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Мачей Боднар – победитель 20-го этапа Тур де Франс-2017

Мачей Боднар побеждает на 20-м этапе Тур де Франс-2017, Крис Фрум защищает жёлтую майку лидера

 

 

  32-летний польский гонщик команды BORA – hansgrohe Мачей Боднар (Maciej Bodnar) одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, выиграв индивидуальную гонку на время на 20-м этапе. Дистанцию в 22,5 км он проехал за 28 минут 15 секунд, всего на секунду опередив своего соотечественника, чемпиона Польши в разделке, Михала Квятковски (Sky), которому на первой отсечке уступал 6 секунд.

 

Мачей Боднар – победитель 20-го этапа Тур де Франс-2017

 

Крис Фрум (Sky), который защитил жёлтую майку лидера, вошёл в тройку сильнейших на этапе. На первой отсечке британский гонщик опережал победителя этапа Мачея Боднара на 4 секунды, но в итоге проиграл ему 6 секунд. Чемпион мира в разделке, немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin Тони Мартин занял на 20-м этапе 4-е место, проиграв Мачею Боднару 14 секунд.

 

Мачей Боднар – победитель 20-го этапа Тур де Франс-2017

 Мачей Боднар – победитель 20-го этапа Тур де Франс-2017

 Мачей Боднар – победитель 20-го этапа Тур де Франс-2017

Photo © ASO

 

Этап произвёл перестановки в генеральной классификации. Колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран поднялся с третьей на вторую строчку генеральной классификации. Дистанцию в 22,5 км Ригоберто Уран проехал на 1 минуту 32 секунды быстрее  Романа Барде, и в общем зачёте опередил французского гонщика команды AG2R La Mondiale на 1 минуту 26 секунд.

 

Роман Барде  на 20-м этапе занял 52-е место, проиграв победителю Мачею Боднару 2 минуты 3 секунды. Ему удалось удержаться на третьей строчке общего зачёта за счёт 1 секунды, которую выиграл у испанского гонщика команды Sky Микеля Ланды.

 

32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум защитил жёлтую майку лидера победителя Тур де Франс прошлого года и находится на пути к четвёртому титулу победителя Большой Петли. Крис Фрум поднимется на первую ступень подиума в Париже, не выиграв ни одного этапа Тур де Франс-2017.

 

 

Результаты 20 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Мачей Боднар Maciej Bodnar BORA – hansgrohe Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура разделка ITT Крис Фрум

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Комментарии

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (39)
    Николай Н.-Фото

    Вот и всё, Фрум 4 победа. Тур всё же был интересен.

  • MSG
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (39)
    MSG-Фото
    Фрум побеждает на самых разноплановых маршрутах Тура( от чисто горного 2015 до Тура2016, выйгранного засчет разделок) и делает это всегда в разном стиле. У Нибали же формула успех очень проста и стандартна.....)
  • marketbk
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (39)
    marketbk-Фото
    Угу, вот только Вы забываете, что в протоколах с 99 по 05 гг строка победителя пуста. Догадки есть почему?
  • ktilp-12
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (39)
    ktilp-12-Фото

     У Фрумма только Тур, а на Джиро не осмелиться, боится  замерзнуть, все таки из Кении. Вуэльту не получается выиграть, два Тура подряд тяжеловато идет. У Нибали 2- Джиро, Тур де Франс и Вуэльта. Отдохнув после Джиро, подготовившись, может  в пятый раз выиграть Тур. Нибали не надоедает, т.к. побеждает в разных Турах и в разные годы, а Фрумм только на Тур де Франс.

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (39)
    Yuriy 17-Фото
    Может соперничать с Ураном
  • MSG
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (2)
    MSG-Фото

    Вот такой вопрос, предусмотрена ли завтра ли какая-либо нейтрализация этапа? Как известно, Скай в Париже в победные годы Фрума всегда устраивала парад на финише. В 2013 им засчитали отставание как на стандартном спринтерском этапе, в 2015 все понятно: падения на последних 3км, положенная нейтрализация. В 2016 вроде падений не было на последних километрах, но все финишировпли так, будто была нейтрализация. Как в этом году? Все-таки с разрывом 54 секунды Скай без нейтрализации себе не может позволить финишировать как в предыдущие годы.

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Вперед Кристофф! Вперед Катюша!
    Победа в Париже на Елисейских полях  стоит этапов всего тура.
    Ждем, верим в победу!

  • RexDroid
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (39)
    RexDroid-Фото
    А если нет, то Контадор один на один с кленбутиролом остается?
  • motte
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (39)
    motte-Фото

    Цитата: Student
    Этап не видел, но если и Бардэ и в будущем хочет быть конкурентоспособным ему надо что-то делать с разделкой. 2 минуты на 20 км, и не стол. Может день плохой. Надеюсь завтра пройдёт без эксцессов и все будет хорошо. И Фрума высоки шансы на Вуэльту, если, конечно, туда поедет, там соперничать будет не с кем.

    Момент...как не с кем? А Нибали? Он и его ребята, кто с ним шел Джиро, теперь спецом готовятся к Вуэльте, пропустив тдф...Нибали полон решимости положить в карман свой 5-й ГТ, если не ошибаюсь ибо четыре он уже взял.

    ЗЫ то, что Фрум пойдет на дубль, это очевидно и Вуэльта будет прекрасна, да еще такая горная

  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (39)
    Student-Фото
    Этап не видел, но если и Бардэ и в будущем хочет быть конкурентоспособным ему надо что-то делать с разделкой. 2 минуты на 20 км, и не стол. Может день плохой. Надеюсь завтра пройдёт без эксцессов и все будет хорошо. И Фрума высоки шансы на Вуэльту, если, конечно, туда поедет, там соперничать будет не с кем.

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