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Николас Роч и Роберт Пауэр подписали контракт с командой Sunweb

Николас Роч и Роберт Пауэр – новые гонщики команды Sunweb

 

 

  34-летний ирландский гонщик Николас Роч (Nicolas Roche) и 23-летний австралийский гонщик Роберт Пауэр (Robert Power)  подписали контракт с командой Sunweb. Контракт Николаса Роча заключён на 2019 год, Роберта Пауэра – до конца 2020 года.

 

  Николас Роч переходит в команду Sunweb после двух лет работы в команде BMC. Карьера Роча началась в 2005 году, за эти годы он одержал 10 побед, в том числе на этапах Вуэльты Испании, принял участие в 20 Гран-турах и 16 классиках.

 

  Роберт Пауэр три года выступал в австралийской команде Orica Mitchelton-Scott, где начал карьеру в 2016 году. В этом сезоне занял 6-е место на Страде Бьянке, выиграл классику Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika. В пресс-релизе команды говорится, что у австралийского гонщика есть всё, чтобы успешно выступать на Гран-турах.

 

Николас Роч и Роберт Пауэр подписали контракт с командой Sunweb

 

  Роберт Пауэр: «Я очень рад стать гонщиком команды Sunweb. Мне нравится, как работает эта команда, считаю, что в ней найду отличную атмосферу для продолжения своего развития. Я признателен, что они увидели мой потенциал. С нетерпением жду, когда начну делать следующие шаги в моей карьере».

 

  Марк Реф, тренер команды Sunweb: «Роберт показывал многообещающие результаты в андерах, в начале своей карьеры. Ещё тогда мы следили за ним. Мы очень рады подписать с ним контракт. У него было несколько трудных лет после того, как он начал профессиональную карьеру, мы верим, что у него есть потенциал и он продолжит развиваться.  Мы искали гонщиками именно с такими физическими данными, чтобы усилить наш состав на трёхнедельных гонках, где необходимо выступать с большой мощностью. Он – сильный мотор, способный быстро восстанавливаться. Поэтому Роберт Пауэр сможет играть решающую роль на Гран-турах. Сначала он будет работать в качестве помощника, но мы предоставим ему всё, что необходимо для того, чтобы подняться на следующую ступень в развитии».

 

  Николас Роч принесёт команде опыт выступления на 20 Гран-турах. Он будет играть ключевую роль в горах, а также реализовывать свои амбиции генеральщика на недельных гонках и Гран-турах.

 

Николас Роч и Роберт Пауэр подписали контракт с командой Sunweb

 

  Николас Роч: «Я очень рад присоединиться к команде Sunweb, войти в новое окружение. Мне нравится этот спортивный проект и роль, которую я буду играть в команде. С нетерпением жду, когда начну делиться опытом с молодыми ребятами команды. Думаю, цели команды идеально подходят мне как гонщику, дадут толчок к моему собственному развитию».

 

  Марк Реф, тренер команды: «Конечно, способности Николаса ценны для нашей команды. Он также принесёт нам огромный опыт, который очень важен для помощи нашим генеральщикам. Он проехал множество многодневных гонок, стабильно и очень активно выступал на Гран-турах.  Как личность и как гонщик, он прекрасно подходит нашей команде и будет играть важную роль на Гран-турах в следующем сезоне».

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Теги к статье: Николас Роч Роберт Пауэр Nicolas Roche Robert Power Sunweb

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  1. Имя: Юрий

    Starch27

    Сегодня, 00:48 | Регистрация: 8.09.2010

    Радует, что усиливают горный состав для Димули. Пауэр так вообще отличное подписание.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Он доказал, что никогда не поздно сделать то, к чему ты стремился всю жизнь.
    И Спасибо ему за это.
    Удачи Мэтту во всех его Хороших делах!

  • Starch27
    Николас Роч и Роберт Пауэр под ... (1)
    Starch27-Фото

    Радует, что усиливают горный состав для Димули. Пауэр так вообще отличное подписание.

  • M-07
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (14)
    M-07-Фото

    Опять про допинг запели, да все употребляют, мне Йейтс не нравится, но у него по карьере ничего такого нет, в отличие от Фрума, который из лузера, ничего и нигде не выигрываюзего даже на второсортных гонках, даже на подиум нигде не попадавший к 26 годам, вдруг чуть не выиграл Вуэльту и дальше начал всех деклассировать, что продолжается до сих пор. Вот к этому очень много вопросов, что ему такое дали. Если бы это длилось недолго, после Вуэльты той исчез бы, как Кобо, то вопросов бы не было, у любого может быть гонка всей жизни. К Томасу и Уиггинсу тоже особо вопросов нет, у них наблюдалось постепенное развитие по ходу карьеры, у Фрума такого нет.

  • Александра
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Александра-Фото

    Это была прекрасная гонка - Рубе 2016!

    Есть гонщики разных классов и разных специализаций, но бывает так, что кто-то из них стоит в стронке, чьи победы просто не хочется сравнивать и сопоставлять с другими. Таков для меня Метью Хейман. Гонщик и чемпион.

  • Sm1T
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Sm1T-Фото

    Фан Зуммерен И ХЭЙМАН! красавчики. я до сих пор на плеере слушаю запись видеоролика, который Орика сделала после его победы.
    лушчий



    давайте еще раз вспомним как это было:

    https://www.youtube.com/watch?v=8zxnA4asj44

  • Hammill
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Hammill-Фото

    Надо признать, что велоспорт отнюдь не часто награждает трудолюбивых и целеустремлённых просто обычных парней. Гораздо больше примеров, когда за долю секунды рушится вся подготовка, весь сезон. В этом плане вело - настоящий Ад в мире спорта.

     

    Но то Рубэ будет навсегда отпечатано в моей памяти, и как бы я ни болел за Бонена, победа Мэттью - круче.

  • Hammill
    Ваут ван Арт разорвал контракт ... (3)
    Hammill-Фото

    Нашёл повод)))

  • Серафим
    Ваут ван Арт разорвал контракт ... (3)
    Серафим-Фото

      С такими способностями нечего ему делать в отстойной конюшне. Просто заездят, ему надо себя показывать, а где? Нужны перспективы.

  • Серафим
    Мэттью Хейман объявил о заверш ... (7)
    Серафим-Фото

      Настоящий профессионал, с большой буквы. С таким отношением к своему делу он найдет себя в любой деятельности, какую-бы для себя ни выбрал в будущем. Удачи ему во всем.

  • kimi
    Трульс Корсет завершает профес ... (1)
    kimi-Фото

    в целом хорошее было впечателение от него

    трудно сказать жаль что его не будет в команде. немного жаль что и правда очень еще молодой парень заканчивает карьеру едва ее начав. немного тревожно это потому что уходит из шоссе от астаны. как бы завтра что-нибудь не прилетело, хотя с виду все чинно и благородно

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