Жулиан Алафилипп бросает вызов и готовится к защите желтой майки Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп готовится к защите жёлтой майки на альпийских горных этапах Тур де Франс-2019

Ясно, что одна только сила духа не позволит Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-QuickStep) победить на Тур де Франс 2019 года, но накануне трех важнейших этапов в Альпах обладатель желтой майки твердо убежден, что никогда не чувствовал такой мотивации для защиты своего лидерства.

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«Я устал, как и все остальные. Важна не только каждая минута отдыха, а почти каждая секунда», - сказал Жулиан Алафилипп. «Я должен экономить энергию и пытаться восстановиться настолько, насколько смогу».

Что касается предстоящего этапа, Алафилипп говорит, что он знает Изоар по ознакомительной поездке. Но независимо от этого, он ожидает атак от своих соперников Ineos и Jumbo, сильнейших горных команд, которые, скорее всего, предпримут активные действия.

«Конечно, Ineos собирается усложнить гонку, они попытаются разбить пелотон. У меня сплоченная команда, но у меня нет команды для гор», - признал Алафилипп.

Он также предсказал, что, хотя есть три жестких альпийских этапа, первые атаки, совершенные его соперниками в горах на этапе 18, будут самыми тяжелыми, потому что этот день наиболее тяжелый.

Алафилипп знает, что после признаков его слабости на втором большом пиренейском этапе соперники будут искать любую трещину в его доспехах. Но француз настаивает, что даже несмотря на нарастающее вокруг давление, что бы ни случилось дальше, он сможет гордиться своими достижениями.

«Итак, что бы ни случилось, у меня нет сожалений. Я отдам гонке все» - пообещал Алафилипп. Точно так же, по сути, как он поступал до сих пор.

Присутствие Каспера Асгрена в отрыве на 17 этапе было немного необычным, учитывая, что он является ключевым доместиком для команды Deceuninck-QuickStep, которая в настоящее время лидирует в гонке. Асгрен не горный грегари, но может терпеть подъемы - он выиграл финишную гонку на озере Тахо на Туре Калифорнии в мае - и в команде, которая в основном построена вокруг спринтера Элии Вивиани, он будет бороться, чтобы защитить желтую майку Алафилиппа в Альпах.

Несмотря на все километры, которые он провел в голове пелотона, Асгрен чувствует, что у него все еще есть какое-то «топливо» для отрыва, и надеется, что он все еще будет полезен в Альпах с четверга по субботу.

«Ну, я просто люблю велогонки, поэтому, когда могу, я гоняюсь», - сказал Каспер Асгрен о своем решении пойти в отрыв.

Пино считает, что последние два этапа, которые проходят около 130 км, более открыты для агрессивных гонок, чем 208-километровое путешествие в четверг по направлению к Галибье. Тем не менее, он утверждает на том, что, несмотря на тяжелый рельеф 18 этапа, основная гонка не будет отложена до последней минуты.

«Мы не собираемся дожидаться Валь Торанс», - предупредил Пино. «Завтра большой, длинный этап, так что в конце будет очень тяжело. Так что завтра будет битва, это точно. Если у гонщиков есть ноги, они атакуют».

Анна Павлова по материалам Cyclingnews