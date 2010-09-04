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Команда Euskadi – Murias надеется получить приглашение на Тур де Франс-2019

Проконтинентальная команда Euskadi – Murias сформировала состав на 2019 год и надеется дебютировать на Тур де Франс-2019

 

 

  Баскская команда Euskadi – Murias  провела первый сезон на проконтинентальном уровне, и сезон был успешным. Команда не только дебютировала на Гран-туре, получив в первый год на проконтинентальном уровне приглашение на Вуэльту Испании-2018, но и уехала с испанского Гран-тура с победой на этапе, которую одержал 23-летний Оскар Родригес (Óscar Rodríguez).

 

  За сезон 2018 года гонщики команды Euskadi – Murias праздновали победу 8 раз, включая победу в общем зачёте многодневных гонок Тур Норвегии и Тур Турции, выигранными Эдуардом Прадесом.

 

  В 2019 году  целью команды Euskadi – Murias является получение приглашения на Тур де Франс. Об этом менеджер команды Хон Одриосола (Jon Odriozola) сказал в интервью AS, объяснив, что в качестве посредника между командой и ASO, организаторами французского Гран-тура, выступит Франсис Лафарг (Francis Lafargue), ранее входивший в руководство команд Reynolds, где выступал Педро Дельгадо и Banesto, где выступал Мигель Индурайн.

 

  Хон Одриосола: «Всего несколько месяцев назад люди говорили, что мы не сможем получить приглашения на Вуэльту Испании. Но мы проехали гонку, показав, что скромность и труд помогают пройти большой путь. За нас говорят не слова, а гонки, где мы и должны показывать, на что способны. Наши результаты и помощь Франсиса Лафарга впечатлили директоров Тур де Франс. Они знают, что поддержка из Страны Басков очень важна, особенно на этапах в Пиренеях.

 

  Даже самый большой оптимист не мог предсказать, что мы сможем выиграть этап на Вуэльте Испании, или что мы возьмём генеральную классификацию Тура Норвегии и Тура Турции.

 

  Состав на 2019 год очень боевой, от нас ушли несколько гонщиков, но мы заменили их очень талантливыми молодыми спортсменами. Мы верим, что они перейдут на новый уровень. Не забудем, что в нашу команду пришёл гонщик высшего уровня Беньят Инчаусти. Надеемся, что он сможет восстановиться и достичь уровня, на котором выступал раньше. Мы хотим оставаться командой с душой, командой, которой нравится бороться. Мы хотим продолжать так же, как и в этом году, чтобы болельщики узнавали нас на всех гонках, в которых мы примем участие».

 

  Команда Euskadi – Murias уже сформировала состав на 2019 год, который будет состоять из 19 гонщиков. Новобранцы команды – 20-летний Урко Берраде (Urko Berrade), который начинает карьеру профессионала, переходя из любительской команды Lizarte; 23-летний Марио Гонсалес (Mario González), перешедший из континентальной команды Sporting Clube de Portugal/Tavira; 32-летний Беньят Инчаусти, перешедший из команды Sky;24-летний Хуан-Антонио Лопес-Косар ( Juan Antonio López-Cózar), перешедший из континентальной команды Fundación Euskadi, и 20-летний Хосе Вьехо (Daniel Viejo).

 

  Из команды ушли четверо гонщиков: Хон Аберастури ( Jon Aberasturi), Аитор Гонсалес (Aitor González), Эдуард Прадес (Eduard Prades) и Беньят Чоперена (Beñat Txoperena).

 

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Теги к статье: Euskadi – Murias Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 08:54 | Регистрация: 4.09.2010

    привык, что баски оранжевые, пусть это и был цвет сотового оператора. сейчас в цветах своего флага

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Команда Euskadi – Murias надее ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    привык, что баски оранжевые, пусть это и был цвет сотового оператора. сейчас в цветах своего флага

  • Sezar
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    Sezar-Фото
    Спасибо, а то на Группете считают, что в Скай.
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    Earl57-Фото
    У команды Скай своих денег нет, платить или не платить решают те, кто деньги дает. На данный момент это корпорация Дисней.
  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    velodoctor-Фото

    Соса очень сильный, мне кажется для него лучше был скай, можно было даже зп поступиться. 

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Шота я ниче не пойму. Где по итогу Соса- в Скае или Треке?

    Скорее всего в Треке. Похоже что в Скай решили, что кроме зарплаты платить за Сосу еще и выкуп, причем больше чем заплатил Трек - это перебор. И Соса во второй половине сезона ничего внятного не показал. А Джанни Савио считает, что отступные должны быть пропорциональны сумме контракта. И хочет, чтобы после возврата денег Треку у него еще что-то осталось.

  • Sezar
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    Sezar-Фото

    Шота я ниче не пойму. Где по итогу Соса- в Скае или Треке?

  • Yuriy 17
    Том Дюмулин: «Решающий голос в ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Вот Фрум никого не спрашивает, где ему выступать.

    Фрум и Уигинза выталкивал с лидерского места в команде Скай.

     

    А суперзвезда Дюмулин будет слушать команды из какого-то Sunweb.

    Да что такое Sunweb без Т. Дюмулина?

     

    Тому требуется больше спортивной целеустремлённости для достижения ещё больших побед. 

  • Camel
    Трансферные новости пелотона-2 ... (57)
    Camel-Фото

    Цитата: Rokka
    Просто завершился. Поговаривают что он собирается создать новую юношескую команду

    Спасибо! Нигде не проходила новость о завершении.

  • Student
    Роман Барде о возможном участи ... (7)
    Student-Фото
    Цитата: Sezar
    Он все говорит конечно верно. Но... интрига велоспорта-в борьбе против сильнейшего. С появлением поездов грантуры стали намного более горными. Да и в конце концов, развоз в гору никто не отменял. Если называть вещи своими именами Барде просто слабее в гору., потому и Джиро. В другой команде он мог бы стать сильнее, но... загубить свою карьеру в команде из своей страны-это конек французов-генеральщиков. Ну ок, хозяин барин.
    Не знаю я не одного такого примера, когда после перехода в не французскую команду, прям поехали. Исключение, разве что всеядный квик степ, и то на примере Щеванеля, а с точки зрения ГТ вообще худо. Меня удивляет его уверенность, он не настолько универсален, чтобы брать ГТ и не настолько сильнее всех в одном компоненте (горном ходе), ему повезло в 2016 и в 2017 годах. А 2018 все расставил на места. Если уж кто и возьмёт ГТ из нынешних французов, так это Пино. Латтур не о чем, на мой взгляд. Может Готье, но на фоне молодых колумбийцев, тяжело им будет.
  • rude_rider
    Морено Мозер: «Если найду отве ... (3)
    rude_rider-Фото

    он переболел

    теперь и сам не знает на что способен

    не повезло

    время еще есть

    просто он пока не загадывает

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