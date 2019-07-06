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Жулиан Алафилипп бросает вызов и готовится к защите желтой майки Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп готовится к защите жёлтой майки на альпийских горных этапах Тур де Франс-2019

 

 

  Ясно, что одна только сила духа не позволит Жулиану Алафилиппу (Deceuninck-QuickStep) победить на Тур де Франс 2019 года, но накануне трех важнейших этапов в Альпах обладатель желтой майки твердо убежден, что никогда не чувствовал такой  мотивации для защиты своего лидерства.

 

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

 «Я устал, как и все остальные. Важна не только каждая минута отдыха, а почти каждая секунда», - сказал Жулиан Алафилипп. «Я должен экономить энергию и пытаться восстановиться настолько, насколько смогу».

 

  Что касается предстоящего этапа, Алафилипп говорит, что он знает Изоар по ознакомительной поездке. Но независимо от этого, он ожидает атак от своих соперников Ineos и Jumbo, сильнейших горных команд, которые, скорее всего, предпримут активные действия.

 

  «Конечно, Ineos собирается усложнить гонку, они попытаются разбить пелотон. У меня сплоченная команда, но у меня нет команды для гор», - признал Алафилипп.

 

Он также предсказал, что, хотя есть три жестких альпийских этапа, первые атаки, совершенные его соперниками в горах на этапе 18, будут самыми тяжелыми, потому что этот день наиболее тяжелый.

 

Алафилипп знает, что после признаков его слабости на втором большом пиренейском этапе соперники будут искать любую трещину в его доспехах. Но француз настаивает, что даже несмотря на нарастающее вокруг давление, что бы ни случилось дальше, он сможет гордиться своими достижениями.

 

«Итак, что бы ни случилось, у меня нет сожалений. Я отдам гонке все» - пообещал Алафилипп. Точно так же, по сути, как он поступал до сих пор.

 

  Присутствие Каспера Асгрена в отрыве на 17 этапе было немного необычным, учитывая, что он является ключевым доместиком для команды Deceuninck-QuickStep, которая в настоящее время лидирует в гонке. Асгрен не горный грегари, но может терпеть подъемы - он выиграл финишную гонку на озере Тахо на Туре Калифорнии в мае - и в команде, которая в основном построена вокруг спринтера Элии Вивиани, он будет бороться, чтобы защитить желтую майку Алафилиппа в Альпах.

 

  Несмотря на все километры, которые он провел в голове пелотона, Асгрен чувствует, что у него все еще есть какое-то «топливо» для отрыва, и надеется, что он все еще будет полезен в Альпах с четверга по субботу.

 

«Ну, я просто люблю велогонки, поэтому, когда могу, я гоняюсь», - сказал Каспер Асгрен о своем решении пойти в отрыв.

 

  Пино считает, что последние два этапа, которые проходят около 130 км, более открыты для агрессивных гонок, чем 208-километровое путешествие в четверг по направлению к Галибье. Тем не менее, он утверждает на том, что, несмотря на тяжелый рельеф 18 этапа, основная гонка не будет отложена до последней минуты.

 

«Мы не собираемся дожидаться Валь Торанс», - предупредил Пино. «Завтра большой, длинный этап, так что в конце будет очень тяжело. Так что завтра будет битва, это точно. Если у гонщиков есть ноги, они атакуют».

 

 

Анна Павлова по материалам Cyclingnews

 

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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6 - 28 июля 2019

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Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Tom_Boonen
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (42)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Если бы Армстронг ввиду его порядочности не обнародовал свои признания, никто бы его не свергнул с олимпа велоспорта по сегодняшний день. Фруминатор не даст соврать через определенных..надцать лет спустя. .канешна если хватит у него мужества .

    Вот интересно, а мужество и порядочность нельзя проявлять во время карьеры? Или у человека во время гонок вырабатывается гормон, который не позволяет им проявлять эти качества?

  • Vadim Serbakov
    Патрик Лефевер возмущён теми, ... (42)
    Vadim Serbakov-Фото
    Ах как Вы красиво сказали:
    "при чем здесь бюджет страны ?!"

    Акционерное общество «Фонд национального благосостояния „Самрук-?азына“» — фонд, единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан.
    "Википедия"
  • netnazgul
    Совместное заявление команд In ... (11)
    netnazgul-Фото
    Фоклера и Шаванеля, надо полагать, тоже до последнего намеренно тянули к победе?
  • Anna P.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (42)
    Anna P.-Фото
    Это кайф от возможности высказать то, что приходит в несколько раздраженную голову - и при этом никто тебя не видит...
    Мне всегда интересно - где чел работает, что его так донимает? Сочувствую Игорю.
    Правда, это типично для интернет-форумов.
    Но на Cycling News стараются все же полегче изъясняться.
  • Shalam s Urala
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (42)
    Shalam s Urala-Фото

    одно непонятно. - для чего наблюдать за спортом, который люто ненавидишь?

    ведь подозревать в каждом успехе обман - это именно слепая ненависть - когда нет (и быть не может) никаких достоверных исходников, но есть безапеляционное суждение

    и объяснение тут лишь одно - это кайф от ненависти. и это, между прочим, относят к расстройству личности, которое незаметно разрушает вашу жизнь (О.Ф. Кернберг)

    ireful

  • ingvarfrey
    Совместное заявление команд In ... (11)
    ingvarfrey-Фото
    Цитата: Николай Степаныч
    Нет, не смешно. Смешно - это верить в то, что организаторов заботит исключительно национальная принадлежность гонщиков и все кругом подсуживают своим. Хотя столько обратных примеров было.
    Смешно - верить, что Жужу так вдохновляет жёлтая майка. Остальное - лирика.

    Цитата: Николай Степаныч
    О
    В мире нет ничего беспристрастного, вы исключает простые человеческие слабости.
  • ingvarfrey
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (42)
    ingvarfrey-Фото
    Цитата: Николай Степаныч
    Похоже, правильным топливом заправляетесь вы. Уже третью неделю.
    Зря вы так меня не возлюбили. Это ведь спорт, азарт, мы болеем и за и против. Я не умею не эмоционально смотреть гонки. Да и к тому же я беспокоюсь за Жужу, всё-таки печень не железная. В остальном, не вижу поводов меня поддевать и хамить на начальном этапе. Честное слово)

    Цитата: Серафим
    Наверно заправляетесь правильным топливом.
    Да) конечно. Ну до Жужу мне далеко, я печень свою берегу. А в остальном, Вы правы).
  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (42)
    Николай Степаныч-Фото
    Похоже, правильным топливом заправляетесь вы. Уже третью неделю.
  • Николай Степаныч
    Совместное заявление команд In ... (11)
    Николай Степаныч-Фото
    Нет, не смешно. Смешно - это верить в то, что организаторов заботит исключительно национальная принадлежность гонщиков и все кругом подсуживают своим. Хотя столько обратных примеров было.
  • Николай Степаныч
    Совместное заявление команд In ... (11)
    Николай Степаныч-Фото
    Теория заговора? Смешно.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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