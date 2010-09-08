Николас Роч и Роберт Пауэр подписали контракт с командой Sunweb

Николас Роч и Роберт Пауэр – новые гонщики команды Sunweb

34-летний ирландский гонщик Николас Роч (Nicolas Roche) и 23-летний австралийский гонщик Роберт Пауэр (Robert Power) подписали контракт с командой Sunweb. Контракт Николаса Роча заключён на 2019 год, Роберта Пауэра – до конца 2020 года.

Николас Роч переходит в команду Sunweb после двух лет работы в команде BMC. Карьера Роча началась в 2005 году, за эти годы он одержал 10 побед, в том числе на этапах Вуэльты Испании, принял участие в 20 Гран-турах и 16 классиках.

Роберт Пауэр три года выступал в австралийской команде Orica Mitchelton-Scott, где начал карьеру в 2016 году. В этом сезоне занял 6-е место на Страде Бьянке, выиграл классику Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika. В пресс-релизе команды говорится, что у австралийского гонщика есть всё, чтобы успешно выступать на Гран-турах.

Роберт Пауэр: «Я очень рад стать гонщиком команды Sunweb. Мне нравится, как работает эта команда, считаю, что в ней найду отличную атмосферу для продолжения своего развития. Я признателен, что они увидели мой потенциал. С нетерпением жду, когда начну делать следующие шаги в моей карьере».

Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Роберт показывал многообещающие результаты в андерах, в начале своей карьеры. Ещё тогда мы следили за ним. Мы очень рады подписать с ним контракт. У него было несколько трудных лет после того, как он начал профессиональную карьеру, мы верим, что у него есть потенциал и он продолжит развиваться. Мы искали гонщиками именно с такими физическими данными, чтобы усилить наш состав на трёхнедельных гонках, где необходимо выступать с большой мощностью. Он – сильный мотор, способный быстро восстанавливаться. Поэтому Роберт Пауэр сможет играть решающую роль на Гран-турах. Сначала он будет работать в качестве помощника, но мы предоставим ему всё, что необходимо для того, чтобы подняться на следующую ступень в развитии».

Николас Роч принесёт команде опыт выступления на 20 Гран-турах. Он будет играть ключевую роль в горах, а также реализовывать свои амбиции генеральщика на недельных гонках и Гран-турах.

Николас Роч: «Я очень рад присоединиться к команде Sunweb, войти в новое окружение. Мне нравится этот спортивный проект и роль, которую я буду играть в команде. С нетерпением жду, когда начну делиться опытом с молодыми ребятами команды. Думаю, цели команды идеально подходят мне как гонщику, дадут толчок к моему собственному развитию».

Марк Реф, тренер команды: «Конечно, способности Николаса ценны для нашей команды. Он также принесёт нам огромный опыт, который очень важен для помощи нашим генеральщикам. Он проехал множество многодневных гонок, стабильно и очень активно выступал на Гран-турах. Как личность и как гонщик, он прекрасно подходит нашей команде и будет играть важную роль на Гран-турах в следующем сезоне».