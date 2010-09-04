Команда Euskadi – Murias надеется получить приглашение на Тур де Франс-2019

Проконтинентальная команда Euskadi – Murias сформировала состав на 2019 год и надеется дебютировать на Тур де Франс-2019

Баскская команда Euskadi – Murias провела первый сезон на проконтинентальном уровне, и сезон был успешным. Команда не только дебютировала на Гран-туре, получив в первый год на проконтинентальном уровне приглашение на Вуэльту Испании-2018, но и уехала с испанского Гран-тура с победой на этапе, которую одержал 23-летний Оскар Родригес (Óscar Rodríguez).

За сезон 2018 года гонщики команды Euskadi – Murias праздновали победу 8 раз, включая победу в общем зачёте многодневных гонок Тур Норвегии и Тур Турции, выигранными Эдуардом Прадесом.

В 2019 году целью команды Euskadi – Murias является получение приглашения на Тур де Франс. Об этом менеджер команды Хон Одриосола (Jon Odriozola) сказал в интервью AS, объяснив, что в качестве посредника между командой и ASO, организаторами французского Гран-тура, выступит Франсис Лафарг (Francis Lafargue), ранее входивший в руководство команд Reynolds, где выступал Педро Дельгадо и Banesto, где выступал Мигель Индурайн.

Хон Одриосола: «Всего несколько месяцев назад люди говорили, что мы не сможем получить приглашения на Вуэльту Испании. Но мы проехали гонку, показав, что скромность и труд помогают пройти большой путь. За нас говорят не слова, а гонки, где мы и должны показывать, на что способны. Наши результаты и помощь Франсиса Лафарга впечатлили директоров Тур де Франс. Они знают, что поддержка из Страны Басков очень важна, особенно на этапах в Пиренеях.

Даже самый большой оптимист не мог предсказать, что мы сможем выиграть этап на Вуэльте Испании, или что мы возьмём генеральную классификацию Тура Норвегии и Тура Турции.

Состав на 2019 год очень боевой, от нас ушли несколько гонщиков, но мы заменили их очень талантливыми молодыми спортсменами. Мы верим, что они перейдут на новый уровень. Не забудем, что в нашу команду пришёл гонщик высшего уровня Беньят Инчаусти. Надеемся, что он сможет восстановиться и достичь уровня, на котором выступал раньше. Мы хотим оставаться командой с душой, командой, которой нравится бороться. Мы хотим продолжать так же, как и в этом году, чтобы болельщики узнавали нас на всех гонках, в которых мы примем участие».

Команда Euskadi – Murias уже сформировала состав на 2019 год, который будет состоять из 19 гонщиков. Новобранцы команды – 20-летний Урко Берраде (Urko Berrade), который начинает карьеру профессионала, переходя из любительской команды Lizarte; 23-летний Марио Гонсалес (Mario González), перешедший из континентальной команды Sporting Clube de Portugal/Tavira; 32-летний Беньят Инчаусти, перешедший из команды Sky;24-летний Хуан-Антонио Лопес-Косар ( Juan Antonio López-Cózar), перешедший из континентальной команды Fundación Euskadi, и 20-летний Хосе Вьехо (Daniel Viejo).

Из команды ушли четверо гонщиков: Хон Аберастури ( Jon Aberasturi), Аитор Гонсалес (Aitor González), Эдуард Прадес (Eduard Prades) и Беньят Чоперена (Beñat Txoperena).