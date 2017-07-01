 Мачей Боднар – победитель 20-го этапа Тур де Франс-2017

Мачей Боднар побеждает на 20-м этапе Тур де Франс-2017, Крис Фрум защищает жёлтую майку лидера

32-летний польский гонщик команды BORA – hansgrohe Мачей Боднар (Maciej Bodnar) одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, выиграв индивидуальную гонку на время на 20-м этапе. Дистанцию в 22,5 км он проехал за 28 минут 15 секунд, всего на секунду опередив своего соотечественника, чемпиона Польши в разделке, Михала Квятковски (Sky), которому на первой отсечке уступал 6 секунд.

Крис Фрум (Sky), который защитил жёлтую майку лидера, вошёл в тройку сильнейших на этапе. На первой отсечке британский гонщик опережал победителя этапа Мачея Боднара на 4 секунды, но в итоге проиграл ему 6 секунд. Чемпион мира в разделке, немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin Тони Мартин занял на 20-м этапе 4-е место, проиграв Мачею Боднару 14 секунд.

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Этап произвёл перестановки в генеральной классификации. Колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран поднялся с третьей на вторую строчку генеральной классификации. Дистанцию в 22,5 км Ригоберто Уран проехал на 1 минуту 32 секунды быстрее Романа Барде, и в общем зачёте опередил французского гонщика команды AG2R La Mondiale на 1 минуту 26 секунд.

Роман Барде на 20-м этапе занял 52-е место, проиграв победителю Мачею Боднару 2 минуты 3 секунды. Ему удалось удержаться на третьей строчке общего зачёта за счёт 1 секунды, которую выиграл у испанского гонщика команды Sky Микеля Ланды.

32-летний британский гонщик команды Sky Крис Фрум защитил жёлтую майку лидера победителя Тур де Франс прошлого года и находится на пути к четвёртому титулу победителя Большой Петли. Крис Фрум поднимется на первую ступень подиума в Париже, не выиграв ни одного этапа Тур де Франс-2017.