле карьеры в велоспорте я ещё довольно молод».

Николя Порталь, спортивный директор команды Sky: «По профилям этапов сразу не видно, но маршрут очень сложный, и такой Тур де Франс выиграть будет трудно. Предстоит много трудных этапов, но только три из них с горными финишами, один из которых – на Планш-де-Бель-Фий, а это очень крутой подъём.

И сам факт, что горных финишей всего три – это уже вызов. Когда претенденты на генеральную классификацию хорошо идут горы, конечно, они и на этих этапах выступят отлично. В этом году нам придётся искать другую тактику, чтобы выиграть.

Думаю, надо вести гонку с умом каждый день, создавая возможности, который могут стать шагом к победе на Тур де Франс. Понятно, что три горных финиша имеют большое значение, но каждый из этапов будет очень важен, напряжение в гонке будет запредельным, и мы все должны оставаться сконцентрированными.

Эта гонка будет очень открытой. Есть много довольно коварных этапов без больших гор, где могут быть боковые ветра или короткие подъёмы к финишу, на которых многие команды решат, что им надо использовать свой шанс.

Нельзя проиграть ни на одном из этапов. Если потерять шансы на этапе, то не будет уверенности, что на следующий день или на следующей неделе появится ещё одна возможность. Нам надо будет идти гонку день за днём».