Пьер Роллан просит организаторов Тур де Франс о шансе для команды Vital Concept

Пьер Роллан надеется проехать Тур де Франс 11-й раз подряд

Пьер Роллан, который со следующего сезона будет выступать в проконтинентальной команде Vital Concept, попросил организаторов французского Гран-тура дать его команде шанс проявить себя на первых гонках сезона 2019 года, чтобы получить приглашение на участие в Тур де Франс-2019. Об этом 32-летний французский гонщик сказал в интервью французскому изданию Ouest France.

В 2018 году четыре команды, получившие приглашение от организаторов Тур де Франс, были объявлены в самом начале года, в первую неделю января. Команда Vital Concept в этом сезоне не участвовала ни в одном из Гран-туров.

Но в 2019 году генеральный менеджер команды Жером Пино может рассчитывать не только на спринтера Бриана Кокара, помимо Пьера Роллана подписав также Сирила Готье (Cyril Gautier) и Артура Вишо (Arthur Vichot), являвшегося чемпионом Франции 2016 года. Пьер Роллан не теряет надежды 11 год подряд проехать Тур де Франс.

Пьер Роллан: «Мы зависим от приглашения. Надеюсь, нам дадут время показать нашу майку в гонках, доказать, на что мы способны до того, как будут розданы приглашения на Тур де Франс-2019.

Я проехал 10 Тур де Франс подряд, что довольно трудно представить. Но каждый год, будь ты в команде Мирового тура или нет, ты не уверен, выйдешь ли на старт. Всегда есть элемент неопределённости. Необходимо попасть в число лучших восьми гонщиков состава и соответствовать стратегии команды.

Теперь же добавляется вопрос, выберут ли команду. Мы надеемся принять участие в Тур де Франс, сделаем ради этого всё возможное. Мы просто надеется, что приглашения не будут раздаваться 1 января.

Каждое участие в Туре принесло мне большой опыт, обогатило в личном плане. В команде Vital Concept мне не надо будет помогать лидеру на финальных подъёмах. Свободная роль подходит мне на 100 процентов».

Пьер Роллан 10 раз стартовал на Тур де Франс и ни разу не сошёл с гонки. Он является победителем двух этапов Большой Петли, которые выиграл в 2011 и 2012 годах. Он трижды финишировал на Тур де Франс в десятке сильнейших генеральной классификации, а его лучшим результатом стало 8-е место, которое он занял в 2012 году.